Conciertos de noviembre 2026 en CDMX: Karol G, Ricardo Montaner, KATSEYE, Corona Capital y más

La música en vivo continuará durante noviembre de 2026 con numerosos conciertos programados en la Ciudad de México. Cantantes y agrupaciones de diferentes géneros se presentarán en distintos puntos de la capital, por lo que habrá opciones para todos los gustos.

Si quieres saber quiénes ofrecerán conciertos durante el mes, consulta esta cartelera con los artistas, las fechas y los recintos donde se realizarán sus presentaciones.

Conciertos en CDMX de noviembre 2026

Estadio GNP

Karol G- 13, 14 y 15 de noviembre

Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris- 27 de noviembre

Karol G Grosby

Palacio de los Deportes

Omar Courtz- 3 de noviembre

Morat- 6, 7, 8, 13, 14, 15 y 17 de noviembre

DIMASH QUDAIBERGEN- 19 y 20 de noviembre

El Cuarteto de Nos- 21 de noviembre

Soda Stereo- 23 de noviembre

Babasónicos- 25 de noviembre

KATSEYE- 27 y 28 de noviembre

IG: katseyeworld

Pabellón del Palacio de los Deportes

Emjay- 5 de noviembre

Malcriada- 21 de noviembre

Insite- 27 de noviembre

Ruido Ibérico 2026- 28 de noviembre

Estadio Banorte

Ultra México 2026- 7 de noviembre

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Grupo Compay Segundo- 1 de noviembre

John Maus- 2 de noviembre

Coro Acardenchado- 7 de noviembre

Leo Middea- 18 de noviembre

Christian Sands- 21 de noviembre

La bruja de Texcoco- 28 de noviembre

Silvio Rodríguez y Manuel García- 29 de noviembre

Autódromo Hermanos Rodríguez

Corona Capital- 20 al 22 de noviembre

Flow Fest- 28 y 29 de noviembre

Auditorio Nacional

Lila Downs- 1 de noviembre

Aitana- 5, 6 y 7 de noviembre

Ricardo Montaner- 10 de noviembre

ZZ Top- 11 de noviembre

Elefante- 12 de noviembre

Majo Aguilar- 13 de noviembre

Daniel Boaventura- 15 de noviembre

Jerry Rivera- 17 de noviembre

Emmanuel y Mijares- 18 de noviembre

Los Cafres y Los Estrambóticos- 19 de noviembre

Los Ángeles Azules- 20 y 21 de noviembre

Love of Lesbian- 25 de noviembre

Hayley Williams- 26 de noviembre

Caloncho- 27 de noviembre

Gloria Trevi- 28 de noviembre

Rodrigo de la Cadena- 29 de noviembre

IG: Ricardo Montaner

Lunario del Auditorio Nacional

Liana Flores- 3 de noviembre

José y el toro- 8 de noviembre

Pancho Varona- 12 de noviembre

Carlos Cuevas- 13 de noviembre

Rainao- 18 de noviembre

Javier Corcobado- 21 de noviembre

Helado Negro- 26 de noviembre

Electrify y Los Daniels- 29 de noviembre

Arena Ciudad de México

Opeth- 11 de noviembre

Mago de Oz- 15 de noviembre

God Save The Queen- 19 de noviembre

CD9- 20 de noviembre

Bostich & Fussible y Kinky- 21 de noviembre

BOYNEXTDOOR- 24 de noviembre

Alejandra Guzmán- 27 de noviembre

Matute- 28 de noviembre

IG:laguzmanmx

La Maraka

Erick Brian- 5 de noviembre

Yahir y Charlie Zaa- 6 de noviembre

Lifehouse- 12 de noviembre

DLD- 13 y 14 de noviembre

Milo mae y Carlos Cortés- 15 de noviembre

8TUN- 16 de noviembre

Kalimba- 19, 20 y 21 de noviembre

Beto Cuevas- 26 de noviembre

Kudai y Nikki Clan- 27 de noviembre

Nicho Hinojosa- 28 de noviembre

Foro Veintiocho

Cemican- 7 de noviembre

Estadio Fray Nano

A Perfect Circle- 25 de noviembre

Beele- 26 de noviembre

Circoloco 2026- 28 de noviembre

Circo Volador

Capital Extremo Fest- 7 de noviembre

Sekta Core- 14 de noviembre

My Dying Bride- 18 de noviembre

Testament- 20 de noviembre

D.R.I- 21 de noviembre

Doyle- 22 de noviembre

Velódromo Olímpico

Social Distortion- 6 de noviembre

Pepsi Center

Andrés Calamaro- 13 de noviembre

Roz- 27 de noviembre

Gera MX- 28 de noviembre

The Mars Volta- 29 de noviembre

Cantante Andrés Calamaro

Monumental Plaza de Toros la México

Luis Ángel ‘El Flaco’- 14 de noviembre

Auditorio BB

Peces raros- 5 de noviembre

Rubio- 6 de noviembre

CocoRosie- 26 de noviembre

Disco Bahía- 28 de noviembre

Foro Puebla

Dillom- 5, 6 y 7 de noviembre

Ultraligera- 12 de noviembre

MARO- 18 de noviembre

Francisca Valenzuela- 20 de noviembre Six Sex- 27 de noviembre

Teatro Metrópolitan

Akira Yamaoka- 1 de noviembre

Leire Martínez- 3 de noviembre

Puma Blue- 5 de noviembre

Serbia- 6 de noviembre

Los Panchos- 8 de noviembre

María León- 12 de noviembre

El Kanka- 13 de noviembre

Little Jesus- 14 de noviembre

Yolanda del Río- 15 de noviembre

Arde Bogotá- 19 de noviembre

Benny- 21 de noviembre

Taburete- 22 de noviembre

Love of Lesbian- 24 de noviembre

Giant Rooks- 25 de noviembre

Nacho Vegas- 26 de noviembre

Nasa Histories- 27 de noviembre

Menudo- 28 de noviembre