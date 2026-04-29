Coliseo GNP: los primeros artistas que se presentarán en el antiguo Estadio 3 de marzo

Coliseo GNP marca el inicio de una nueva fase en Zapopan, Jalisco, ya que este recinto, anteriormente conocido como Estadio 3 de marzo, tendrá una renovación y se espera que se inaugure con una serie de conciertos que reúnen a figuras destacadas de la música.

Este relanzamiento del recinto llega acompañado de una propuesta enfocada en ofrecer espectáculos de gran formato, con artistas que conectan con públicos de distintas generaciones.

Ocesa

Los primeros artistas en el Coliseo GNP

La elección de los músicos para inaugurar este espacio responde a una estrategia clara: atraer a miles de asistentes desde el primer momento. En ese sentido, Alejandro Sanz destaca como uno de los principales atractivos, no solo por su trayectoria internacional, sino también por la conexión que mantiene con el público mexicano.

Su concierto ya tiene fecha confirmada para el 3 de octubre a las 21:00 horas, lo que lo convierte en uno de los eventos más esperados dentro de esta nueva etapa.

El musical está basado en los grandes éxitos de Alejandro Sanz. Mezcalent

Por su parte, Yuridia representa una de las voces más reconocidas del pop en México, lo que fortalece la presencia de talento nacional en la apertura del recinto.

A este arranque se suma la participación conjunta de Auténticos Decadentes, Caligaris y Panteón Rococó. Esta colaboración destaca por reunir estilos como el ska, el rock y la música festiva en un mismo escenario, ofreciendo una experiencia distinta para el público.

yuridia

Coliseo GNP, un recinto renovado

Detrás de esta nueva etapa se encuentra la alianza entre OCESA, GNP Seguros y la Universidad Autónoma de Guadalajara, quienes impulsaron la transformación del antiguo Estadio 3 de marzo. Gracias a esta renovación, el recinto ahora cuenta con capacidad para recibir hasta 30 mil personas, además de mejoras en infraestructura y tecnología.

La modernización incluye zonas VIP, mejor accesibilidad, nuevas áreas de servicios y un diseño pensado para brindar mayor comodidad al público. También se incorporaron espacios de convivencia, oferta gastronómica y áreas de venta de productos oficiales.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Otro punto relevante es que el recinto no solo estará dedicado a la música. Se mantendrá como un espacio multifuncional, capaz de albergar eventos deportivos, actividades culturales y otros espectáculos a lo largo del año.

PJG