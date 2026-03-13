¡Adiós a los fraudes! Ticketmaster lanza nuevos candados para proteger boletos de conciertos

Ticketmaster presentó una serie de herramientas tecnológicas diseñadas para erradicar el fraude en conciertos, eventos deportivos y espectáculos masivos.

Alejandro Ordaz, director de Mercadotecnia de Ticketmaster en México, destacó durante la presentación Perspectivas 2026 la actualización del sistema SafeTix, el cual ahora bloquea técnicamente la posibilidad de realizar capturas de pantalla de los boletos digitales. Esta medida se suma al uso de códigos de barras rotativos y elementos animados que garantizan que la entrada sea infalsificable al momento del acceso.

De acuerdo con la boletera, estas medidas han reducido prácticamente a cero los casos de duplicación de boletos emitidos mediante su tecnología.

La replicación o duplicación de un boleto que trae la tecnología Ticketmaster hoy en día ya no pasa… el nivel de incidencia es absolutamente cero, afirmó Ordaz.

Boletos digitales dominan el mercado

La digitalización del acceso a eventos se ha acelerado en los últimos años. Según datos compartidos por la compañía, 80% de los boletos emitidos en México durante 2025 fueron digitales.

Boletos Ticketmaster Brandon Pacheco

Desde la introducción del sistema SafeTix en 2023, se han escaneado más de 27 millones de accesos en recintos del país, particularmente en estados como Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

El cambio responde a una tendencia global: eliminar fricciones en la experiencia del fan, evitar falsificaciones y permitir funciones adicionales dentro del boleto, como información sobre accesos, puertas de entrada o ubicación del recinto.

Ticket Delay: códigos ocultos hasta días antes del evento

Otra herramienta presentada fue el Ticket Delay, una función que permite ocultar el código de barras del boleto hasta pocos días antes del evento. Esta medida es definida por los propios artistas o promotores de la gira y busca evitar que los códigos circulen con anticipación en redes sociales o plataformas de reventa.

El (Ticket Delay) lo establece la gira y el artista. Sirve para evitar que pantallazos o códigos de barras circulen en redes sociales, explicó Ordaz.

Aun cuando el código no es visible, los usuarios pueden transferir sus boletos de manera segura a otra cuenta, lo que permite que familiares o amigos accedan al evento sin necesidad de compartir capturas o archivos.

Boletos Ticketmaster Brandon Pacheco

La reventa de boletos, uno de los retos de Ticketmaster

Pese a los avances tecnológicos, Ticketmaster reconoce que la reventa sigue siendo uno de los principales desafíos del sector. Según la empresa, actualmente existen plataformas que ofrecen boletos incluso antes de que salgan a la venta oficial, mejor conocido como reventa especulativa.

La compañía considera que, además de las soluciones tecnológicas, será necesaria una regulación legislativa nacional que establezca reglas claras para la reventa de boletos y proteja a los consumidores.

Ticketmaster

Por tanto, Ticketmaster recomendó a los fans comprar únicamente a través de los canales oficiales.

bgpa