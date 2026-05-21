Mel Gibson revela la primera imagen de La Resurrección de Cristo y su fecha de estreno

Veintidós años después de sacudir la taquilla mundial, el director Mel Gibson regresó a los reflectores para revelar la primera imagen de La resurrección de Cristo. Esta secuela directa del éxito cinematográfico de 2004 confirma un nuevo elenco protagónico y modifica sus fechas definitivas de llegada a las salas de cine.

EL NUEVO ELENCO Y LAS FECHAS DE ESTRENO OFICIALES

El proyecto fílmico consumió dos décadas de planeación. El rodaje concluyó sus trabajos de cámara tras 134 días de grabaciones intensas a través de diversas locaciones en Italia, abarcando ciudades como Roma, Bari, Ginosa, Craco, Brindisi y Matera.

Imagen de La Pasión de Cristo. Foto: 20th Century Films

La producción extendió su narrativa visual y dividió la obra en dos entregas. El calendario de los estudios sufrió modificaciones estratégicas para los lanzamientos internacionales de ambas cintas.

La primera parte descartó su estreno proyectado para el 26 de marzo de 2027 y fijó su llegada a los cines para el 6 de mayo de 2027. La conclusión de la saga recorrerá un año más en el calendario y debutará en la pantalla grande hasta el 25 de mayo de 2028.

La Pasión de Cristo tuvo un éxito millonario en Estados Unidos. Foto: 20th Century Films

El largometraje original de 2004 contó con las actuaciones de Jim Caviezel y Monica Bellucci. Esta nueva producción renueva por completo su plantilla y otorga los roles protagónicos a los actores Jaakko Ohtonen y Mariela Garriga, quienes encarnarán a Jesucristo y María Magdalena.

El reparto secundario suma nombres de peso a la trama bíblica. Los intérpretes Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio y Rupert Everett complementan el elenco seleccionado por la dirección.

UNA MISIÓN DE DOS DÉCADAS Y EL ÉXITO EN TAQUILLA

El realizador detalló el peso emocional de esta producción cinematográfica. A través de un comunicado oficial, el cineasta calificó la cinta como una parte fundamental de su trayectoria profesional y aseguró que la obra superó sus expectativas creativas iniciales.

"Es una misión que llevé a cabo durante más de 20 años: contar la que considero la historia más importante de la historia de la humanidad", expresó el director. El guion, coescrito junto a Randall Wallace, promete ofrecer una experiencia narrativa de corte "surrealista" centrada exclusivamente en la resurrección.

Mel Gibson dando indicaciones en La Pasión de Cristo. Foto: 20th Century Films

El reto financiero resulta titánico. La pasión de Cristo retuvo durante años el récord como la película para mayores de edad más taquillera en Estados Unidos con 370 millones de dólares, marca superada apenas en 2024 por la cinta Deadpool & Wolverine.

Este lanzamiento marca el regreso de la estrella a las superproducciones. En 2025, el cineasta dirigió el thriller Flight Risk, protagonizado por Mark Wahlberg, recaudando 48 millones de dólares en la taquilla internacional.