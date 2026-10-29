¿Distanciamiento o ruptura? Mía Rubín revela qué pasa realmente en su relación con Tarik Othón

La disminución de publicaciones compartidas entre Mía Rubín y Tarik Othón en redes sociales despertó sospechas entre sus seguidores. Durante las últimas semanas, la pareja dejó de compartir con la misma frecuencia fotografías de sus viajes, momentos románticos y experiencias cotidianas, una situación que alimentó las versiones de una posible ruptura.

Mía Rubín rompe el silencio sobre los rumores de ruptura con Tarik Othón

La cantante decidió aclarar qué ocurre realmente en su noviazgo y explicó por qué ambos han optado por mantener su historia de amor lejos de los reflectores.

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín aseguró que continúa con el rejoneador, pese a las especulaciones que surgieron por su menor presencia juntos en redes sociales. IG

Fue durante su asistencia a Beliween, la espectacular fiesta de Halloween organizada por Belinda el pasado 28 de octubre, cuando la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín tuvo un encuentro con la prensa.

Entre las preguntas sobre sus proyectos y su vida personal, Mía, de 21 años, fue cuestionada acerca de los rumores que apuntaban a que había regresado a la soltería. La cantante no tardó en responder y dejó claro que las especulaciones no corresponden con la realidad.

Hay muchos rumores siempre de todo”, comentó inicialmente, antes de explicar que la ausencia de publicaciones en pareja responde a una decisión que tomó junto a Tarik.

¿Por qué Mía Rubín y Tarik Othón ya no comparten fotos juntos?

Lejos de confirmar una separación, Mía reconoció que tanto ella como el rejoneador sintieron la necesidad de proteger su relación de la exposición pública. Durante los primeros años de su romance, ambos acostumbraban a compartir fotografías de sus citas, celebraciones y viajes por distintos destinos, una dinámica que con el tiempo dejó de resultarles cómoda.

Mía Rubín explicó que ella y Tarik Othón buscan proteger su intimidad después de sentirse incómodos con tanta exposición. IG

Últimamente hemos buscado un poco más de privacidad porque creo que en el pasado hemos dejado que mucha gente entre a nuestra relación”, explicó la intérprete.

La joven también reconoció que esta decisión fue resultado de una reflexión compartida. De acuerdo con sus declaraciones, llegó un momento en el que ninguno de los dos se sentía completamente a gusto al mostrar tantos aspectos de su vida amorosa, por lo que decidieron modificar la manera en que se relacionan con sus seguidores en redes.

Por mi parte y por parte de él ya no nos sentíamos tan cómodos compartiendo nuestra relación, entonces decidimos llevarlo un poco más leve”, agregó.

Para Mía, encontrar un equilibrio entre su carrera artística y su vida personal no siempre es sencillo. Al pertenecer a una familia conocida y desarrollar su propio camino en la industria del entretenimiento, la cantante entiende que la atención mediática forma parte de su entorno, aunque eso no significa que deba compartir todos los detalles de su intimidad.

Mía Rubín reconoció que muchas personas comenzaron a involucrarse en su relación, por lo que decidió junto a Tarik mantener un perfil más discreto. Foto: Instagram @miarubinlega

Es un medio que realmente no te deja tener mucha privacidad. Entonces para nosotros era importante”, señaló. Finalmente, fue contundente al referirse a las versiones de una ruptura: “Son rumores nada más. Sí, son rumores”.

Así celebraron Mía Rubín y Tarik Othón sus tres años de noviazgo

Las declaraciones de la cantante cobran especial relevancia al recordar que el pasado 19 de mayo ella y Tarik celebraron su tercer aniversario como pareja. En aquella ocasión, ambos dedicaron románticos mensajes en redes sociales que dejaban ver el cariño y la complicidad que han construido desde que comenzaron su historia.

Mía acompañó una serie de fotografías con una dedicatoria en la que recordó cómo el rejoneador llegó a su vida y la manera en que su relación ha evolucionado. “Yo elijo amarte”, escribió, antes de asegurar que seguía apostando por su historia juntos, tanto en los buenos momentos como en los difíciles.

A tres años de iniciar su historia de amor, Mía y Tarik celebraron su aniversario con románticas dedicatorias en redes sociales. Foto: Instagram @miarubinlega

Tarik, por su parte, también compartió una reflexión sobre el camino que han recorrido. El joven destacó los viajes, los sueños compartidos y la oportunidad de acompañarse mientras ambos crecen y enfrentan sus propios retos. Además, expresó su entusiasmo por todo lo que todavía les queda por vivir.

Durante estos años, Mía y Tarik se habían convertido en una de las parejas jóvenes que más interés despertaban entre sus seguidores. Sus viajes por destinos como Argentina y Japón, así como sus constantes muestras de cariño, permitieron que el público conociera algunos capítulos de su relación.

Ahora, aunque prefieren reservarse más detalles, la cantante dejó claro que la ausencia de fotografías juntos no debe interpretarse como una señal de separación. Por el momento, Mía Rubín y Tarik Othón continúan juntos y han encontrado en la privacidad una nueva manera de cuidar su historia de amor.