Avengers Doomsday: Revelan póster internacional y nuevas imágenes con Doctor Doom

Marvel Studios lanzó un nuevo póster internacional de Avengers: Doomsday. La imagen destaca al villano central de la historia, interpretado por Robert Downey Jr. en el papel de Doctor Doom. El personaje porta su característica armadura metálica y una imponente capucha verde que cubre su rostro.

Alrededor del antagonista principal, el arte promocional muestra a figuras de peso como Thor, interpretado por Chris Hemsworth, y Steve Rogers, a cargo de Chris Evans. También aparecen las misteriosas Brujas de Latveria, un grupo que expande la mitología mágica dentro de la franquicia.

El póster internacional de Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

Un detalle que llamó la atención de los fanáticos es el título alternativo del afiche. El póster promociona la cinta como Avengers 5, un movimiento que consolida a la película como la quinta entrega formal de la saga. Esta producción marca uno de los eventos centrales de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Junto al afiche principal, el estudio liberó cuatro imágenes promocionales. Estas fotografías muestran al Doctor Doom desde diferentes ángulos y escenarios. En una de estas capturas, el villano aparece directamente escoltado por las Brujas Latverianas.

Doctor Doom y las Brujas Latverianas. Foto: Marvel Studios

La cinta llegará a los cines de México el 16 de diciembre de 2026. Los hermanos Anthony y Joe Russo, directores de Endgame, tomaron nuevamente la silla de dirección. El guion corrió a cargo de Michael Waldron y Stephen McFeely.

La alineación de héroes más grande del UCM

El estudio confirmó a los miembros del reparto principal y logró una reunión estelar sin precedentes en el cine de superhéroes. Los veteranos de entregas anteriores retoman sus posiciones de combate. Además de Evans y Hemsworth, regresan Anthony Mackie como Capitán América y Sebastian Stan como el Soldado de Invierno.

La alineación de Vengadores experimentados suma también a Paul Rudd en el traje de Ant-Man. Wakanda marca su presencia en la batalla con Winston Duke como M'Baku y Letitia Wright bajo el manto de Shuri o Pantera Negra.

Avengers: Doomsday mostró su primer arte conceptual. Foto: Marvel Studios

Las adiciones de las fases 4 y 5 del UCM nutren las filas heroicas. Simu Liu vuelve como Shang-Chi y Danny Ramirez toma vuelo como Falcon. Además, el nuevo elenco de los Cuatro Fantásticos debuta en un crossover masivo de la franquicia.

Este cuarteto incluye a Pedro Pascal como Mr. Fantastic, Vanessa Kirby como la Susan Storm, Joseph Quinn como la Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como la Mole. Junto a ellos, la alineación casi completa de los Thunderbolts entra al conflicto, con Florence Pugh a la cabeza como Yelena.

Doctor Doom enfrentará a Avengers, X-Men y 4 Fantásticos. Foto: Marvel Studios

El equipo de antihéroes integra a Wyatt Russell como U.S. Agent, David Harbour como Red Guardian, Hannah John-Kamen como Ghost y Lewis Pullman como Bob the Sentry. Por su parte, Tenoch Huerta retoma su tridente como el mutante submarino Namor.

Sorpresa mutante con el elenco original de Fox

El anuncio del reparto guardó un último as bajo la manga para los seguidores de la franquicia. Los mutantes clásicos de las antiguas películas de Fox aseguraron su participación en la historia. Patrick Stewart regresa como el Profesor X, acompañado por Ian McKellen en el rol de Magneto.

El grupo de los X-Men añade a James Marsden como Cíclope y Alan Cumming como Nightcrawler. El talento veterano suma a Kelsey Grammer como Bestia y Rebecca Romijn como Mystique.

Doctor Doom es el protagonista de las imágenes de Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

Para cerrar el bloque de superhéroes invitados, la cinta incorpora a un personaje recién llegado a las líneas temporales del UCM. Tras su presentación en la película Deadpool y Wolverine, Channing Tatum formará parte del equipo como Gambito.

La integración masiva de personajes consolida a Avengers: Doomsday como el pilar absoluto de la Saga del Multiverso. La producción avanza a paso firme para dominar la taquilla mundial durante su fin de semana de estreno.