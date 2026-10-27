¿Por qué Meghan Markle se mudará con sus hijos a Australia en medio de la grave polémica de su padre?

Meghan Markle vuelve a colocarse en el centro de la polémica, esta vez por una decisión que podría cambiar temporalmente la ubicación de su familia. La duquesa de Sussex prepara su regreso a la televisión australiana con un proyecto previsto para 2027 que podría llevarla a mudarse junto al príncipe Harry y sus hijos, Archie y Lilibet.

El anuncio, sin embargo, llega en un momento especialmente delicado: la investigación que involucra a su padre, Thomas Markle, por presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

¿Cuál es el nuevo proyecto profesional de Meghan Markle?

De acuerdo con reportes de prensa, la participación de Meghan como jueza de MasterChef Junior Australia, representa una nueva oportunidad en un terreno que conoce bien.

La esposa del príncipe Harry prepara su regreso a la televisión con un concurso culinario infantil. IG masterchefau / X @HouseOfVanity88

Después de alcanzar notoriedad como actriz en Suits, la esposa del príncipe Harry ha explorado otros caminos, desde el activismo hasta el entretenimiento y el estilo de vida, con proyectos como With Love, Meghan, su producción para Netflix.

La duquesa ya había participado como invitada en la versión adulta de MasterChef Australia, durante una grabación realizada en el marco de una visita privada al país en abril de 2026. Su aparición tuvo una buena respuesta en términos de audiencia, según los reportes publicados, y abrió la puerta a una colaboración de mayor alcance.

Me encanta cocinar con mis propios hijos, así que ver lo que estas jóvenes estrellas crean en la cocina va a ser muy divertido”, expresó Meghan en el comunicado difundido sobre su participación.

Su participación en MasterChef Junior Australia podría mantenerla alejada de su nuevo hogar británico durante semanas y obligar a reorganizar la rutina de los Sussex. IG meghan

La duquesa también manifestó su entusiasmo por reencontrarse con el equipo y trabajar con los jóvenes concursantes. El formato parece encajar con la imagen que ha desarrollado en los últimos años, centrada en la cocina, la vida familiar y el entretenimiento. Además, su experiencia previa en el programa podría facilitar su adaptación a las grabaciones.

¿Meghan Markle podría mudarse a Australia con sus hijos?

La principal incógnita es si el príncipe Harry acompañará a su esposa y si Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, dejarán temporalmente Reino Unido para permanecer con ella durante el rodaje.

La esposa del príncipe Harry prepara su regreso a la televisión con un concurso culinario infantil, aunque todavía no se confirma si sus hijos viajarán con ella. IG meghan

La mudanza todavía no está confirmada, pero de acuerdo con diversos medios se requerirá una estancia prolongada durante varias semanas en Melbourne, Australia durante la primera mitad del próximo año.

En una entrevista anterior sobre salud mental, Harry habló de una regla que, según explicó, mantienen en casa: evitar pasar más de diez días separados por compromisos profesionales.

Aunque todavía no se ha confirmado que Harry y los pequeños se trasladen con ella, la posibilidad ha despertado preguntas sobre los planes familiares, especialmente después de que los Sussex establecieran nuevamente su residencia en Reino Unido en agosto de 2026.

La grabación de un programa en Melbourne plantea dudas sobre el futuro inmediato de Archie y Lilibet, quienes recientemente regresaron a Reino Unido con sus padres. IG meghan

Si los Sussex deciden trasladarse juntos, el viaje también representaría una experiencia importante para sus hijos, quienes han vivido principalmente en California antes del reciente regreso familiar a Inglaterra.

La polémica que rodea a Thomas Markle

El anuncio televisivo coincide con una crisis familiar que ha vuelto a poner el apellido Markle en los titulares. Las autoridades filipinas confirmaron que investigan una denuncia relacionada con la supuesta posesión de imágenes de abuso sexual infantil por parte de Thomas Markle, de 82 años.

La denuncia habría sido presentada por su hijo, Thomas Markle Jr., quien aseguró haber encontrado material de esa naturaleza en una propiedad familiar en Filipinas. Las acusaciones son graves, pero deben tratarse como presuntas mientras continúa la investigación. Por su parte, Thomas Markle ha negado los señalamientos.

Su padre, Thomas Markle, está relacionado con una investigación por presunta posesión de material de abuso sexual infantil, acusaciones que él ha negado. | Grosby

Meghan mantiene distancia con su padre desde 2018. La duquesa ha explicado que la ruptura familiar ocurrió hace años, y los recientes acontecimientos han reavivado el interés público por una relación marcada por desencuentros y declaraciones mediáticas.

Por ahora, no hay indicios confirmados de que la decisión profesional de Meghan esté directamente relacionada con la controversia. Su participación en el concurso responde, según lo anunciado, a una oportunidad televisiva que prolonga su incursión en el mundo culinario.