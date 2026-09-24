La historia de Hannah Tacher, la hija de Alan Tacher que fue elogiada por Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu

Aunque creció cerca de los reflectores gracias a su padre, Hannah Tacher ha elegido construir su trayectoria detrás de las cámaras.

La joven fotógrafa, hija de Alan Tacher y Silvana Lois, ha comenzado a destacar por su propio trabajo en la industria audiovisual y recientemente recibió un reconocimiento inesperado de dos figuras de talla internacional: Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu.

Tom Cruise elogia el trabajo de Hannah Tacher

El momento ocurrió durante la premiere mundial de Digger en Londres, cinta dirigida por Iñárritu y protagonizada por Cruise.

Tom Cruise quedó sorprendido al descubrir que Alan Tacher era el padre de Hannah, integrante del equipo de Digger, y aprovechó para elogiar públicamente su trabajo. Captura de pantalla

Alan Tacher se encontraba en la alfombra roja realizando entrevistas para Despierta América cuando el cineasta mexicano decidió revelar al actor un detalle que desconocía: el conductor era el padre de Hannah, quien también formaba parte del equipo de la película.

¿Tú sabes que él es el padre de Hannah?”, comentó Iñárritu a Cruise, mientras la joven observaba la escena con discreción. La reacción del protagonista de Misión: Imposible fue inmediata y, tras saludar a Alan, aprovechó para reconocer públicamente el trabajo de su hija.

Cruise destacó que Hannah es una joven talentosa, trabajadora y con un estilo propio. Para Alan, escuchar esas palabras directamente de una de las grandes estrellas de Hollywood representó un momento especialmente emotivo.

El reconocimiento de Cruise e Iñárritu conmovió especialmente a Alan Tacher. Tras el encuentro en Londres, el conductor compartió imágenes junto a su hija y describió la fotografía de ambos con las estrellas de Digger como una de las más especiales de su vida.

¿Quién es Hannah Tacher?

Nacida el 5 de agosto de 2000, Hannah es la hija mayor de Alan Tacher y pertenece a una familia de cinco hermanos. Su padre es uno de los rostros más conocidos de la televisión hispana, mientras que ella ha preferido desarrollar una carrera relacionada con la comunicación visual.

La hija de Alan Tacher estudió Periodismo en USC y posteriormente encontró en la fotografía una forma de desarrollar su creatividad y contar historias a través de imágenes.

En 2018 se trasladó a Los Ángeles para continuar con su formación académica y posteriormente estudió Periodismo en la Universidad del Sur de California (USC), institución de la que se graduó en 2022.

Aunque su preparación está vinculada con el periodismo, Hannah encontró en la fotografía el medio para desarrollar su faceta creativa. En lugar de colocarse frente a las cámaras, decidió explorar lo que ocurre detrás de ellas: la construcción de imágenes, la narrativa visual y el trabajo dentro de producciones cinematográficas.

El trabajo de Hannah Tacher en Digger

Uno de los proyectos que ha marcado su trayectoria es precisamente Digger. Hannah colaboró durante aproximadamente un año y medio con el equipo de la película, trabajando estrechamente en distintas etapas de la producción.

Con apenas 26 años, Hannah Tacher ya suma experiencia en proyectos audiovisuales y colaboró durante aproximadamente un año y medio con el equipo de la película de Iñárritu. IG

Su participación en el proyecto también explica por qué Iñárritu pudo hablar con tanta familiaridad sobre su trabajo. El director mexicano conocía de primera mano el esfuerzo de la joven y fue precisamente él quien propició el encuentro entre Hannah, su padre y Tom Cruise en Londres.

A pesar de la dimensión del proyecto, Hannah había mantenido un perfil bajo y no había convertido su participación en Digger en un motivo de exhibición pública.

De hecho, Alan ha contado que prefirió respetar la privacidad profesional de su hija y no presumir de su incorporación al filme. El reconocimiento terminó llegando de manera espontánea y frente a las cámaras.

Así ha sido la carrera de Hannah Tacher

El trabajo de Hannah no comenzó con Digger. Antes de incorporarse al cine, la joven ya había desarrollado proyectos vinculados con la fotografía y la imagen.

La joven fotógrafa también participó en una campaña de Audrey In the Garden, donde pudo combinar su pasión por la imagen con una propuesta relacionada con la naturaleza y la sostenibilidad. IG

Entre ellos destaca su participación en una campaña de Audrey In the Garden, marca asociada a Audrey Hilfiger. El proyecto tuvo como escenario una granja californiana y vinculó la fotografía con temas de naturaleza y sostenibilidad.

Para Hannah, ver sus imágenes convertidas en carteles representó uno de los primeros grandes momentos de satisfacción profesional. La experiencia también mostró la dirección que estaba tomando su carrera: una combinación de fotografía, comunicación y sensibilidad artística.

Más allá del apellido conocido en televisión, Hannah Tacher está construyendo una identidad profesional propia y comienza a abrirse camino en una de las industrias más competitivas del mundo.

Y aunque el reconocimiento de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu puso su nombre bajo los reflectores, el recorrido de Hannah demuestra que su objetivo siempre ha estado detrás de ellos.