Alice Oseman dice adiós a Heartstopper en evento masivo con fans en CDMX

Lo que en 2016 inició como webcómic en plataformas digitales, 10 años después se ha convertido en un fenómeno de la literatura juvenil LGBTQ+. Por esa razón, el final de la historia merece una despedida digna que Alice Osman dará en la Ciudad de México.

El próximo 30 de julio, en punto de las 17 horas, el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, ubicado en el centro histórico, será el escenario de un encuentro donde los lectores podrán compartir, escuchar y despedir a los personajes que marcaron una generación.

Al ser la primera vez de la escritora británica en México, el evento, de carácter gratuito, logró su lleno total en 5 minutos rompiendo un récord para un evento de este tipo.

Alice Oseman viene por primera vez a México para despedir Heartstopper VREditoras

Alice Oseman rompe récord para su evento en CDMX

En solo 5 minutos los registros para asistir al encuentro con Alice Oseman se agotaron por completo Por lo tanto, el jueves 30 de julio solo podrán entrar quienes tengan el código QR y una identificación oficial que coincida con el boleto.

Asimismo, se habilitó una lista de espera para asignar espacios adicionales conforme se liberen lugares. En este punto, es importante tomar en cuenta que únicamente podrán entrar mayores de 15 años.

La parte central del evento es la plática que dará Alice Oseman, la cual se llevará a cabo en inglés, pero contará con traducción simultánea, además de una firma, por lo que no puedes olvidar tu libro.

Sin embargo, los organizados invitan a que los asistentes se contagien de la fiebre de Heartstopper y muestren su amor por los personajes. Por lo tanto, lleva tu mejor outfit y freebies para compartir con el resto de los asistentes.

Además, podrás disfrutar de las actividades que se llevarán a cabo en lo que promete ser una tarde muy emocionante.

Evento de Heartstopper busca apoyar a la comunidad LGBTQ+

Aunque el encuentro con Alice Oseman es gratuito, se invita a los asistentes a donar alimentos y productos no perecederos como parte del espíritu de Heartstopper, que busca generar un impacto real en la comunidad.

De acuerdo a los organizadores, entre los productos sugeridos están arroz, frijol, pasta para sopa, sal, papel de baño, trapos de microfibra para secar, fibras para trastes y de acero, encendedores largos para estufa y guantes de látex para cosas calientes.

Por el contrario, se sugiera evitar cosas líquidas o en envases de vidrio que puedan romperse o derramarse, como el aceite o jabón líquido, en todo caso, opta por jabón en polvo o barra.

Los productos recaudados serán entregados a Manos Amigues, un centro comunitario LGBTQ+ en CDMX, el cual brinda apoyo a personas en situación vulnerable.

Heartstopper: de lo digital a lo impreso y el streaming

Contrario a muchas adaptaciones que han pasado de libros al cine o series de streaming, Heartstopper inició en el mundo digital. Esta novela gráfica comenzó su camino en plataformas como Tublr y Tapas, donde construyó una comunidad fiel de lectores.

Fue en 2018, dos años después de su nacimiento, cuando dio el salto al formato impreso, posicionándose entre los libros más vendidos en países como Reino Unido y Estados Unidos.

Posteriormente, en 2022 llegó a Netflix con Joe Locke y Kit Connor como protagonistas de esta historia que sigue la relación entre dos adolescentes que estudian en una secundaria inglesa, quienes desarrolla una amistad que evoluciona al amor.

Justamente, el enfoque emocional y la representación LGBTQ+, es lo que ha sido clave para el éxito de esta novela que hoy es un referente para los jóvenes de una generación.

Por esa razón, el encuentro con Alice Oseman, autora de Heartstopper, que se llevará a cabo el próximo 30 de julio en la CDMX, es tan relevante. Prepara tu mejor outfit y lánzate a despedir esta historia como merece.