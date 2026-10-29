Mafe Walker reaparece en el Beliween 2026; Belinda pasa incómodo momento con la influencer

Mafe Walker volvió a llamar la atención en redes sociales después de aparecer junto a Belinda en su tradicional fiesta de Halloween, conocida como Beliween. La creadora de contenido, que hace algunos años se volvió viral por asegurar que puede hablar con extraterrestres, fue una de las invitadas especiales de la cantante.

Su participación no pasó desapercibida, especialmente porque desde hace tiempo la influencer ha despertado curiosidad por su manera de hablar y sus declaraciones sobre la existencia de seres de otros planetas.

Mafe Walker reaparece en Beliween 2026

Todo comenzó con un video que se difundió este jueves 29 de octubre, en el que Mafe Walker y Belinda aparecieron juntas para promocionar el Beliween 2026, fiesta que se realizó la noche del miércoles 28 de octubre.

La grabación tuvo lugar en Teotihuacán, un sitio que sirvió como escenario para presentar una historia relacionada con la supuesta llegada de seres extraterrestres a la Tierra.

Mafe Walker

Frente a las cámaras, Walker habló sobre la apertura de un portal dimensional y utilizó los sonidos que, según ha explicado en distintas ocasiones, forman parte de un lenguaje que le permite comunicarse con seres de otros planetas.

A pesar de los comentarios, es importante aclarar que no se trató de una pelea ni de un enfrentamiento entre las dos. La escena fue parte de una colaboración preparada para promocionar la fiesta de Halloween.

Además de participar en el video promocional, la influencer fue una de las invitadas que asistieron al Beliween 2026, una celebración que cada año reúne a famosos y creadores de contenido.

Para esta ocasión, Mafe Walker decidió llevar un disfraz relacionado con aquello que la hizo conocida en internet: los extraterrestres.

La creadora de contenido apareció con la piel pintada de verde y complementó su caracterización con prendas y accesorios que hacían referencia a seres de otros planetas.

En un video que circula en redes sociales, se ve a Mafe Walker junto a Belinda e la fiesta, en donde la influencer comienza a hablar en idioma "extraterrestre". Aunque la cantante trató de hablar con Mafe y hasta imitarla, algunos consideran que la famosa no pudo disimular su incomodidad.

¿Quién es Mafe Walker y por qué asegura que habla con extraterrestres?

María Fernanda Walker, mejor conocida como Mafe Walker, es una creadora de contenido que alcanzó popularidad en redes sociales gracias a sus afirmaciones sobre la comunicación con seres extraterrestres.

La influencer se hizo viral después de aparecer en videos en los que pronunciaba sonidos y palabras poco comunes, los cuales presentó como un supuesto lenguaje alienígena.

Mafe Walker

Walker sostiene que tiene la capacidad de establecer conexiones con seres de otros planetas y otras dimensiones, aunque no existe evidencia científica que respalde estas supuestas habilidades.