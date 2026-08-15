¡Nadie lo esperaba! El nieto de Isabel II que cambió la corona por una granja

Mientras otros jóvenes de la familia real británica se preparan para asumir mayores responsabilidades públicas, James, conde de Wessex, ha elegido un camino bastante alejado de los reflectores.

A sus 18 años, el nieto menor de la fallecida reina Isabel II sorprendió trabajando como empleado agrícola en Sandringham, una de las propiedades privadas más importantes de la monarquía.

James de Wessex sorprende al trabajar como granjero

El hijo menor del príncipe Eduardo y Sophie, duquesa de Edimburgo, fue visto conduciendo tractores y participando en diferentes tareas de campo junto a los trabajadores de la finca perteneciente al rey Carlos III.

A sus 18 años, el conde de Wessex ya tiene claro que su futuro estará ligado al mundo rural. IG jameswindsor.1

La escena llamó especialmente la atención porque el joven suele aparecer públicamente en ocasiones muy concretas, vestido de manera formal y acompañado por otros integrantes de los Windsor.

Sin embargo, su inesperado empleo de verano tiene una explicación: James está a punto de comenzar una carrera universitaria relacionada precisamente con el mundo rural.

¿Quién es James, el nieto menor de Isabel II?

James Alexander Philip Theo Mountbatten-Windsor nació el 17 de diciembre de 2007 y es el segundo hijo de los duques de Edimburgo. Su hermana mayor es Lady Louise Windsor y ambos crecieron con una educación relativamente alejada de las obligaciones tradicionales de los miembros más activos de la familia real.

James, nieto de Isabel II, comenzará en septiembre una carrera universitaria enfocada en la gestión de tierras y propiedades rurales. Grosby

En 2023, cuando su padre recibió el título de duque de Edimburgo de manos de Carlos III, James pasó a utilizar el título de conde de Wessex, después de haber sido conocido durante años como vizconde Severn.

Aunque ocupa un lugar en la línea de sucesión, actualmente el joven no desempeña funciones reales de tiempo completo. De hecho, sus padres han procurado que tanto él como Louise tengan la oportunidad de construir una vida profesional independiente.

¿Qué hace James, conde de Wessex, en Sandringham?

Esa filosofía parece reflejarse ahora en su peculiar trabajo de verano. En Sandringham, James no ha tenido un trato de invitado especial, sino que se ha involucrado en las labores agrícolas de la propiedad, incluyendo el manejo de maquinaria y otras actividades manuales.

Para algunos trabajadores, encontrárselo vestido como un empleado más resultó inesperado, especialmente porque suelen verlo durante las tradicionales reuniones familiares de Navidad, Pascua u otros eventos de la Corona.

El primer Windsor en elegir una carrera diferente

La experiencia en Sandringham parece ser mucho más que un trabajo temporal. James comenzará el próximo 28 de septiembre sus estudios en la Royal Agricultural University, ubicada en Cirencester, Gloucestershire.

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El joven cursará una licenciatura de tres años en Gestión de Tierras y Propiedades Rurales, una formación que combina conocimientos de administración de terrenos, negocios agrícolas, planificación, legislación, valoración y desarrollo inmobiliario.

La elección resulta particularmente interesante por la conexión de la institución con la propia familia real. El rey Carlos III es patrono de la universidad, mientras que el primer esposo de la princesa Ana, el capitán Mark Phillips, también estudió allí.

James, además, se convertirá en el primer integrante de la familia real británica en cursar sus estudios en esta institución.

¿Cuál es el futuro de James de Wessex en la realeza?

El camino elegido por James también coincide con la intención de sus padres de que sus hijos comprendan desde pequeños la importancia de trabajar y desarrollar una carrera propia.

A diferencia de otros miembros de los Windsor, el conde de Wessex ha tenido una presencia pública limitada. Sus apariciones suelen concentrarse en grandes acontecimientos familiares, ceremonias religiosas y algunas citas importantes del calendario real.

El conde de Wessex demuestra que, pese a pertenecer a la familia real, busca construir una trayectoria profesional independiente. Grosby

En los últimos meses, sin embargo, su mayoría de edad ha despertado mayor interés. El joven incluso ha participado inesperadamente en algunos eventos, como Royal Ascot, donde sustituyó a su padre.

Ahora, su próxima gran etapa no será un palacio ni siguiendo el protocolo, sino las aulas universitarias y el mundo de la gestión rural. Así, el nieto más joven de Isabel II, James parece decidido a construir su futuro en la agricultura.