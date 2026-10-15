Michelle Salas muestra por primera vez las fotos inéditas de su boda religiosa y destapa un gran detalle

¡La historia de amor de Michelle Salas y Danilo Díaz Granados tenía un capítulo que pocos conocían! A tres años de su matrimonio, la modelo mexicana sorprendió a sus seguidores al compartir fotografías inéditas de su boda religiosa, la cual celebró antes de la espectacular fiesta y que hasta ahora había permanecido lejos de los reflectores.

Michelle Salas revela las fotos de su boda religiosa con Danilo Díaz Granados

La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas aprovechó su tercer aniversario de bodas para abrir el álbum de sus recuerdos y revelar un detalle que cambió la forma en que muchos conocían su enlace: ella y su esposo se dieron el sí en la emblemática iglesia de Santa Bárbara, en Madrid, un día antes de viajar a Italia para celebrar su boda con cientos de invitados.

Michelle Salas abrió su álbum más personal y mostró imágenes nunca antes vistas de su enlace religioso en la histórica iglesia de Santa Bárbara. IG michellesalasb

A través de Instagram, Michelle compartió varias imágenes de aquel momento especial y confesó que nunca había mostrado públicamente esa parte de su historia. La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que recordó con emoción la ceremonia religiosa, celebrada el 13 de octubre de 2023.

Wow, creo que nunca les había compartido este pedacito tan especial de nuestra historia… Hace un par de días se cumplieron tres años desde que nos casamos oficialmente por la iglesia de Santa Bárbara, en Madrid”, escribió la modelo.

La modelo recordó el día en que se casó por la iglesia con Danilo Díaz Granados y confesó que estaba incluso más nerviosa que durante la celebración en Italia. IG michellesalasb

Así fue la íntima boda religiosa de Michelle Salas en Madrid

A diferencia de la celebración italiana, que reunió a numerosos invitados y atrajo la atención de los medios, la ceremonia madrileña tuvo un carácter mucho más reservado. Para Michelle, aquella intimidad hizo que el momento adquiriera un significado especial, pues pudo compartirlo con sus familiares y amigos más cercanos.

La modelo recuperó fotografías inéditas para recordar aquella fecha que marcó su historia como pareja. IG michellesalasb

Fue justo un día antes de irnos a Italia para celebrar nuestra boda y recuerdo ese momento con muchísimo cariño. A diferencia de todo lo que vendría después, esta fue una celebración mucho más íntima, rodeados de nuestra familia y nuestros amigos más cercanos”, recordó.

El elegante look nupcial que Michelle Salas eligió para su boda religiosa

Las fotografías también permitieron conocer los looks que eligieron los novios para llegar al altar. Michelle apostó por un elegante conjunto blanco de dos piezas, compuesto por un pantalón amplio y una blusa cruzada de estilo kimono. Para completar su imagen, llevó un ramo de alcatraces naturales en tonos blancos y guinda.

Un elegante traje blanco de dos piezas, un ramo de alcatraces blancos y burdeos y una ceremonia rodeada de sus seres queridos: Michelle Salas reveló algunos de los detalles más especiales de su boda IG michellesalasb

Danilo, por su parte, optó por un traje gris que combinó con la sobriedad de la ceremonia. Entre los asistentes que aparecen o fueron identificados en las imágenes se encontraban Stephanie Salas, madre de la novia, y su hermana Camila Valero, quienes acompañaron a Michelle en aquel día tan significativo.

La modelo reconoció que, pese a tratarse de una celebración pequeña, los nervios fueron intensos. Incluso confesó que se sentía más nerviosa que durante la gran fiesta posterior, aunque en Madrid había muchas menos personas.

Michelle Salas revela lo especial que es la iglesia de Madrid

Más allá de las fotografías y los detalles de su vestuario, Michelle reveló que la iglesia de Santa Bárbara continúa siendo uno de sus lugares favoritos cuando visita la capital española.

Michelle Salas volvió a vivir uno de los capítulos más emotivos de su historia de amor al publicar recuerdos de su enlace religioso con Danilo Díaz Granados. IG michellesalasb

Desde su boda, procura regresar al recinto religioso, aunque sea durante unos minutos, para recordar lo que vivió junto a Danilo y agradecer por su familia y las bendiciones que han acompañado su vida.

Hay algo muy bonito en esos momentos tan íntimos y personales que suceden antes de una gran celebración. A veces, sin darnos cuenta, terminan convirtiéndose en algunos de los recuerdos más significativos”, reflexionó.

En la última fotografía de la publicación también recordó a Valentino, su querido gato, a quien dedicó unas palabras llenas de cariño.

La espectacular boda en la Toscana de Michelle Salas

Después de la ceremonia religiosa, Michelle y Danilo viajaron a Italia para celebrar su enlace el 14 de octubre de 2023. La Toscana se convirtió en el escenario de una boda de ensueño, rodeada de familiares, amigos y personalidades del espectáculo.

Aunque todos pensaban que solo existió la espectacular celebración en la Toscana, Michelle Salas y Danilo Díaz Granados sellaron su amor en una ceremonia religiosa en Madrid un día antes. IG michellesalasb

Entre los asistentes destacaron Luis Miguel y Stephanie Salas, los padres de la novia, mientras que los diseños nupciales de Dolce & Gabbana se convirtieron en uno de los detalles más comentados de la celebración.

Con motivo de su aniversario, Michelle también dedicó un mensaje romántico a su esposo, agradeciéndole por acompañarla en sus sueños y convertirse en su cómplice.

¡Feliz aniversario, mi amor! Tres años y los que nos quedan por vivir. Gracias por cuidarme, por ser mi cómplice, por acompañarme en mis sueños y hacerme la persona más feliz. Por siempre mi persona favorita”, expresó.

Con estas imágenes, Michelle Salas dejó ver que, detrás de una de las bodas más comentadas del espectáculo mexicano, existió una ceremonia íntima que conserva un lugar irremplazable en su corazón.