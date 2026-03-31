¡Miranda Priestly tiene sentimientos! El gesto de Meryl Streep en CDMX que nos hizo amarla más

La visita del elenco de El diablo viste a la moda 2 nos dejó un emotivo video de Meryl Streep en CDMX, un tierno gesto con un vigilante que conquistó los corazones de los mexicanos y fanáticos de la actriz.

Entre pasarelas de diseñadores mexicanos y proyecciones exclusivas, la atención del público se ha centrado en un momento que ocurrió lejos de las cámaras profesionales, pero que capturó la esencia humana de la mujer más nominada al Oscar.

Durante su visita a la emblemática Casa Azul, el Museo Frida Kahlo, Meryl Streep demostró que, a diferencia de su icónico personaje Miranda Priestly, su calidez personal brilla tanto como su talento en el cine.

Mientras se encontraba dando una conferencia en el recinto bajo el intenso sol de marzo, un video capturado por testigos presenciales comenzó a circular en redes sociales, mostrando una faceta de la actriz que pocos tienen la oportunidad de presenciar de cerca: su genuina gratitud y sencillez hacia quienes trabajan cuidando la seguridad y el orden en estos espacios culturales y en eventos.

Meryl Streep y su gesto con un vigilante en CDMX X @indie5051

Meryl Streep y su tierno gesto con un vigilante

Meryl Streep y Anne Hathaway se encontraban en la CDMX promocionando El diablo viste a la moda 2 en los patios del Museo Frida Kahlo.

Durante la conferencia de prensa, surgió el momento viral: un vigilante del museo, cumpliendo con su labor, utilizó una sombrilla para proteger a Meryl Streep de los inclementes rayos solares mientras ella atendía a medios de comunicación e influencers del evento.

Lejos de ignorar el gesto o tratarlo como una obligación del personal, Streep miró directamente al vigilante y, con una sonrisa que desarmó a los presentes, le agradeció de manera personal.

Los videos difundidos en plataformas como TikTok y X muestran a una Meryl relajada, donde se observa cómo ella toca levemente el rostro del vigilante, después de darle un beso de forma simbólica su mano para repartir el gesto con él.

La reacción del empleado, visiblemente emocionado pero manteniendo su profesionalismo, fue la cereza del pastel para una tarde mágica en Coyoacán.

Meryl Streep y su gesto con un vigilante en CDMX TikTok @sensacinemexico

El diablo viste a la moda 2 en México: conferencia y pasarela

Pero Meryl no estuvo sola. Anne Hathaway, quien regresa como Andy Sachs casi dos décadas después del estreno original, también se robó los suspiros de los mexicanos. Mientras Streep mantenía ese perfil reservado pero amable, Hathaway se mostró desbordante de energía.

Además, las actrices convivieron brevemente con figuras destacadas de la escena nacional como Yalitza Aparicio y Regina Blandón.

Tras el emotivo encuentro en la Casa Azul, el tour continuó en el Museo Anahuacalli, donde el glamour alcanzó niveles estratosféricos. En este recinto, diseñado por el propio Diego Rivera, se llevó a cabo una pasarela exclusiva inspirada en el universo de la revista Runway.

La escenografía, dominada por un tacón rojo gigante, sirvió de marco para que Streep y Hathaway desfilaran, demostrando que el tiempo no ha pasado por ellas.

Uno de los puntos más destacados de la noche fue la participación de 20 diseñadores mexicanos, quienes presentaron piezas exclusivas bajo la atenta mirada de las protagonistas.

"Leí el guion y es fantástico; estoy muy contenta de que finalmente vayan a verla", comentó Streep sobre la película que se estrenará en México el próximo 30 de abril de 2026.