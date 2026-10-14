Two Door Cinema Club en CDMX: fecha, boletos, cómo llegar y posible setlist

¡El Pepsi Center está a punto de vibrar con los éxitos de Two Door Cinema Club! Si eres uno de los fans que asistirá al concierto de la banda de Irlanda del Norte, te contamos todo lo que debes saber para disfrutar de esta esperada presentación: fechas, precios de boletos, cómo llegar al recinto y las canciones que podrían sonar.

El grupo, integrado por Alex Trimble, Sam Halliday y Kevin Baird, regresa a la Ciudad de México con dos fechas que han generado gran expectativa entre sus seguidores. La demanda fue tal que la primera presentación agotó sus entradas (sold out).

Su regreso también es especial para quienes los vieron durante el Corona Capital 2023, festival en el que se presentaron en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Ahora, la banda volverá a encontrarse con el público capitalino en el Pepsi Center.

¿Cuándo es el concierto de Two Door Cinema Club en CDMX?

Two Door Cinema Club se presentará el jueves 15 de octubre en el Pepsi Center, con un concierto programado para las 21:00 horas.

Debido a que los boletos para esta fecha se agotaron, se abrió una segunda presentación para el viernes 16 de octubre. De acuerdo con la información compartida, todavía hay entradas de acceso general con un precio de mil 463.25 pesos.

Si planeas asistir, te recomendamos revisar la disponibilidad y los precios actualizados en la boletera oficial antes de comprar tus entradas.

¿Dónde está el Pepsi Center y cómo llegar al concierto?

El Pepsi Center se encuentra en Dakota s/n, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, código postal 03810, en la CDMX. Como referencia, está junto al World Trade Center (WTC).

Una alternativa para llegar en transporte público es el Metrobús. La estación Polifórum, de la Línea 1, se encuentra a unos minutos del recinto, por lo que puede ser una opción práctica para quienes buscan evitar el tráfico de la zona.

Te recomendamos salir con anticipación para llegar a tiempo al concierto y considerar posibles aglomeraciones en los alrededores.

Two Door Cinema Club en el festival musical Corona Capital 2023 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Posible setlist de Two Door Cinema Club en CDMX

Aunque todavía no hay una lista oficial de canciones confirmada para estas presentaciones, los fans podrían escuchar algunos de los temas más conocidos de la banda.

Este es un posible setlist que puede servir como referencia, aunque el orden y las canciones podrían cambiar durante el concierto:

Cigarettes in the Theatre

Cigarettes in the Theatre I Can Talk

Come Back Home

This Is the Life

Costume Party

Do You Want It All?

Something Good Can Work

Sleep Alone

Next Year

Changing of the Seasons

Lavender

Someday

Wonderful Life

Kids

Are We Ready? (Wreck)

Sun

Undercover Martyn

You're Not Stubborn

Eat That Up, It's Good for You

What You Know

La lista es una referencia y no garantiza que todos estos temas formen parte del repertorio. Sin embargo, incluye canciones que los seguidores podrían esperar escuchar durante el encuentro con la banda.

Two Door Cinema Club en el festival musical Corona Capital 2023 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

¿Puedo entrar con mochila al Pepsi Center?

Si estás preparando todo para asistir al concierto, es importante revisar qué objetos puedes ingresar al Pepsi Center, especialmente si planeas llevar una mochila o una bolsa.

De acuerdo con la información sobre objetos permitidos que compartiste, se aceptan bolsas de mano de hasta 30 × 30 centímetros. También se contempla el ingreso de artículos como: celular, baterías externas para celular, chamarras y medicamentos con prescripción médica.

Antes de acudir, consulta las indicaciones actualizadas del recinto, ya que las restricciones pueden variar según el evento. Así podrás preparar tus pertenencias con anticipación y evitar contratiempos al ingresar.

Con dos fechas programadas en la Ciudad de México, Two Door Cinema Club volverá a encontrarse con sus seguidores para una noche de música en vivo y canciones que han acompañado a sus fans a lo largo de los años. Si ya tienes tus boletos, prepara todo para disfrutar del concierto.