Una publicación reciente de Paris Jackson terminó convirtiéndose en motivo de preocupación entre sus seguidores. La cantante y modelo compartió un video en redes sociales donde varios usuarios notaron algo inusual en su cuello, situación que llevó a la hija de Michael Jackson a realizarse estudios médicos para descartar problemas de salud.

La artista de 28 años decidió hablar directamente del tema en sus historias de Instagram y mostró parte del proceso médico al que se sometió.

En el video aparecía realizándose una ecografía enfocada en la zona de la garganta y los ganglios.

Según explicó, los comentarios comenzaron a multiplicarse después de uno de sus videos recientes. Aunque al principio intentó no darle demasiada importancia, terminó sintiéndose nerviosa por la cantidad de mensajes que señalaban la apariencia de su cuello.

“Me hicieron una ecografía para revisar mis ganglios porque mucha gente dijo que mi cuello se veía extraño”, comentó la cantante mientras documentaba el estudio.

“Me hicieron una ecografía”: Paris Jackson explica qué pasó con su cuello tras preocupar a fans IG parisjackson

Comentarios en redes terminaron preocupando a Paris Jackson

Aunque Paris Jackson suele compartir aspectos de su vida cotidiana con naturalidad, esta vez reconoció que la reacción de sus seguidores sí logró inquietarla.

La artista contó que, tras leer tantas observaciones sobre su cuello, comenzó a preguntarse si existía algún problema relacionado con su garganta o incluso con su voz.

La preocupación llegó en un momento particularmente importante para ella. Actualmente se encuentra preparando su presentación en el festival BottleRock Napa Valley 2026, uno de los eventos musicales más importantes de California, por lo que cualquier señal relacionada con sus cuerdas vocales le generó ansiedad.

La cantante explicó que decidió actuar rápidamente y pidió que le realizaran una revisión médica directamente en el estudio donde ensayaba.

“Pensé: ‘¿Y si algo está mal con mi garganta? ¿Y si mi voz se ve afectada?’”, relató.

Antes de la ecografía, Paris ya se había sometido a análisis de sangre. Los resultados fueron normales, algo que inicialmente la tranquilizó. Sin embargo, los comentarios continuaron rondando en su cabeza hasta que decidió hacerse estudios adicionales.

“Me hicieron una ecografía”: Paris Jackson explica qué pasó con su cuello tras preocupar a fans IG parisjackson

¿Qué le pasó a Paris Jackson en el cuello?

Después de la revisión médica, Paris Jackson aclaró que no existe una condición grave detrás de la apariencia de su cuello. Según explicó, el aspecto que llamó la atención de sus seguidores está relacionado con los músculos que ha desarrollado tras años cantando.

La artista comentó que, al revisar videos viejos y fotografías anteriores, notó que esa característica física ha estado presente desde hace mucho tiempo.

“Creo que mi cuello simplemente se mueve raro cuando hablo”, dijo primero entre risas y nervios.

Más tarde, compartió detalles adicionales sobre los resultados médicos. Los especialistas detectaron apenas un ligero enrojecimiento en las cuerdas vocales, pero descartaron lesiones o nódulos.

Paris añadió que su complexión delgada también hace más notorios los músculos del cuello cuando canta o habla.

“La razón por la que mi cuello se ve así es porque esos músculos se han ejercitado durante años. Les pasa a muchos cantantes, pero en mí se nota más porque soy muy delgada”, explicó.