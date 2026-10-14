Tu abuela contra la mía regaló a Mario Aguilar y Chef en Proceso las mejores albóndigas del mundo

Tu abuela contra la mía es la nueva competencia de cocina de hogar y tradiciones familiares que llega por primera vez en formato digital a través del canal de YouTube de Sony Channel Latinoamérica.

El programa cuenta con la conducción principal del creador de contenido Mario Aguilar junto a Chef en Proceso (Isaías Espinoza), quienes acompañarán a 10 simpáticas y carismáticas abuelitas participantes para descubrir quién posee la mejor sazón de México.

Lejos de los concursos de cocina tradicionales, este nuevo formato apuesta por la agilidad y la cercanía con el público. Con episodios cortos de menos de 20 minutos, la emisión mezcla la frescura del mundo digital con la sabiduría de la vieja guardia.

En entrevista con Excélsior, el conductor Mario Aguilar compartió algunos momentos inolvidables que se vivieron detrás de este proyecto que busca demostrar cuál de las 10 participantes posee la mejor sazón de México.

“Logramos mezclar dos mundos muy bonitos: las redes sociales y la generación de las abuelitas”, señaló.

Aunque el ambiente en el foro estuvo lleno de risas, Mario confesó que el orgullo familiar estuvo en juego en cada platillo. Entre bromas, señaló que el respeto por la competencia no siempre evitó pequeños momentos de tensión fuera de cámaras cuando se trataba de defender a su sazón.

Cuando una abuelita defiende su sazón, de verdad no tienes idea. Lo defiende como si estuviera defendiendo el honor real de su familia. Tienen mucho carácter, mucho colmillo y son muy buenas en lo que hacen”, refirió.

Las abuelitas se quedaron con cara de what con la explicaciñon técnica. Luis Irepan

La dinámica dentro de la cocina también generó momentos muy divertidos en la interacción con Chef en Proceso (Isaías Espinoza), quien intentaba aportar el criterio gastronómico técnico. Sin embargo, las concursantes demostraron que décadas de experiencia al “ojo de buen cubero” se imponen ante cualquier manual.

A veces el chef les hablaba desde la parte técnica y ellas se quedaban como: ‘¿Y eso qué tiene que ver?’. Una abuela jamás se va a quedar callada si alguien cuestiona lo que está cocinando”, relató entre risas el conductor.

A lo largo de 24 episodios, transmitidos a través de Sony Channel, Mario Aguilar y el equipo acompañan a las participantes en un recorrido donde cada receta esconde una vivencia familiar entrañable.

Para Aguilar, el mayor aprendizaje de esta experiencia fue descubrir que la cocina va mucho más allá de los ingredientes.

Aprendí que la comida es una forma de contar historias. Cada platillo tenía el honor de la familia y una tradición detrás; las recetas son la manera que tienen nuestras familias de mantenernos unidos”, expresó de forma remota.

Entre los platillos que probó durante el rodaje, confesó que unas albóndigas rellenas de huevo en salsa roja se convirtieron en sus favoritas, consolidando el lazo de cariño que formó con las participantes.

Qué ganas de probar las albóndigas que enamoraron a Mario Aguilar Luis Irepan

Con una propuesta para conectar a distintas generaciones, la primera temporada se transmite a razón de un episodio por semana, dejando la puerta abierta para una segunda entrega que continúe celebrando las tradiciones y la sazón hogareña.

Hoy se estrena el segundo capítulo a las 18:00 horas en el canal de YouTube de Sony Channel Latinoamérica.