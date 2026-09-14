México salva a Coyote vs Acme: las millonarias cifras de su taquilla que está a un paso del éxito

Si alguien tenía duda de que las animaciones de los Looney Tunes tenían aún un público importante se ha equivocado y eso lo ha demostrado la película Coyote vs Acme que, en su tercer fin de semana en las salas de cine de Estados Unidos está cerca de recuperar lo que la distribuidora independiente Ketchup Entertainment pagó por salvarla de ser borrada del mundo.

Las nuevas cifras dadas a conocer tras el fin de semana que culminó el 13 de septiembre señalan que la película producida por Warner Bros, pero comprada por Ketchup sumó 6.2 millones de dólares manteniéndose dentro de las cinco cintas más vistas en el mercado doméstico, aunque presentando una caída ante un estreno y la supervivencia de una película de siete semanas.

El primer puesto de la taquilla norteamericana lo conquistó el estreno de Practical Magic 2, que lideró el fin de semana con 30 millones de dólares recaudados en 4,146 salas. El segundo lugar fue para Spider-Man: Brand New Day, que sumó 8.4 millones de dólares tras haber dominado la taquilla durante seis semanas consecutivas.

Por su parte, la épica histórica The Odyssey, dirigida por Christopher Nolan, se posicionó en la tercera casilla con 7.4 millones de dólares, mientras que el estreno de acción y comedia Runner ocupó la cuarta posición con 6.6 millones de dólares, superando por un estrecho margen a las aventuras del famoso Coyote.

Las ganancias de Coyote vs Acme en Estados Unidos y en el mundo

Con los resultados de este fin de semana, Coyote vs. Acme alcanza una recaudación acumulada aproximada de 47.8 millones de dólares en el mercado doméstico de Estados Unidos. La cinta fue comprada por Ketchup Entertainment por 50 millones de dólares.

Según el sitio Box Office Mojo, una de las fuentes más confiables en cuanto a las cifras de ganancias, la película ha logrado además 17 millones 233 mil 567 dólares de forma internacional. Esto le representa un total de 64 millones 997 mil 869 dólares. Se estima que para que Coyote vs Acme sea rentable se necesitarán entre 75 y 100 millones de dólares de ganancias.

Las ganancias de Coyote vs Acme en México

Hasta el fin de semana del 6 de septiembre, Coyote vs Acme había logrado 163.53 millones de pesos, lo que se traduce en 9,556,664 dólares. Esto significa que México ha aportado casi la mitad de las ganancias internacionales.