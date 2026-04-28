Muere Roger Sweet, creador de He-Man, a los 91 años por demencia

El diseñador Roger Sweet, reconocido por crear la figura de acción de He-Man, falleció a los 91 años tras una larga lucha contra la demencia, de acuerdo con información difundida por TMZ.

Su trabajo se convirtió en uno de los pilares de la cultura pop de los años 80, marcando a generaciones que crecieron con la franquicia. La noticia ha reactivado el interés por su legado dentro de la industria del juguete y el entretenimiento.

Durante su etapa en Mattel, Sweet formó parte del Departamento de Diseño Preliminar en un momento en el que la compañía buscaba desarrollar nuevas propiedades intelectuales. Esto ocurrió después de que la empresa rechazara la oportunidad de producir juguetes de Star Wars: Episode IV – A New Hope, decisión que terminó beneficiando a otra compañía y dejó a Mattel en busca de un concepto propio competitivo. En ese contexto, el diseñador comenzó a experimentar con figuras existentes para generar una nueva propuesta.

El prototipo inicial de He-Man surgió a partir de una figura modificada de Big Jim, a la que Sweet añadió volumen con arcilla para crear una apariencia más robusta y llamativa. Este modelo fue presentado a ejecutivos de la compañía, quienes aprobaron su desarrollo. A partir de ese momento, el personaje comenzó a tomar forma como parte de una estrategia más amplia que incluía tanto juguetes como contenido narrativo.

De figura de acción a fenómeno televisivo

El lanzamiento oficial de He-Man ocurrió en 1982, pero su consolidación llegó un año después con la serie animada He-Man y los Amos del Universo.

La producción expandió el universo del personaje al introducir el mundo de Eternia y al príncipe Adam, quien se transformaba en el héroe al pronunciar la frase que se volvió parte de la cultura popular: “¡Por el poder de Grayskull! ¡Tengo el poder!”.

La serie alcanzó un total de 130 episodios emitidos entre 1983 y 1985, convirtiéndose en un referente de la animación televisiva de la época. Su éxito no solo impulsó las ventas de juguetes, sino que también estableció un modelo de negocio en el que el contenido audiovisual y los productos comerciales se desarrollaban de manera conjunta.

Un legado que trasciende generaciones

El impacto de He-Man fue más allá de su tiempo inicial, consolidándose como una franquicia que ha permanecido vigente a través de distintas generaciones. La creación de Roger Sweet permitió a Mattel posicionarse como un actor relevante en la industria del entretenimiento, combinando narrativa, diseño y mercadotecnia en un solo proyecto.

Este modelo fue replicado posteriormente por otras franquicias que buscaron integrar juguetes con historias audiovisuales.

La influencia del personaje también se ha reflejado en nuevas adaptaciones, reediciones y productos derivados que mantienen activo el interés del público. El legado de Sweet se mantiene presente en cada una de estas reinterpretaciones, que continúan expandiendo el universo de He-Man.

La franquicia se prepara para su regreso

Actualmente, la historia de He-Man tendrá una nueva adaptación con la película Masters of the Universe, cuyo estreno está previsto para el 5 de junio. El proyecto busca llevar nuevamente a la pantalla grande a los personajes de Eternia con un elenco que incluye a Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Jared Leto, Alison Brie e Idris Elba.

Este nuevo proyecto se suma a los esfuerzos por revitalizar la franquicia en el contexto actual del entretenimiento. La producción forma parte de una estrategia más amplia que busca conectar con nuevas audiencias, al mismo tiempo que recupera elementos reconocibles para quienes siguieron la historia original.

bgpa