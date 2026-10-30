¿Se besaron? Karol G desata críticas por su encuentro con Young Miko en concierto | VIDEO 

La aparición de Karol G en el concierto de Young Miko terminó dando mucho de qué hablar. Las cantantes compartieron escenario, bailaron muy cerca y estuvieron a punto de besarse, un momento que emocionó a sus seguidores, pero que también provocó críticas en redes sociales.

El encuentro ocurrió el 29 de octubre de 2026, durante la presentación de la puertorriqueña en el Kia Center de Orlando, Florida, como parte de su gira Late Checkout Tour. La colombiana llegó como invitada sorpresa y nadie esperaba que terminara protagonizando una de las escenas más comentadas de la noche.

Todo ocurrió durante una de las dinámicas del espectáculo, en la que Young Miko invita a alguien del público a subir al escenario mientras interpreta "Sin Pausa". Esta vez, la persona elegida fue La Bichota, quien no dudó en sumarse al juego.

Los videos no tardaron en circular en TikTok y X. En ellos se puede ver a ambas artistas bailando, intercambiando miradas y acercándose tanto que muchos pensaron que terminarían dándose un beso.

Sin embargo, no todos reaccionaron con emoción. Mientras algunos celebraron la química entre las cantantes, otros comenzaron a cuestionar la actitud de Karol G y la acusaron de recurrir al queerbaiting.

¿Por qué acusan a Karol G de queerbaiting con Young Miko?

La palabra queerbaiting se convirtió en parte de la conversación después de que varios usuarios señalaran que este tipo de acercamientos pueden generar expectativas entre los seguidores de la comunidad LGBTQ+ sin que exista una representación clara detrás.

El término se utiliza cuando una producción, artista o figura pública juega con insinuaciones relacionadas con la diversidad sexual para atraer la atención de una audiencia, pero evita concretarlas o confirmarlas.

En este caso, algunos internautas cuestionaron si el acercamiento entre Karol G y Young Miko fue simplemente parte del espectáculo o si buscaba alimentar las especulaciones sobre su relación.

Entre los comentarios también hubo quienes señalaron que no debería utilizarse la posibilidad de un romance entre dos mujeres como una estrategia para generar publicidad.

Pero las opiniones estuvieron divididas. Otros seguidores salieron en defensa de las cantantes y consideraron que no había motivos para convertir un baile en una controversia. Para ellos, ambas tienen confianza, se divierten juntas y el momento fue parte del show.

Karol G y Young Miko ya habían protagonizado una historia de amor

Esta no es la primera vez que las dos artistas despiertan comentarios por su cercanía. En 2024, Karol G y Young Miko protagonizaron el videoclip de "Contigo", colaboración de la colombiana con el DJ Tiësto.

En el video, las cantantes interpretaron a dos mujeres que viven una historia de amor. Las imágenes mostraron distintos momentos de su relación, incluido un beso, por lo que el proyecto también generó conversación entre sus seguidores.

En 2024, Karol G y Young Miko protagonizaron el videoclip de "Contigo", colaboración de la colombiana con el DJ Tiësto. OCESA/Laura Villegas

Desde entonces, las especulaciones sobre un posible romance entre ambas han aparecido en distintas ocasiones, aunque ninguna ha confirmado públicamente que exista una relación sentimental.

Karol G, además, ha expresado su respaldo a la comunidad LGBTQ+ y ha participado en actividades relacionadas con el Orgullo.

Karol G, además, ha expresado su respaldo a la comunidad LGBTQ+ y ha participado en actividades relacionadas con el Orgullo. Cortesía @baeth

Por ahora, la colombiana no ha respondido a las acusaciones que surgieron después de su aparición en Orlando. Mientras tanto, el video de su encuentro con Young Miko sigue circulando y alimentando el debate: ¿fue un momento de complicidad entre amigas o una estrategia para llamar la atención?