Marilyn Manson y Slipknot anuncian gira conjunta: boletos, países y fechas

Los fanáticos del metal tendrán una cita que promete ser una de las más llamativas de 2027. Slipknot anunció su nueva gira de estadios, “(sic)est Stadium Tour”, que contará con Marilyn Manson como uno de sus invitados especiales en varias de sus presentaciones.

El recorrido comenzará el 3 de julio de 2027 en el Wembley Stadium de Londres, donde Slipknot tendrá como invitados a Marilyn Manson, Lorna Shore y Hatebreed. Después, la agrupación estadounidense continuará por Norteamérica y finalmente llegará a Sudamérica durante septiembre.

Aunque el anuncio ha generado expectativa por la presencia de ambos nombres en el mismo cartel, es importante señalar que Marilyn Manson no estará en todas las fechas de la gira. Su participación está contemplada para Londres y posteriormente para la etapa sudamericana, mientras que en Norteamérica Slipknot contará principalmente con Bring Me The Horizon y otros grupos invitados.

¿Cuándo y dónde estarán juntos Marilyn Manson y Slipknot?

Marilyn Manson y Slipknot anuncian gira conjunta. @marilynmanson

Después de su presentación en Londres, ambos artistas volverán a compartir escenario en Sudamérica. Las fechas anunciadas son:

4 de septiembre de 2027: São Paulo, Brasil — The Town.

8 de septiembre de 2027: Buenos Aires, Argentina — Estadio Huracán.

12 de septiembre de 2027: Santiago, Chile — Estadio Nacional.

14 de septiembre de 2027: Lima, Perú — Estadio Nacional.

16 de septiembre de 2027: Bogotá, Colombia — Vive Claro.

La información oficial de la gira confirma estas cinco paradas sudamericanas, con Marilyn Manson y Hatebreed como parte de los invitados de Slipknot en esta etapa. En Brasil, la presentación será parte del festival The Town.

En el caso de Lima, la organización ya confirmó específicamente la participación de Marilyn Manson para el concierto del 14 de septiembre de 2027, mientras que la preventa comenzará el 1 y 2 de octubre de 2026 con descuento para clientes de Interbank.

¿Cuándo salen a la venta los boletos y cuánto costarán?

Los primeros boletos comenzarán a ofrecerse mediante diferentes etapas de preventa. De acuerdo con la información publicada para la gira, la preventa para fans de Slipknot comenzará el 29 de septiembre de 2026, mientras que habrá otras preventas durante los días siguientes.

La venta general está programada para el viernes 2 de octubre de 2026 a las 10:00 horas, tiempo local, aunque los horarios y modalidades pueden cambiar dependiendo del país y del recinto.

En Estados Unidos, por ejemplo, Ticketmaster ya muestra preventas que comienzan el 29 de septiembre, mientras que la venta general está prevista para el 2 de octubre.

Los precios no son iguales para todos los países y dependen del recinto, localidad y modalidad de venta. Además, en varias ciudades todavía se encuentran en proceso de publicación.

En Lima, por ejemplo, Teleticket ya anunció una preventa con 15% de descuento para clientes Interbank durante el 1 y 2 de octubre, por lo que los seguidores peruanos serán de los primeros en poder asegurar sus entradas para ver a ambas agrupaciones.

¿Qué países visitará la gira?

Marilyn Manson y Slipknot anuncian gira conjunta. @slipknot

El “(sic)est Stadium Tour” recorrerá Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Sudamérica.

La primera presentación será en Londres, y después Slipknot pasará por ciudades como Washington D.C., Nueva York, Montreal, Toronto, Chicago, Boston, Nashville, Houston, Los Ángeles, San Francisco y Phoenix.

La parte sudamericana comenzará en Brasil y continuará por Argentina, Chile, Perú y Colombia.

Entre las fechas confirmadas destacan:

3 de julio: Londres, Reino Unido — Wembley Stadium.

16 de julio: Washington D.C., Estados Unidos — Nationals Park.

18 de julio: Queens, Nueva York — Citi Field.

21 de julio: Montreal, Canadá — Parc Jean-Drapeau.

23 de julio: Toronto, Canadá — Rogers Stadium .

25 de julio: Chicago, Estados Unidos — Soldier Field.

31 de julio: Boston, Estados Unidos — Fenway Park.

13 de agosto: Inglewood, California — SoFi Stadium .

18 de agosto: Phoenix, Arizona — Chase Field.

4 de septiembre: São Paulo, Brasil — The Town.

8 de septiembre: Buenos Aires, Argentina — Estadio Huracán.

12 de septiembre: Santiago, Chile — Estadio Nacional.

14 de septiembre: Lima, Perú — Estadio Nacional.

16 de septiembre: Bogotá, Colombia — Vive Claro.

¿Marilyn Manson y Slipknot se presentarán juntos en México?

Por ahora, México no aparece entre las fechas anunciadas de “(sic)est Stadium Tour”.

El tramo latinoamericano confirmado contempla únicamente Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia, por lo que hasta este anuncio no existe una fecha oficial para que Slipknot y Marilyn Manson se presenten juntos en territorio mexicano.

La gira tendrá además distintos invitados dependiendo de la ciudad. En Norteamérica, Bring Me The Horizon será el acompañante principal de Slipknot, mientras que también participarán agrupaciones como Lamb of God, Lorna Shore, Motionless in White, Loathe, Acid Bath, Polyphia, Kublai Khan TX y Vended en diferentes fechas.

Con este anuncio, la combinación de Slipknot y Marilyn Manson se convierte en uno de los principales atractivos de la gira de 2027, aunque por ahora los seguidores mexicanos tendrán que esperar para saber si posteriormente se agrega alguna fecha en el país.