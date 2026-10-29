Conciertos de noviembre 2026 en CDMX: Karol G, Ricardo Montaner, KATSEYE, Corona Capital y más
Varios artistas se presentarán en este mes en la Ciudad de México. Te contamos cuáles son los conciertos que se realizarán.
La música en vivo continuará durante noviembre de 2026 con numerosos conciertos programados en la Ciudad de México. Cantantes y agrupaciones de diferentes géneros se presentarán en distintos puntos de la capital, por lo que habrá opciones para todos los gustos.
Si quieres saber quiénes ofrecerán conciertos durante el mes, consulta esta cartelera con los artistas, las fechas y los recintos donde se realizarán sus presentaciones.
Conciertos en CDMX de noviembre 2026
Estadio GNP
Karol G- 13, 14 y 15 de noviembre
Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris- 27 de noviembre
Palacio de los Deportes
Omar Courtz- 3 de noviembre
Morat- 6, 7, 8, 13, 14, 15 y 17 de noviembre
DIMASH QUDAIBERGEN- 19 y 20 de noviembre
El Cuarteto de Nos- 21 de noviembre
Soda Stereo- 23 de noviembre
Babasónicos- 25 de noviembre
KATSEYE- 27 y 28 de noviembre
Pabellón del Palacio de los Deportes
Emjay- 5 de noviembre
Malcriada- 21 de noviembre
Insite- 27 de noviembre
Ruido Ibérico 2026- 28 de noviembre
Estadio Banorte
Ultra México 2026- 7 de noviembre
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Grupo Compay Segundo- 1 de noviembre
John Maus- 2 de noviembre
Coro Acardenchado- 7 de noviembre
Leo Middea- 18 de noviembre
Christian Sands- 21 de noviembre
La bruja de Texcoco- 28 de noviembre
Silvio Rodríguez y Manuel García- 29 de noviembre
Autódromo Hermanos Rodríguez
Corona Capital- 20 al 22 de noviembre
Flow Fest- 28 y 29 de noviembre
Auditorio Nacional
Lila Downs- 1 de noviembre
Aitana- 5, 6 y 7 de noviembre
Ricardo Montaner- 10 de noviembre
ZZ Top- 11 de noviembre
Elefante- 12 de noviembre
Majo Aguilar- 13 de noviembre
Daniel Boaventura- 15 de noviembre
Jerry Rivera- 17 de noviembre
Emmanuel y Mijares- 18 de noviembre
Los Cafres y Los Estrambóticos- 19 de noviembre
Los Ángeles Azules- 20 y 21 de noviembre
Love of Lesbian- 25 de noviembre
Hayley Williams- 26 de noviembre
Caloncho- 27 de noviembre
Gloria Trevi- 28 de noviembre
Rodrigo de la Cadena- 29 de noviembre
Lunario del Auditorio Nacional
Liana Flores- 3 de noviembre
José y el toro- 8 de noviembre
Pancho Varona- 12 de noviembre
Carlos Cuevas- 13 de noviembre
Rainao- 18 de noviembre
Javier Corcobado- 21 de noviembre
Helado Negro- 26 de noviembre
Electrify y Los Daniels- 29 de noviembre
Arena Ciudad de México
Opeth- 11 de noviembre
Mago de Oz- 15 de noviembre
God Save The Queen- 19 de noviembre
CD9- 20 de noviembre
Bostich & Fussible y Kinky- 21 de noviembre
BOYNEXTDOOR- 24 de noviembre
Alejandra Guzmán- 27 de noviembre
Matute- 28 de noviembre
La Maraka
Erick Brian- 5 de noviembre
Yahir y Charlie Zaa- 6 de noviembre
Lifehouse- 12 de noviembre
DLD- 13 y 14 de noviembre
Milo mae y Carlos Cortés- 15 de noviembre
8TUN- 16 de noviembre
Kalimba- 19, 20 y 21 de noviembre
Beto Cuevas- 26 de noviembre
Kudai y Nikki Clan- 27 de noviembre
Nicho Hinojosa- 28 de noviembre
Foro Veintiocho
Cemican- 7 de noviembre
Estadio Fray Nano
A Perfect Circle- 25 de noviembre
Beele- 26 de noviembre
Circoloco 2026- 28 de noviembre
Circo Volador
Capital Extremo Fest- 7 de noviembre
Sekta Core- 14 de noviembre
My Dying Bride- 18 de noviembre
Testament- 20 de noviembre
D.R.I- 21 de noviembre
Doyle- 22 de noviembre
Velódromo Olímpico
Social Distortion- 6 de noviembre
Pepsi Center
Andrés Calamaro- 13 de noviembre
Roz- 27 de noviembre
Gera MX- 28 de noviembre
The Mars Volta- 29 de noviembre
Monumental Plaza de Toros la México
Luis Ángel ‘El Flaco’- 14 de noviembre
Auditorio BB
Peces raros- 5 de noviembre
Rubio- 6 de noviembre
CocoRosie- 26 de noviembre
Disco Bahía- 28 de noviembre
Foro Puebla
Dillom- 5, 6 y 7 de noviembre
Ultraligera- 12 de noviembre
MARO- 18 de noviembre
Francisca Valenzuela- 20 de noviembre Six Sex- 27 de noviembre
Teatro Metrópolitan
Akira Yamaoka- 1 de noviembre
Leire Martínez- 3 de noviembre
Puma Blue- 5 de noviembre
Serbia- 6 de noviembre
Los Panchos- 8 de noviembre
María León- 12 de noviembre
El Kanka- 13 de noviembre
Little Jesus- 14 de noviembre
Yolanda del Río- 15 de noviembre
Arde Bogotá- 19 de noviembre
Benny- 21 de noviembre
Taburete- 22 de noviembre
Love of Lesbian- 24 de noviembre
Giant Rooks- 25 de noviembre
Nacho Vegas- 26 de noviembre
Nasa Histories- 27 de noviembre
Menudo- 28 de noviembre