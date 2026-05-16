Megan Fox cumple 40 años: la rara fobia que tiene y parece sacada de una película de terror

Este 16 de mayo, Megan Fox celebró sus 40 años de edad convertida nuevamente en una de las celebridades más comentadas en redes sociales y medios de entretenimiento.

La actriz estadounidense, famosa por películas como Transformers y Jennifer’s Body, reapareció recientemente en Instagram después de mantenerse alejada del ojo público durante varios meses tras su separación del músico Machine Gun Kelly y el nacimiento de su hija Saga Blade.

Su regreso a redes sociales no pasó desapercibido

Megan comenzó a compartir fotografías provocativas y publicaciones cargadas de mensajes misteriosos que rápidamente generaron conversación entre sus millones de seguidores.

Actualmente, la actriz cuenta con más de 24 millones de fans en Instagram, donde uno de sus videos más recientes alcanzó decenas de millones de reproducciones en cuestión de días.

Sin embargo, además de su vida personal y su regreso digital, hay un detalle sobre Megan Fox que desde hace años continúa sorprendiendo a internet con la extraña fobia sensorial que afecta su vida cotidiana.

La peculiar fobia de Megan Fox que pocos conocían

Aunque muchos podrían pensar que se trata de una simple manía, Megan Fox confesó públicamente que tiene una fuerte aversión hacia el papel seco.

La actriz habló del tema durante una entrevista televisiva hace varios años y explicó que ciertas texturas le provocan una reacción física extremadamente incómoda.

Particularmente, no soporta tocar papel poroso, periódico o servilletas secas.

Según explicó, la sensación le genera escalofríos inmediatos y una incomodidad comparable al sonido de unas uñas raspando una pizarra.

No es exactamente una fobia médica, pero sí una intolerancia sensorial muy fuerte, explicó en aquella ocasión.

La actriz aseguró que el simple roce de algunas hojas puede erizarle la piel y provocarle un rechazo completamente involuntario.

Papel Foto: Canva

¿Por qué el papel seco le provoca tanto rechazo?

Especialistas consideran que este tipo de reacciones están relacionadas con la hipersensibilidad sensorial, una condición en la que ciertas texturas, sonidos o sensaciones físicas generan respuestas intensas en algunas personas.

En el caso de Megan Fox, la textura áspera y seca del papel parece ser el detonante principal.

La actriz detalló que no solo le molestan los libros o periódicos tradicionales, sino también otros objetos como:

Servilletas de papel muy delgadas

Servilletas de papel muy delgadas Pañuelos desechables

Papel periódico

Pizarras viejas

Polvo de tiza

La combinación de textura seca y sonido al tocar estos materiales resulta especialmente incómoda para ella.

Megan Fox IG

Aunque pueda parecer extraño, psicólogos explican que este tipo de aversiones son más comunes de lo que parece, aunque pocas veces reciben tanta atención mediática como cuando involucran a una estrella de Hollywood.

El problema que enfrenta al leer guiones

La curiosa aversión de Megan Fox incluso ha llegado a afectar parte de su trabajo como actriz.

Leer guiones impresos se convirtió durante años en uno de sus mayores desafíos dentro de la industria cinematográfica.

Para lidiar con el problema, Megan desarrolló algunos métodos bastante peculiares.

Uno de los más conocidos consiste en mantener siempre un vaso de agua cerca mientras lee.

La actriz humedece constantemente las yemas de sus dedos antes de pasar cada página, evitando así el contacto directo con el papel seco.

Además, con la llegada de las tabletas electrónicas y documentos digitales, la vida profesional de Megan Fox cambió radicalmente.

Actualmente, prefiere recibir contratos, agendas y guiones en formato digital para leerlos directamente desde una pantalla.

Megan Fox IG

De esa forma evita por completo la textura que tanto le incomoda.

Una rareza que sigue fascinando a internet

Aunque la aversión de Megan Fox al papel seco puede parecer sacada de una película de terror para muchas personas, lo cierto es que la actriz ha aprendido a convivir con esta peculiar sensibilidad desde hace años.

La confesión continúa generando curiosidad entre fans y usuarios de redes sociales, quienes siguen sorprendidos por la intensidad con la que ciertas texturas pueden afectar a una persona.

Megan Fox

Mientras tanto, Megan Fox continúa demostrando que, incluso después de 40 años y una larga trayectoria en Hollywood, todavía sabe cómo mantenerse como una de las celebridades más virales e intrigantes del entretenimiento internacional.

AAAT*