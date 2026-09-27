Mía Rubín llama “madrastra” a Apio Quijano tras supuesto beso con Erik Rubín

Una inesperada frase de Mía Rubín recordó uno de los episodios que más comentarios generó alrededor de Erik Rubín y Apio Quijano. La hija de Andrea Legarreta se encontró con el integrante de Kabah y aprovechó el momento para hacer una divertida referencia a la polémica que surgió años atrás.

La anécdota volvió a cobrar relevancia después de que Andrea Legarreta compartiera algunos detalles del encuentro en presencia del integrante de Kabah. La conductora también descartó cualquier tensión entre ellos y recordó el episodio desde una perspectiva de humor.

La hija de Andrea Legarreta se encontró con el integrante de Kabah IG: @apioquijano

Mía Rubín sorprendió a Apio Quijano con un inesperado “Hola, madrastra”

La anécdota ocurrió durante un encuentro entre Mía Rubín y Apio Quijano en San Miguel de Allende, Guanajuato. De acuerdo con el relato de Andrea Legarreta, su hija coincidió con el integrante de Kabah durante una visita en la que acompañaba a su padre.

Después del encuentro, Mía llamó a su mamá para contarle que había visto a Apio. Según relató Legarreta, la joven expresó su simpatía por el cantante.

Mamá, me encontré al Apio. Ay, qué lindo es.

Por su parte, Apio Quijano recordó que Mía se acercó mientras él conversaba sobre el tema con otras personas y, de manera espontánea, le dijo: “Hola, madrastra”.

La ocurrencia provocó risas entre quienes estaban presentes y quedó como una anécdota familiar relacionada con una polémica que ambos artistas habían aclarado previamente.

Apio y Andrea en su podcast IG: @apioquijano

¿Erik Rubín y Apio Quijano realmente se besaron? Esto se sabe

El origen de la polémica se encuentra en una parte del espectáculo del 90’s Pop Tour, donde Erik Rubín y Apio Quijano compartían escenario.

Durante una de las interpretaciones, ambos se acercaban hasta crear la impresión de que iban a besarse. Los videos de ese momento comenzaron a circular en redes sociales y algunos usuarios interpretaron la escena como una muestra de una relación sentimental.

Erik Rubín explicó posteriormente que se trataba de un recurso escénico. El cantante señaló que el supuesto beso era “truqueado” y aclaró que sus labios y los de Apio Quijano nunca llegaron a tocarse.

El artista también rechazó que la separación de Andrea Legarreta estuviera relacionada con Apio Quijano. La pareja anunció el fin de su matrimonio en febrero de 2023, después de más de dos décadas de relación.

Apio Quijano también negó las versiones que lo involucraban sentimentalmente con Rubín. En aquel momento explicó que no tenía relación con la separación de Erik y Andrea y manifestó su molestia por ser involucrado en una situación ajena.

Pese a las especulaciones, Erik y Apio tenían previsto mantener el momento escénico dentro de las presentaciones del 90’s Pop Tour.

El cantante señaló que el supuesto beso era “truqueado” Captura de pantalla

Erik Rubín modificó el momento con Apio Quijano durante el 90’s Pop Tour

Aunque inicialmente Erik Rubín aseguró que el acercamiento formaba parte del espectáculo, semanas después ocurrió otro momento que volvió a llamar la atención.

Durante una presentación del 90’s Pop Tour, Apio Quijano se acercó nuevamente a Rubín en el escenario. Esta vez, el exintegrante de Timbiriche no repitió el movimiento que simulaba el beso y optó por abrazar a su compañero.

La situación ocurrió después de que ambos artistas recibieran críticas por el momento que protagonizaban durante los conciertos. El episodio mostró que la interacción formaba parte de la dinámica del espectáculo, aunque la escena fue interpretada de diferentes maneras por parte del público.

Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron su separación en febrero de 2023 IG: @andrealegarreta / IG: @erikrubinoficial

Andrea Legarreta y Apio Quijano rechazaron los rumores sobre Erik Rubín

Desde que comenzaron las especulaciones, Andrea Legarreta también se pronunció sobre el tema y rechazó que Apio Quijano tuviera alguna relación con la separación de su entonces esposo.

Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron su separación en febrero de 2023 y, desde entonces, ambos han explicado en distintas ocasiones que mantienen una relación cordial por el bienestar de sus hijas.

El rumor sobre Apio surgió principalmente por la coincidencia temporal entre el anuncio de la separación y los videos del 90’s Pop Tour. Sin embargo, los involucrados negaron que existiera un romance entre los cantantes.

La controversia incluso llegó a afectar públicamente a Apio Quijano, quien expresó su molestia por ser relacionado con la ruptura de la pareja.

Años después de aquella polémica, la frase de Mía Rubín volvió a colocar el episodio en la conversación, aunque esta vez desde el humor. Tanto Erik Rubín como Apio Quijano han explicado que el acercamiento formaba parte de un acto del 90’s Pop Tour, mientras que Andrea Legarreta también ha rechazado que el cantante de Kabah tuviera relación con su separación.