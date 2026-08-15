¿Elvis Presley murió de estreñimiento? Esto se sabe sobre su polémico deceso

La muerte de Elvis Presley, ocurrida el 16 de agosto de 1977, continúa rodeada de interrogantes casi cinco décadas después. Oficialmente, el llamado “Rey del Rock and Roll” falleció a los 42 años debido a un problema cardíaco, pero las circunstancias de sus últimos días y los resultados de diferentes análisis forenses han alimentado numerosas teorías.

¿Cómo murió Elvis Presley?

Elvis fue encontrado inconsciente en el baño de su habitación en Graceland, Memphis. Su entonces pareja, Ginger Alden, llamó a los servicios de emergencia, quienes intentaron reanimarlo durante aproximadamente media hora.

Aunque oficialmente se atribuyó su fallecimiento a un problema cardíaco, otras hipótesis han señalado graves padecimientos. IMDb

Finalmente, fue trasladado al Baptist Memorial Hospital, donde se realizó una extensa autopsia.

¿Qué reveló la autopsia de Elvis Presley?

En aquel momento, la conclusión oficial apuntó a una arritmia cardíaca. El corazón de Elvis pesaba alrededor de 530 gramos, aproximadamente el doble de lo considerado normal, y los especialistas encontraron signos importantes de enfermedad cardiovascular.

La autopsia reveló que Elvis tenía un corazón considerablemente más grande de lo normal y múltiples problemas de salud. Grosby

Sin embargo, el análisis toxicológico abrió otra línea de investigación. En el organismo del cantante se detectaron diferentes medicamentos, entre ellos sedantes y analgésicos.

La concentración de codeína llamó especialmente la atención, ya que se encontraba en niveles considerablemente superiores a los terapéuticos.

Esta información alimentó durante años la teoría de que una combinación de medicamentos pudo haber contribuido a su fallecimiento.

Los análisis toxicológicos también detectaron varias sustancias en su organismo, entre ellas una elevada concentración de codeína. Foto: Grosby

¿Cuál fue la verdadera causa de muerte de Elvis Presley?

Entre las teorías más llamativas surgió una de su propio médico, George “Nick” Nichopoulos, quien sostuvo que el cantante padecía un estreñimiento crónico extremadamente grave y que esta condición pudo haber tenido un papel determinante en su muerte.

De acuerdo con Nichopoulos, la autopsia reveló que Elvis tenía un colon considerablemente dilatado.

El médico personal de Elvis, George “Nick” Nichopoulos, sostuvo una teoría relacionada con el estreñimiento crónico que padecía el cantante. Grosby

El médico sostuvo que el cantante padecía una alteración intestinal que habría provocado estreñimiento severo durante años y que, según su interpretación, no se trataba simplemente de un efecto secundario de los medicamentos que consumía.

El problema habría llegado a tal punto que Elvis sufría accidentes incluso durante sus presentaciones.

Su médico aseguró que se había contemplado la posibilidad de realizarle una colostomía, procedimiento mediante el cual se crea una abertura en el abdomen para permitir la evacuación intestinal, pero el cantante habría rechazado la intervención.

Según Nichopoulos, el problema intestinal del llamado Rey del Rock era mucho más grave de lo que se conocía públicamente. Grosby

Para Nichopoulos, aquella decisión pudo haber sido trascendental. En declaraciones posteriores, llegó a sostener que, si Elvis hubiera aceptado la cirugía, posiblemente habría prolongado su vida.

Después de la autopsia, el doctor fue sometido a un juicio por sus prácticas de prescripción. Aunque fue declarado no culpable de asesinato, posteriormente perdió su licencia médica debido a que su prescripción fue considerada poco ética.

¿Elvis Presley murió de estreñimiento?

Afirmar que Elvis Presley “murió de estreñimiento” requiere importantes matices. La causa oficial de su muerte continuó siendo cardíaca y existen otras investigaciones que han señalado el posible impacto de los medicamentos en su organismo.

Un especialista relacionó el deterioro de la salud de Elvis con un traumatismo craneal que sufrió años antes de morir.(Archivo)

Además, algunos especialistas han planteado hipótesis adicionales sobre el deterioro de la salud del artista. Entre ellas se encuentran enfermedades cardiovasculares, alteraciones inmunológicas y posibles consecuencias de traumatismos que sufrió años antes.

Uno de los análisis posteriores más citados fue realizado por el forense Joseph Davis, quien defendió la explicación de un ataque cardíaco y consideró que la posición en la que fue encontrado Elvis era compatible con un colapso repentino.

Décadas después, el médico forense Forrest Tennant también revisó el caso y planteó que la combinación de un corazón deteriorado y determinados medicamentos, particularmente la codeína, pudo favorecer una arritmia fatal.

Esta interpretación mantiene abierta la discusión sobre el papel exacto de las sustancias encontradas en su organismo.

El fallecimiento de Elvis Presley sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia de la música. (Archivo)

Por ello, la historia del supuesto estreñimiento mortal de Elvis debe entenderse como una hipótesis planteada por su antiguo médico, no como una conclusión médica definitiva.

Así, la teoría del estreñimiento forma parte de las numerosas explicaciones que han surgido alrededor del fallecimiento de Elvis, pero no sustituyó la causa oficial de muerte.