¡No son tantas como crees! Megan Fox revela su lista oficial de cirugías

Durante años, Megan Fox ha sido una de las celebridades más comentadas del mundo del entretenimiento por su impactante apariencia. Entre rumores, teorías y especulaciones constantes, muchos aseguraban que la actriz se había sometido a innumerables cirugías estéticas. Sin embargo, fue ella misma quien decidió ponerle fin a las dudas.

¿Cuántas operaciones se ha hecho Megan Fox?

En una sincera entrevista para el pódcast Call Her Daddy en 2024, conducido por Alex Cooper, la actriz rompió el silencio y reveló oficialmente cuáles han sido los procedimientos estéticos a los que realmente se ha sometido.

La actriz negó haberse realizado múltiples rinoplastias como se rumoraba. IMDb

Fox aseguró que existe una enorme exageración alrededor de su imagen y dejó claro que, aunque sí ha recurrido a ciertos arreglos estéticos, el número de cirugías es mucho menor de lo que internet ha imaginado durante años.

La actriz explicó que es muy consciente de los riesgos físicos que implica entrar al quirófano, por lo que siempre ha sido cuidadosa antes de someterse a cualquier intervención. De acuerdo con su testimonio, las únicas cirugías estéticas importantes que se ha realizado son tres: una rinoplastia y dos procedimientos relacionados con el busto.

¿Megan Fox se operó la nariz?

Uno de los rumores más repetidos sobre Megan Fox era que se había operado la nariz en múltiples ocasiones. La actriz negó rotundamente esa versión y aclaró que únicamente se sometió a una rinoplastia cuando tenía alrededor de 23 años.

Fox confesó que solo se ha operado la nariz una vez desde sus 23 años. IMDb

Incluso comentó con humor que muchas personas creen que continúa modificándola constantemente porque suele contornearla mucho con maquillaje.

Dicen que me hice seis o siete rinoplastias, pero eso sería imposible”, explicó, señalando que un exceso de operaciones podría provocar daños severos en la nariz.

Fox insistió en que no ha vuelto a tocarse esa parte del rostro desde entonces y atribuyó gran parte de la confusión a técnicas de maquillaje que hacen que luzca más pequeña en fotografías y videos.

¿Megan Fox se operó el busto?

La actriz también habló abiertamente sobre sus cirugías de busto. La primera ocurrió cuando tenía entre 21 y 22 años, justo entre las grabaciones de las primeras películas de Transformers.

La estrella de Transformers habló abiertamente sobre sus aumentos de busto. IMDb

Tiempo después, tras convertirse en madre y amamantar a sus tres hijos —Noah, Bodhi y Journey, fruto de su relación con Brian Austin Green—, Megan decidió reemplazar sus implantes porque había perdido grasa corporal y el resultado ya no era el mismo. Con su característico sentido del humor, confesó que pidió un estilo muy específico:

Quiero pechos de stripper de los 90”, recordó entre risas sobre la petición que hizo a su médico.

¿Qué operaciones no se ha hecho Megan Fox?

Además de aclarar lo que sí se realizó, Megan Fox aprovechó la entrevista para desmentir muchos de los procedimientos que constantemente se le atribuyen en redes sociales. Según explicó, jamás se ha sometido a:

lifting facial

extracción de grasa bucal

liposucción

levantamiento brasileño de glúteos

hilos tensores

La actriz aseguró que naturalmente tiene un rostro delgado y poca grasa corporal, por lo que incluso le interesaría ganar volumen en ciertas áreas y no eliminarlo.

Megan explicó que cambió sus implantes tras amamantar a sus tres hijos. IG meganfox

¿A qué procedimientos estéticos se sometió Megan Fox?

Eso sí, Fox reconoció que sí utiliza tratamientos menos invasivos como bótox, rellenos y algunos procedimientos láser realizados por especialistas.

Pero lo que más llamó la atención fue la misteriosa intervención estética que decidió no revelar públicamente. Según contó, existe un procedimiento “poco conocido” que le encantó, aunque prefirió mantenerlo en secreto.

Ni siquiera la gente sabe que existe”, comentó, despertando la curiosidad de sus seguidores.

La actriz aseguró que jamás se ha hecho liposucción ni extracción de grasa bucal. IMDb

Más allá de las cirugías, Megan también reflexionó sobre el duro nivel de críticas que recibe en redes sociales por su apariencia. La actriz confesó que muchas veces los comentarios más crueles provienen de otras mujeres y lamentó que exista tanto juicio alrededor de quienes deciden recurrir a procedimientos estéticos.

Con esta confesión, Megan Fox no solo aclaró años de rumores, también abrió una conversación más honesta sobre la presión estética en Hollywood y el derecho de cada persona a decidir libremente sobre su cuerpo.