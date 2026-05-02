Filtran FOTOS inéditas de La Pasión de Cristo: Resurrección con Jaakko Ohtonen como Cristo

Las primeras fotos inéditas del rodaje de La Pasión de Cristo: Resurrección han comenzado a circular en redes sociales, despertando gran expectativa entre el público. En estas imágenes se puede ver al actor Jaakko Ohtonen caracterizado como Cristo, marcando una nueva etapa para esta franquicia que busca superar el impacto de su antecesora.

El proyecto, dirigido nuevamente por Mel Gibson, ya finalizó su rodaje tras siete meses de trabajo en los icónicos estudios Cinecittà, en Italia. Ahora, la producción entra en una fase clave de posproducción, donde se trabajará intensamente en efectos visuales.

Una producción monumental y sin precedentes

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el enorme presupuesto destinado a esta secuela. A diferencia de la película original, esta nueva entrega fue concebida como dos partes independientes, cada una con un costo estimado de entre 100 y 125 millones de dólares.

En conjunto, la inversión supera los 250 millones de dólares, lo que convierte a este proyecto en el más caro de la carrera de Mel Gibson. La magnitud del presupuesto responde a la ambición narrativa y visual de la historia, que buscará llevar al espectador a una experiencia completamente distinta.

Efectos visuales y una historia más ambiciosa

Según ha trascendido, la película apostará por un enfoque visual innovador, con un uso intensivo de efectos especiales. El propio Gibson ha descrito el proyecto como una experiencia “súper ambiciosa”, que incluirá elementos poco explorados en el cine religioso.

Entre ellos destacan escenas como el descenso de Cristo al infierno y enfrentamientos entre ángeles y demonios, lo que apunta a una narrativa más simbólica y espectacular. Este enfoque busca atraer tanto a los seguidores de la historia original como a nuevas audiencias.

Además, a diferencia de la primera entrega, en esta ocasión los diálogos serán en inglés, una decisión estratégica para facilitar la conexión con el público global.

La Pasión de Cristo: Resurección

Nuevo elenco, nuevas interpretaciones

Uno de los cambios más significativos en esta secuela es la renovación del elenco. A diferencia de la película original, protagonizada por Jim Caviezel, esta nueva versión apuesta por rostros menos conocidos.

El papel de Jesucristo recaerá en Jaakko Ohtonen, mientras que Mariela Garriga interpretará a María Magdalena. Por su parte, Kasia Smutniak dará vida a María, Pier Luigi Pasino será Pedro y Riccardo Scamarcio encarnará a Poncio Pilato.

También se ha mencionado la participación de Rupert Everett, aunque su papel aún no ha sido confirmado, lo que ha generado especulación entre los seguidores del proyecto.

La Pasión de Cristo: Resurección

Fecha de estreno y formato dividido

La distribuidora Lionsgate ya tiene definidos los planes de lanzamiento. La Pasión de Cristo: Resurrección llegará a los cines en dos partes.

La primera entrega está programada para el 26 de marzo de 2027, coincidiendo con el Viernes Santo, mientras que la segunda parte se estrenará el 6 de mayo del mismo año, en el marco del Día de la Ascensión.

Este formato dividido busca desarrollar la historia con mayor profundidad, permitiendo explorar distintos momentos clave de la narrativa.

La Pasión de Cristo: Resurección

Expectativa creciente tras las filtraciones

Las fotos filtradas no solo han aumentado el interés por la película, sino que también han abierto el debate sobre los cambios en el elenco y el enfoque visual. Para muchos, la elección de Jaakko Ohtonen representa una apuesta arriesgada, pero también una oportunidad de ofrecer una interpretación fresca del personaje.

Con una producción de gran escala, un enfoque innovador y una historia que promete ser más compleja, La Pasión de Cristo: Resurrección se perfila como uno de los estrenos más esperados de 2027.

La Pasión de Cristo: Resurección

Las imágenes filtradas son solo un adelanto de lo que podría convertirse en un fenómeno cinematográfico global.

AAAT*