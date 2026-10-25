¿Qué le dijo? Andrea Legarreta responde con sarcasmo a Ricardo Manjarrez por Mía Rubín

Andrea Legarreta salió en defensa de su hija Mía Rubín después de que el periodista de espectáculos Ricardo Manjarrez hiciera una broma sobre la forma en que la joven posó ante las cámaras durante una gala de Día de Muertos organizada por Vogue.

El intercambio generó reacciones en redes sociales, donde ambos expresaron sus posturas sobre la publicación del video.

La polémica surgió después de que circulara un clip de la cantante en la alfombra roja del evento, acompañado de comentarios sobre sus poses. La respuesta de la conductora de televisión no pasó inadvertida entre los usuarios de Instagram.

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¿Qué dijo Ricardo Manjarrez sobre la forma de posar de Mía Rubín?

La gala de Día de Muertos organizada por Vogue reunió a distintas celebridades del mundo del entretenimiento y la moda. Entre ellas destacó Mía Rubín, hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

El periodista de espectáculos Ricardo Manjarrez estuvo presente en el evento y compartió en sus redes sociales algunos de los momentos que se vivieron en la alfombra roja. En una de sus historias publicó un video de Mía mientras posaba frente a las cámaras. El clip también fue recuperado por la cuenta de Instagram Inventadas.

En el video se observa a Mía posar de un lado a otro mientras voltea hacia las cámaras. La grabación estuvo acompañada de un comentario publicado por la cuenta de Instagram Inventadas:

Hermana, tú te equivocaste de alfombra… tú ibas a la de los Eliot Awards, hermostra.

Andrea Legarreta sale en defensa de Mía Rubín y responde a las críticas de Ricardo Manjarrez IG inventadas.inventadas

Por su parte, Ricardo Manjarrez hizo una broma sobre la manera en que la cantante posó para las fotografías.

Se veía espectacular, pero contracturada quedó después de tanta posadera! Jaja.

La observación llamó la atención por tratarse de la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, quien desde hace años ha estado expuesta a la atención de los medios por su entorno familiar y su carrera artística.

Andrea Legarreta sale en defensa de Mía Rubín y responde a las críticas de Ricardo Manjarrez Captura de pantalla

Andrea Legarreta sale en defensa de su hija Mía Rubín

El comentario de Manjarrez no solo llamó la atención de los internautas, sino que también recibió una respuesta de Andrea Legarreta, quien recurrió al sarcasmo para reaccionar a la broma sobre su hija.

jajajajaja SÚPER GRACIOSO!! 🤡, escribió la conductora de televisión.

Ante esta reacción, Manjarrez respondió que únicamente se encargó de grabar a los asistentes a la gala y se deslindó de la responsabilidad por la publicación del video en la cuenta de Instagram Inventadas.

Yo grabé a todos los asistentes y los subí a mis historias. Yo no soy la cuenta de Inventadas. Sorry.

El intercambio continuó en redes sociales, donde algunos usuarios señalaron que el periodista ya no tendría esperanzas de entrar a Televisa, empresa en la que trabaja Legarreta. Ante estos comentarios, Manjarrez respondió:

Yo no he podido entrar jamás. Así que todo sigue igual.

Andrea Legarreta sale en defensa de Mía Rubín y responde a las críticas de Ricardo Manjarrez IG rickymanjarrez

Mía Rubín y la atención que recibe por ser hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín

Mía Rubín ha crecido bajo la mirada pública debido a la trayectoria de sus padres. Andrea Legarreta es conductora y actriz, mientras que Erik Rubín alcanzó reconocimiento como cantante e integrante de Timbiriche.

A pesar de ese contexto familiar, Mía ha desarrollado su propio camino en la música. Su presencia en eventos, sus fotografías y sus proyectos artísticos suelen generar comentarios en redes sociales, tanto positivos como negativos.

La exposición mediática también implica que sus gestos y su manera de posar ante las cámaras se conviertan en tema de conversación. En esta ocasión, un video de la alfombra roja fue suficiente para generar un intercambio entre el periodista y la conductora.

Andrea Legarreta sale en defensa de Mía Rubín y responde a las críticas de Ricardo Manjarrez IG miarubinlega

No es la primera vez que Andrea Legarreta responde públicamente a comentarios relacionados con su familia. En abril de 2023, la conductora reaccionó a las críticas que recibió después de viajar a Londres con Erik Rubín y sus hijas, pese a que la pareja había anunciado su separación.

En aquella ocasión, Legarreta compartió un mensaje en redes sociales en el que invitaba a disfrutar la vida sin preocuparse por las opiniones ajenas, siempre que las decisiones personales no lastimaran a otras personas.

La reacción de Andrea ante la broma de Ricardo Manjarrez vuelve a mostrar cómo los comentarios sobre su familia pueden generar respuestas públicas.

Mientras la conductora expresó su inconformidad con sarcasmo, el reportero aclaró que no era responsable de la publicación del video en la cuenta Inventadas. El episodio volvió a colocar a madre e hija en el centro de la conversación del espectáculo.