Cinépolis tendrá menú temático de Los Juegos del Hambre: ¿Qué incluye y cuánto costará?

Cinépolis anunció el lanzamiento de un menú temático de Los Juegos del Hambre para acompañar el estreno de la película Amanecer en la cosecha. La experiencia gastronómica estará disponible exclusivamente en sus salas VIP durante las funciones especiales programadas para el próximo 17 de noviembre.

El paquete completo tiene un costo de 599 pesos por persona. La tarifa fija cubre un boleto de entrada en sala VIP, un menú de tres tiempos y dos bebidas temáticas sin alcohol. Cada asistente que acuda en grupo necesita comprar su propio combo individual.

Mckenna Grace aparecerá en Amanecer en la Cosecha. Foto de IG: Hunger Games

La cadena de cines habilitará la preventa el 6 de noviembre a través de la App Cinépolis, su sitio web oficial y las taquillas de los complejos seleccionados. La proyección especial ocurre exactamente dos días antes del estreno comercial del 19 de noviembre.

Sabores inspirados en el Distrito 12

La experiencia culinaria de Cinépolis VIP rinde tributo al universo literario de Suzanne Collins. El primer tiempo del menú ofrece jalapeño pops, unas crujientes bolitas de papa rellenas con queso y chile jalapeño para abrir el apetito de los espectadores.

El plato fuerte consiste en una baguette de queso, pollo, tocino y miel. Los creadores del combo integraron estos ingredientes para evocar los alimentos característicos de la saga distópica. Para cerrar la degustación, los asistentes recibirán un clásico pay de fresa como postre.

El menú temático de Amanecer en la Cosecha de Cinépolis. Foto: Cinépolis

Las opciones de coctelería sin alcohol complementan la comida principal. El paquete incluye una colorida bebida de pitahaya y mango con bobas, junto a una segunda infusión refrescante de pitahaya con fresa deshidratada.

El corporativo notificó que el menú no admite modificaciones. Los consumidores aceptan la combinación preestablecida al momento de comprar sus entradas, ya que los chefs diseñaron esta degustación específicamente para la función.

Preventa y elenco de la nueva entrega

La función inmersiva llegará a 49 locaciones de la República Mexicana. La Ciudad de México concentra nueve sedes, entre ellas Mítikah, Oasis, Paseo Arcos Bosques, Samara, Universidad y Gran Terraza Coapa.

La distribución del evento abarca también pantallas en Estado de México, Monterrey, Guadalajara, Zapopan, Morelia, Pachuca, Veracruz y Xalapa. Los fanáticos del resto del país disfrutarán la cinta en Saltillo, Torreón, León, Irapuato, Reynosa, Tampico, Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuernavaca, Acapulco, Culiacán, Campeche, Mexicali y Aguascalientes.

Haymitch participando en Los juegos del hambre. Foto: Lionsgate

La empresa alerta a sus clientes sobre el cupo limitado de estas funciones. Los interesados necesitan asegurar sus lugares durante la venta anticipada para vivir la propuesta gastronómica.

El director Francis Lawrence retoma el control de la franquicia con esta cinta de 158 minutos de duración. La trama retrocede 24 años antes de la primera película para explorar el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, también conocido como los 50.º Juegos del Hambre.

Arena de la cosecha en la precuela de Los juegos del hambre. Foto: Lionsgate

Joseph Zada encarna a la versión juvenil de Haymitch Abernathy, el tributo del Distrito 12. El ensamble actoral presenta los esperados regresos de Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen, junto a Josh Hutcherson y Woody Harrelson en la pantalla grande.

Las nuevas incorporaciones enriquecen el tablero político del Capitolio. Elle Fanning interpreta a Effie Trinket, Ralph Fiennes da vida al presidente Coriolanus Snow, Jesse Plemons asume el rol de Plutarch Heavensbee y Kieran Culkin actúa como Caesar Flickerman. La actriz Glenn Close cierra la lista de talento bajo el papel de la doctora Drusilla Sickle.