Harry Styles revive clásico de Tears for Fears de los 80 y se vuelve viral | VIDEO

Harry Styles volvió a captar la atención de sus seguidores tras interpretar un clásico de los años 80 que marcó a toda una generación. Durante una de sus presentaciones más recientes, el exintegrante de One Direction decidió sorprender con una versión del legendario tema Everybody Wants To Rule The World.

La canción, originalmente lanzada por la banda británica Tears for Fears, es considerada una de las piezas más representativas del synth-pop de la década de 1980. El cover del intérprete rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron su capacidad para reinventar clásicos y llevarlos a nuevas audiencias.

Acompañado por una banda en vivo, Harry Styles ofreció una interpretación emotiva que conservó la esencia del tema original, pero con su propio sello artístico. El resultado fue una mezcla de nostalgia y modernidad que no tardó en volverse viral.

El clásico de los 80 que sigue vigente

Lanzada en 1985 como parte del álbum Songs from the Big Chair, Everybody Wants To Rule The World se convirtió en uno de los mayores éxitos de Tears for Fears.

Más allá de su pegadizo ritmo, la canción ha sido interpretada por muchos críticos como una reflexión sobre la ambición humana y la lucha por el poder. Durante los años de la Guerra Fría, algunos analistas consideraron que la letra funcionaba como una crítica indirecta a las tensiones políticas y al temor colectivo sobre el futuro.

Décadas después, el tema continúa siendo relevante. Sus mensajes sobre control, poder e incertidumbre siguen resonando en el contexto global actual, lo que explica por qué artistas contemporáneos continúan reinterpretándolo.

En ese sentido, la elección de Harry Styles no parece casual. El cantante ha demostrado en múltiples ocasiones su interés por rescatar influencias musicales del pasado y adaptarlas a su propio estilo.

Así fue la presentación de Harry en el Live Lounge de BBC Radio 1

La interpretación del clásico ocurrió durante su participación en el famoso espacio musical BBC Radio 1, específicamente en el popular segmento Live Lounge, donde artistas invitados suelen interpretar versiones inéditas o covers de canciones conocidas.

En esa sesión, el cantante presentó varias canciones de su nuevo material discográfico y también sorprendió con el homenaje ochentero.

El setlist de la presentación incluyó:

Carla’s Song

American Girls

Everybody Wants To Rule The World

Aperture

Dance No More

La actuación se volvió rápidamente tendencia en redes sociales, donde los fans destacaron la naturalidad con la que Harry Styles se mueve entre distintos estilos musicales.

Su nuevo álbum y la evolución de su sonido

El cover llega en medio de la promoción del nuevo proyecto musical del artista. El intérprete se encuentra preparando el lanzamiento de su próximo álbum, Kiss All Time Time. Disco, Occasionally, un trabajo que promete explorar nuevos sonidos dentro del pop contemporáneo.

De acuerdo con adelantos presentados en conciertos recientes en Manchester, el disco incluirá canciones como Aperture y American Girls, temas que muestran una evolución en su estilo y una fuerte influencia de sonidos retro.

Esta mezcla de pop moderno con referencias musicales del pasado ha sido una de las claves del éxito del artista, quien ha logrado consolidar una identidad propia dentro de la industria musical.

Conciertos de Harry Styles en México

Mientras continúa presentando adelantos de su nuevo material, Harry Styles también se prepara para llevar su nueva gira Together, Together Tour a varios países, incluyendo México.

El cantante británico ya confirmó que llegará al Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México, donde ofrecerá múltiples conciertos entre el 31 de julio y el 10 de agosto de 2026.

Gira Mundial de Harry Styles Facebook Harry Styles

Las fechas programadas incluyen presentaciones el 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto, lo que refleja la enorme demanda de sus fans mexicanos, quienes han convertido al país en uno de los destinos más importantes dentro de sus giras internacionales.

Los boletos para estos conciertos ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketmaster, donde miles de seguidores han comenzado a asegurar su lugar para ver en vivo al intérprete de éxitos globales.

Con esta serie de presentaciones, Harry Styles reafirma su estrecha conexión con el público mexicano, que en cada visita llena los recintos y convierte sus conciertos en verdaderos eventos masivos.

AAAT*