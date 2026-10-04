Michael J. Fox recibe el máximo grado de la Orden de Canadá por su labor contra el Parkinson

Michael J. Fox ha mantenido una conexión con el público que va más allá de sus personajes en el cine y la televisión. Durante años, el actor de Regreso al Futuro ha compartido cómo vive con Parkinson y ha utilizado su fama para apoyar investigaciones que buscan mejorar la vida de quienes enfrentan esta enfermedad.

Detrás de esa labor también hay una historia personal. Hablar de su diagnóstico, continuar con algunos proyectos y participar en actividades públicas han sido parte de un camino en el que ha encontrado el respaldo de su familia y de sus seguidores.

Y recientemente, su país natal fue el escenario de un nuevo reconocimiento a ese trabajo. El viernes 2 de octubre, el intérprete de 65 años acudió a Rideau Hall, la residencia oficial de la gobernadora general de Canadá, ubicada en Ottawa, Ontario, para participar en una ceremonia dedicada a personas que han contribuido en diferentes ámbitos.

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¿Por qué Michael J. Fox fue ascendido en la Orden de Canadá?

El motivo de su presencia fue recibir la insignia de Compañero de la Orden de Canadá, el grado más alto de esta condecoración. Con este ascenso, se reconoció el alcance de su activismo y su compromiso con la investigación del Parkinson.

La distinción destacó su “poderosa labor de defensa a nivel mundial y su inquebrantable honestidad sobre la enfermedad de Parkinson”.

Su trayectoria dentro de la Orden de Canadá comenzó años atrás: fue nombrado oficial en 2010 y recibió aquella insignia en 2011. El ascenso al grado de Compañero quedó anunciado en abril de 2026.

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Junto con Fox, otras 50 personas ingresaron o fueron ascendidas dentro de la orden durante la ceremonia del viernes. Al tomar la palabra, la gobernadora general Louise Arbour destacó lo que representa el ejemplo del actor.

“Su ejemplo nos recuerda algo fundamental: el progreso sostenible exige que avancemos con valentía, imaginación y determinación”, declaró. “Al fin y al cabo, mirar hacia el futuro siempre ha sido mucho mejor que mirar hacia el pasado”.

El anuncio previo de su ascenso también había resaltado cómo combina sus participaciones en la actuación con el trabajo que realiza para dar visibilidad a la enfermedad.

Fox “está viviendo una etapa extraordinaria de su vida, combinando una actuación selectiva con una poderosa labor de defensa a nivel mundial y una honestidad inquebrantable sobre el Parkinson”, declaró la oficina de la gobernadora general. “A través de su fundación, impulsa investigaciones transformadoras y brinda esperanza. Ha inspirado a millones de personas en todo el mundo al canalizar su voz a través de la escritura, las conferencias y el aclamado documental de 2023, Still ”.

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Michael J. Fox y su experiencia con el Parkinson impulsó una causa internacional

La decisión de hacer público su diagnóstico, en 1998, abrió una nueva etapa para el intérprete. Desde entonces, su experiencia ha acompañado sus esfuerzos por promover investigaciones y expresar las necesidades de las personas con Parkinson.

Dos años después creó la Fundación Michael J. Fox. De acuerdo con la información difundida sobre su trayectoria, la organización ha financiado más de 3 mil millones de dólares en investigación sobre esta enfermedad.

Michael J. Fox en los premios Emmy AFP

En una entrevista reciente con People, el actor explicó por qué decidió utilizar su nombre para atraer atención hacia esta causa:

“Sabía que mi nombre podía atraer la atención para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos más rápidamente. Pero también padezco esta enfermedad. Conozco los problemas y comparto la urgencia de mi comunidad”, afirmó.

Mantener esa presencia pública implica enfrentar dificultades relacionadas con síntomas como los temblores y los problemas de equilibrio. Al hablar de ello, reconoció que el paso del tiempo ha traído nuevos retos.

“Claro que las cosas se han complicado con los años”, admitió.

El apoyo del público lo ayudó a seguir adelante

Semanas antes de la ceremonia en Ottawa, Fox recibió el Premio Humanitario Bob Hope durante la 78ª edición de los Emmy, celebrada el 14 de septiembre. El galardón reconoció sus décadas de trabajo en favor de las personas con Parkinson y su impulso a la investigación.

La entrega estuvo a cargo de Julianna Margulies, su excompañera en The Good Wife. En el Peacock Theater de Los Ángeles, los asistentes se pusieron de pie para aplaudirlo cuando llegó al escenario.

Michael J. Fox REUTERS

Durante su intervención, dedicó palabras de agradecimiento a su esposa, Tracy Pollan, y a sus cuatro hijos adultos: Sam, Aquinnah, Schuyler y Esmé. También recordó las dudas que tuvo antes de compartir su diagnóstico.

“Al principio, mantuve en secreto mi diagnóstico de Parkinson”, dijo. “Me preocupaba que afectara mi trabajo y mi relación con el público. ¿Se reirían si supieran que estaba enfermo?”

Según explicó, el respaldo de sus seguidores le permitió continuar y conservar su pasión por la actuación.