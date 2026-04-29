Joe Pesci, Ron Perlman y Michael C. Pitt protagonizan el drama "El día de la pelea"

Así como su abuelo John Huston, quien le tuvo un amor especial a México y filmó aquí cintas como La noche de la iguana, El tesoro de la Sierra Madre o Bajo el volcán, Jack Huston eligió nuestro país para llevar a cabo el estreno y la premier de El día de la pelea, su primera película como realizador y en la que cuenta la historia de redención de Mike Flannigan, interpretado magistralmente por Michael Pitt, un boxeador que tras haber estado encarcelado durante una década regresa a dar su última pelea.

“Estamos muy orgullosos de estar aquí en la Ciudad de México y hora entiendo por qué mi abuelo quedó enamorado de México e incluso vivió aquí. Nuestra película es la historia de un boxeador, no es una película de boxeo y creo que el corazón de un boxeador es algo con lo que creo que todos en este país pueden identificarse y por eso este estreno, al ser el estreno latinoamericano, es tan importante para nosotros, porque realmente creemos que compartir esta película con ustedes significa que amamos esta película y esperamos que ustedes también puedan sentir lo mismo”, fueron las primeras palabras con las que se presentó Jack Huston ante la prensa.

Junto a Michael Pitt (Los soñadores, 2003) y Ron Perlman (Hellboy, 2004), el actor y ahora novel director Jack Houston presentó la tarde de ayer en la Cineteca Nacional El día de la pelea, proyecto que nació tras haber visto un corto documental de otro de los grandes y respetados directores.

Estaba viendo un corto documental de Stanley Kubrick (Day of the Fight, 1951) que trataba sobre un boxeador el día de la pelea. Es un documental muy sencillo, pero pensé: ‘¿Y si le añadimos más capas a esa idea y si en vez de que fuera el día de una pelea, fuera el último día de su vida?’ Eso me dio la idea inicial de la historia y entonces recordé al instante mis días en Boardwalk Empire (serie producida por Scorsese y en la que Jack Houston actuó) y a Michael Pitt boxeando. Esta historia empezó a tomar forma en mi cabeza, me seguía dando vueltas las idea de: ‘¿qué harías si tuvieras un solo día y qué les dirías a las personas a las que quizá hayas ofendido y te arrepientes de ello?”, contó Jack Huston a Excélsior.

Contrario a lo que muchos pudieran pensar, tomado en cuenta el apellido que porta y el ADN fílmico que corre por todo su cuerpo, al británico de 43 años le costó trabajo levantar este proyecto que se estrenará este 1 de mayo en la Cineteca Nacional y muchos de los inversionistas con los que tuvo pláticas estuvieron dispuestos a financiar su proyecto siempre y cuando Michael Pitt no protagonizara.

“La única razón por la que estoy en esta película es porque Jack peleó por mí. No sé cuántas veces le dijeron: ‘Vale, te damos todo el dinero, pero Michael no participa en la película. Eso es muy difícil para un joven cineasta, bueno, para cualquier cineasta y es por eso que hablo de la pelea que hacen muchos directores como Jack por levantar un proyecto y por eso necesitamos apoyar a los artistas que son resilientes hoy en día”, apuntó Pitt, quien interpretó a Kurt Cobain en la cinta Last Days, de Gus Van Sant.

Michael Pitt, Ron Perlman y Jack Huston, en la Cineteca Nacional para presentar El día de la pelea. Lucero Calderón

Asimismo, Pitt, de 45 años y quien dijo que ama la frase en español ‘me gusta rascarle los huevos al tigre’, contó a Excélsior lo que sintió al leer por primera vez el guion de El día de la pelea.

“Jack me llamó para decirme que tenía una idea y quería que yo la protagonizara. Después de eso no supe nada de él y un día me llamó para decirme que empezábamos a filmar en seis semanas, pero no me había mandado el guion. Lo recibí, estaba en un avión y fue una historia que disfruté en mucho tiempo. Lo leí y me sentí muy emocional y muy impresionado. Se lo di a leer a mi novia y a otro amigo y les pasó lo mismo y eso ya no fue casualidad o accidentel y no habríamos podido hacer esto sin Jack”, contó Pitt a este diario.

El día de la pelea. Cortesía de la producción

Joe Pesci sale del retiro

Uno de los productores de este filme es Joe Pesci, actor de 83 años que hizo una gran carrera de la mano de Martin Scorsese y quien tiene una participación especial al darle vida al padre de Mike Flannigan.

“Por la época en la que estaba escribiendo la escena de Mike y su padre, mi abuela sufría de demencia y la música la hacía revivir y podías tener una conversación con ella. Cuando estaba escribiendo el guion, escuché un disco y me impactó profundamente porque nunca había escuchado esa voz. Literal, me puso la piel de gallina y pregunté que quién demonios era. Me dijeron que era Joe Pesci, así que concebí a Joe para el papel del padre más por su voz como músico que como actor”, contó Huston.

Entonces tuve que empezar a jugar al golf y acosar al maldito tipo todos los días para sacarlo de su retiro, lo cual no le hizo demasiada gracia, pero le encantó hacer la película. Una de las mejores cosas de esta cinta fue conseguir a Joe Pesci, a Michael y a Ron, con quien ya había trabajado antes. Para mí, éste es el reparto de mis sueños” , apuntó Huston, actor de House of Gucci o El irlandés.

En el día de la pelea, Mike Flannigan viene de un pasado muy tormentoso y son contadas las personas con las que tiene un vínculo muy especial. Entre ellas se encuentra su entrenador y dueño de un gimnasio de pelea, Stevie, interpretado por Ron Perlman. Este hombre rudo y con un halo muy paternal hacia Mike, lo acompaña en la gran pelea que va a enfrentar tras diez años de haber peleado de manera profesional.

Ron Perlman y su amor por México y por Memo

Perlman también aprovechó su presencia para hablar del coraje, la garra y la valentía de Jack por levantar este proyecto que se rodó en blanco y negro.

“¿Cuál es esa película de Michael Mann con Robert De Niro y Al Pacino? Heat ¿verdad? En esa película De Niro dice que el hombre más peligroso es alguien que puede alejarse de algo en 20 minutos y no echarlo de menos. Su abuelo era ese tipo. Ése hombre tenía huevos. Vivía en un sistema que funcionaba de cierta manera, pero era un artista, así que siguió su propio camino y como era de esperar, de tal palo tal astilla, pues este hombre (Jack Huston) tiene huevos y la película era lo único que le importaba. Así que están sentados aquí frente a un hombre con pureza, lo cual es muy raro hoy”, comentó Perlman.

Ron Perlman en El día de la pelea. Cortesía Jeong Park

En el encuentro que Perlman tuvo con algunos medios, habló de la importancia que tiene México en su vida gracias a Guillermo Del Toro.

“Mi trabajo en Cronos (1992) fue justo después de que estuve en casa, en pijama y deprimido. No salí, no fui a reuniones y simplemente cancelé mi vida. Y lo que pasó poco después, lo que me volvió a impulsar en mi vida fue una carta de Guillermo del Toro. En ella me decía lo que había visto de mí y parte de mi depresión se debía a que yo pensaba que nadie me veía, pensaba que era invisible. Y entonces me envió un guion de vampiros rarísimo llamado Cronos, comimos juntos y fue como volver a tener 19 años”, comentó Perlman.