Las mejores películas de Ben Affleck que puedes ver en Netflix para armar un maratón

Con motivo del cumpleaños de Ben Affleck, es un buen momento para repasar algunas de las películas protagonizadas por el actor que puedes encontrar en Netflix. Desde thrillers y dramas hasta historias cargadas de acción, estas producciones son una opción para disfrutar de un maratón frente a la pantalla.

El botín

La historia comienza cuando un grupo de policías de Miami encuentra millones de dólares en efectivo dentro de una casa de seguridad que aparentemente estaba abandonada. Lo que parecía ser un hallazgo inesperado pronto despierta las sospechas de todos.

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A partir de ese momento, la confianza entre los involucrados comienza a tambalearse y cualquier persona puede convertirse en sospechosa. La cinta combina acción, intriga y momentos de tensión que mantienen al espectador atento a cada movimiento.

Su último deseo

Su último deseo (The Last Thing He Wanted), es un thriller político dirigido por Dee Rees que sigue a Elena McMahon, una periodista de Washington que decide dejar temporalmente la cobertura electoral para ocuparse de un asunto relacionado con su padre enfermo.

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Sin embargo, la decisión termina llevándola hacia un oscuro negocio de tráfico de armas. Lo que parecía un asunto familiar se transforma en una situación mucho más peligrosa cuando Elena queda involucrada en la misma conspiración gubernamental que había estado investigando.

Fuera de control

Un accidente de tránsito aparentemente común es el punto de partida de esta historia. En una transitada autopista, un abogado egocéntrico tiene un enfrentamiento con un vendedor alcohólico en recuperación.

El conflicto entre ambos crece rápidamente hasta convertirse en una feroz rivalidad. Lo que comienza como un altercado termina escalando de manera inesperada y poniendo a los protagonistas en una situación cada vez más complicada.

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Triple frontera

En esta producción, cinco exsoldados se reúnen con un ambicioso objetivo: robarle su fortuna a un poderoso narcotraficante en una zona ubicada entre Paraguay, Argentina y Brasil.

El plan parece estar cuidadosamente preparado, pero las cosas comienzan a complicarse y la misión desencadena una serie de consecuencias que ninguno de los protagonistas esperaba. La película mezcla acción, suspenso y drama mientras el grupo intenta enfrentar las dificultades que surgen durante el peligroso golpe.

¿Cuál es la mejor opción para comenzar el maratón?

Estas cuatro películas ofrecen historias muy diferentes para disfrutar de Ben Affleck en distintos géneros. Si buscas acción y suspenso, El botín y Triple frontera pueden ser buenas opciones; mientras que Su último deseo apuesta por el thriller político y Fuera de control presenta una historia marcada por la tensión y la rivalidad.