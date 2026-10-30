"Los muertos son sagrados": Ángela Aguilar y Christian Nodal desatan críticas por FOTO en su ofrenda

Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a quedar en medio de las críticas en redes sociales. Esta vez no fue por su relación ni por alguna declaración, sino por una fotografía que compartieron frente a su ofrenda de Día de Muertos.

La imagen llamó la atención porque los cantantes aparecen vestidos de negro, sentados frente al altar y en una pose muy romántica, aparentemente a punto de besarse. Aunque para algunos se trató de una simple fotografía en pareja, otros consideraron que el lugar y el momento no eran los adecuados.

Los comentarios no tardaron en aparecer y varios internautas señalaron que la pareja habría olvidado el significado de esta celebración. Entre las reacciones se repitieron frases como "Los muertos son sagrados" y "Es una falta de respeto".

¿Por qué criticaron a Ángela Aguilar y Christian Nodal por su ofrenda?

La controversia comenzó después de que Ángela Aguilar compartiera imágenes de la ofrenda que instaló en su casa, aparentemente con ayuda de su esposo.

El altar tiene tres niveles y está decorado con flores de cempasúchil, papel picado, veladoras, cruces y otros elementos característicos del Día de Muertos. También colocaron pan de muerto, comida y bebidas para recordar a sus familiares fallecidos.

Entre las fotografías que aparecen en la ofrenda destacan las de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, abuelos de Ángela y figuras importantes de la música mexicana.

La atención terminó centrada en la imagen que los intérpretes se tomaron frente al altar Instagram: Christian Nodal

Sin embargo, la atención terminó centrada en la imagen que los intérpretes se tomaron frente al altar. Para algunos usuarios, la pose romántica no fue apropiada porque consideraron que una ofrenda es un espacio dedicado a recordar y honrar a quienes ya fallecieron.

"Estos dos se burlan de su propia gente", "Es una falta de respeto", "Es verdad, los muertos son sagrados" y "Ellos querían llamar la atención", fueron algunos de los comentarios que aparecieron en redes sociales.

También hubo quienes cuestionaron que los cantantes aparecieran prácticamente dentro del espacio destinado a sus seres queridos. Otros, en cambio, defendieron a la pareja y señalaron que tomarse fotografías frente a una ofrenda es algo común durante estas fechas.

El altar tiene tres niveles y está decorado con flores de cempasúchil, papel picado, veladoras, cruces y otros elementos característicos del Día de Muertos. Instagram: Christian Nodal

Maryfer Centeno también cuestiona la fotografía de los cantantes

La discusión llegó hasta los creadores de contenido. Una de las personas que opinó sobre la imagen fue Maryfer Centeno, quien cuestionó la actitud de Ángela Aguilar y Christian Nodal al posar frente al altar.

A través de un video publicado en TikTok, la grafóloga consideró que la pareja había colocado el protagonismo de su relación por encima del significado de la tradición.

No es de ninguna forma un tema frívolo, no tiene que ser más importante la actitud protagónica de 'vean cómo estamos juntos, vean cómo nos amamos'. Qué bonito que se amen, comentó.

Centeno también explicó que las ofrendas no son solamente una decoración para estas fechas, pues representan una tradición en la que se mezclan creencias familiares, culturales y espirituales.

Hasta el momento, Ángela Aguilar y Christian Nodal no han respondido a los comentarios que provocó su fotografía. Foto de IG: Ángela Aguilar

Durante su crítica, incluso comparó el significado del altar con otras celebraciones que se han popularizado fuera de México y aseguró que no debería tratarse como un simple elemento decorativo.

El altar de muertos no es el árbol de Navidad, expresó.

Hasta el momento, Ángela Aguilar y Christian Nodal no han respondido a los comentarios que provocó su fotografía. Mientras algunos usuarios consideran que la pareja no respetó el significado de la ofrenda de Día de Muertos, otros creen que las críticas fueron exageradas y que simplemente compartieron un momento juntos.