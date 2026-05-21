"Ya no quiero ser mamá": Livia Brito revela que sufrió un aborto y renunció a su sueño de ser madre

La actriz cubana Livia Brito abrió su corazón como pocas veces y sorprendió al revelar uno de los capítulos más dolorosos de su vida personal: el aborto espontáneo que sufrió hace años y la decisión que tomó recientemente de renunciar a su sueño de convertirse en madre.

Livia Brito rompe el silencio sobre su maternidad

Durante una entrevista para el podcast 'Mamáslas Influencers', la protagonista de telenovelas habló sin filtros sobre el complicado camino que ha recorrido en torno a la maternidad, un tema que, confesó, marcó gran parte de su vida adulta y la llevó a atravesar procesos físicos y emocionales muy intensos.

Livia habló sobre los problemas de salud que afectaron su fertilidad. IG liviabritopes

La actriz contó que desde muy joven soñaba con tener hijos y formar una familia. Incluso aseguró que desde sus veintes comenzó a pensar seriamente en la posibilidad de convertirse en mamá. Sin embargo, diversos problemas de salud complicaron ese deseo.

Las enfermedades de Livia Brito que le impidieron ser mamá

Livia explicó que durante años se sometió a múltiples estudios médicos debido a antecedentes familiares relacionados con la endometriosis, una enfermedad que puede afectar la fertilidad femenina. Según relató, su hermana padeció esta condición de manera severa y eso la llevó a mantenerse alerta sobre su propia salud reproductiva.

Livia mostró su lado más vulnerable al hablar de maternidad y pérdidas personales. Mezcalent

Además, recordó que cuando tenía apenas 15 años también enfrentó problemas de ovario poliquístico, situación por la que tuvo que iniciar tratamientos hormonales que, asegura, alteraron por completo sus emociones y su cuerpo.

Livia Brito confiesa que sufrió un aborto

Pero uno de los momentos más duros llegó cuando quedó embarazada a los 24 años. La actriz confesó que perdió al bebé debido al estrés extremo que vivía en ese momento.

Tuve un aborto espontáneo”, reveló con honestidad, dejando ver que aquella experiencia fue profundamente dolorosa y cambió por completo su manera de ver la maternidad.

La cubana contó que congeló óvulos y creó embriones mediante un banco de esperma. IG liviabritopes

Aunque después de esa pérdida continuó aferrada a la idea de tener hijos, el paso del tiempo, las exigencias de su carrera y el desgaste emocional comenzaron a modificar sus prioridades. La actriz explicó que durante años intentó mantener viva la esperanza y hasta recurrió a procedimientos de fertilidad para aumentar sus posibilidades de ser madre.

Livia Brito congeló sus óvulos

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue cuando reveló que congeló sus óvulos y posteriormente decidió fecundarlos mediante un banco de esperma. De hecho, confesó que actualmente ya existen embriones creados a partir de ese proceso.

La actriz aseguró que el proceso hormonal fue física y emocionalmente agotador. IG liviabritopes

La actriz detalló que eligió cuidadosamente a los donadores, tomando en cuenta factores médicos, genéticos y físicos. También compartió que el proceso de extracción de óvulos fue extremadamente duro, tanto física como emocionalmente, debido a las hormonas que debía inyectarse diariamente.

Incluso recordó que durante una entrevista pasada se mostró particularmente sensible y emocional sin entender del todo lo que le ocurría, hasta que descubrió que todo estaba relacionado con el tratamiento hormonal que estaba recibiendo.

¿Por qué Livia Brito decidió ya no ser madre?

A sus 39 años, Livia aseguró que hoy atraviesa una etapa completamente distinta y que, aunque ama a los niños y sigue sintiendo un fuerte instinto maternal, ya no está segura de querer convertirse en mamá.

Ya no quiero ser mamá”, confesó con sinceridad.

La actriz explicó que esta decisión no tiene que ver con falta de amor o deseo, sino con una reflexión profunda sobre su vida actual. Entre las razones que mencionó están el peso de ser el sostén económico de su familia, el miedo a enfrentar sola la maternidad y la preocupación que siente por el mundo actual.

La famosa explicó que teme enfrentar la maternidad completamente sola. IG liviabritopes

También confesó que teme perder su independencia y enfrentarse a una crianza sin una pareja estable que la acompañe en el proceso. Además, reconoció que la situación ambiental y social del planeta la ha llevado a cuestionarse si realmente quiere traer un hijo al mundo.

A pesar de todo, Livia dejó claro que no se arrepiente de haber luchado por ese sueño ni de los tratamientos que realizó. Incluso aseguró que le gustaría donar los embriones en caso de no utilizarlos, pues considera que representan una oportunidad de vida para otras personas.

Con esta confesión, Livia Brito mostró una faceta mucho más vulnerable e íntima, dejando ver que detrás de la fama también existen procesos dolorosos, dudas y decisiones profundamente personales.