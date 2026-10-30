¿Fan de 31 Minutos? La nostalgia llega con el vinilo de su presentación en Tiny Desk

¿Eres fan de 31 Minutos? Si creciste viendo las aventuras de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Juanín, prepárate para revivir algunos de los momentos más especiales de esta serie. Ahora, los fans podrán llevarse a casa un recuerdo muy especial: el vinilo de su presentación en Tiny Desk, una sesión musical que conquistó a miles de espectadores.

Y es que este programa chileno se ha convertido en uno de los favoritos de varias generaciones, gracias a sus personajes, canciones y ese humor tan particular que sigue conquistando nuevos seguidores.

¿Qué es el Tiny Desk y cuándo participó 31 Minutos?

Tiny Desk es una serie de conciertos organizados por NPR Music, la radio pública de Estados Unidos, en los que diferentes artistas presentan su música en un formato más íntimo y especial.

En el caso de 31 Minutos, su presentación tuvo lugar el 6 de octubre de 2025 y, desde entonces, ha reunido poco más de 19 millones de reproducciones, con una duración de más de 20 minutos.

La sesión también recibió comentarios positivos de los espectadores, quienes celebraron la participación de los personajes y las canciones que han convertido a esta producción en una de las más queridas de la televisión.

31 Minutos lanza el vinilo de su presentación en Tiny Desk

A través de sus redes sociales, la serie anunció que ya está disponible el vinilo de su presentación en Tiny Desk, el cual puede adquirirse en su tienda oficial.

Sin embargo, hay un detalle que deben tomar en cuenta los fans de otros países: la tienda no realiza envíos fuera de Chile.

De acuerdo con la página oficial, se trata de una edición limitada, realizada en colaboración con el equipo de 31 Minutos y NPR, por lo que representa un recuerdo especial para quienes han seguido las aventuras de Tulio, Bodoque y compañía.

¿Qué canciones incluye el vinilo de 31 Minutos?

Esta grabación reúne algunos de los temas más conocidos de la serie, canciones que han acompañado a sus seguidores y que seguramente más de uno podrá cantar de principio a fin.

Entre los temas que forman parte de esta presentación se encuentran:

"Mi Equilibrio Espiritual", interpretada por Freddy Turbina.

"Mi Equilibrio Espiritual", interpretada por Freddy Turbina. "Bailan Sin César".

"Objeción Denegada".

"Calurosa Navidad".

"Mi Muñeca Me Habló".

"Arwrarwrirwrarwro".

"Yo Nunca Vi Televisión".

Ciudad de Mexico. 30 abril 2026. Concierto de 31 Minutos en el Zocalo Capitalino, como parte de los festejos por el Dia del Nino y la Nina. Foto: Eduardo Jimenez / @LaloJimenezF22 Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

Aunque se trata de una edición limitada, el anuncio del vinilo ya ha generado emoción entre los seguidores de 31 Minutos, quienes ahora tienen la oportunidad de conservar un pedacito de esta presentación musical y revivir la nostalgia de una serie que sigue conquistando generaciones.