Coyote vs. Acme brilla en taquilla y demuestra el error de Warner Bros al enlatarla

Mientras que en las redes sociales siguen las dudas sobre si la película Coyote vs Acme será rentable, los números siguen creciendo y, aunque mantiene el suspenso de las ganancias finales todo indica que Ketchup Entertainment podría salir exitosa luego de comprar los derechos de la cinta que parecía destinada a nunca ver la luz.

En su segunda semana de proyección, la cinta ha logrado despegar en números en Estados Unidos y manteniendo su fortaleza en México donde se mantiene por delante de Spider-Man.

La película dirigida por Dave Green ha logrado consolidar un paso firme en las salas de cine impulsada por la nostalgia hacia los Looney Tunes y la excelente recepción de la crítica, que le otorgó un 96% de aprobación en Rotten Tomatoes tanto del lado de los expertos como del lado del público, especialmente de los adultos.

El fin de semana del Labor Day en los Estados Unidos llevó a que la cinta acumulara 15.5 millones de dólares entre el 4 y 7 de septiembre según reportes de medios de aquel país para alcanzar los 37 millones de dólares en el mercado doméstico de Estados Unidos y Canadá.

Sumado a ello, la cinta ha logrado otros siete millones de dólares en mercados internacionales como México para una cifra de 44.2 millones de dólares.

Las metas financieras para alcanzar la rentabilidad

El éxito comercial de la película cobra mayor relevancia al analizar la inversión realizada por su distribuidor. Aunque el presupuesto de producción original de Warner Bros rondó los 70 millones de dólares, Ketchup Entertainment adquirió los derechos de distribución por una suma estimada en 50 millones de dólares.

Reproducir El trailer de la película Coyote vs Acme

Para que Ketchup Entertainment considere la operación como un negocio totalmente rentable tras cubrir los costos de comercialización y publicidad, la película necesita estar por encima de los 80 millones de dólares globales. La meta luce compleja, pero la llegada a nuevos mercados podría ayudar a demostrar que Warner pudo haber cometido un error de enlatarla.