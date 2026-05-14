Paris Jackson gana batalla legal y recupera miles de dólares del patrimonio de Michael Jackson

Paris Jackson consiguió una victoria legal luego de que una corte de Los Ángeles determinara que 625 mil dólares entregados como bonificaciones a despachos jurídicos externos deberán regresar al patrimonio de Michael Jackson. La resolución surgió tras una serie de objeciones presentadas por la hija del cantante sobre pagos autorizados dentro de la administración de la herencia del artista.

La decisión judicial marca un nuevo episodio en el proceso de supervisión del patrimonio del llamado “Rey del pop”, el cual desde 2009 se encuentra bajo la administración de los ejecutores testamentarios John Branca y John McClain.

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Según documentos revelados durante el caso, el tribunal concluyó que ciertos incentivos económicos entregados a firmas legales no contaban con la autorización formal correspondiente.

La inconformidad de Paris Jackson por pagos millonarios

Las diferencias comenzaron cuando Paris Jackson cuestionó las bonificaciones otorgadas en 2018 a abogados externos que trabajaban para la sucesión de Michael Jackson. La también modelo expresó preocupación sobre la manera en que se estaban manejando algunos pagos relacionados con el patrimonio familiar.

De acuerdo con la postura de su equipo legal, las cantidades entregadas eran excesivas y existían dudas sobre el nivel de supervisión ejercido por los ejecutores testamentarios. Los abogados de Paris señalaron en documentos judiciales que las transferencias económicas dejaban interrogantes sobre el control que tenían los administradores respecto al trabajo realizado por asesores legales externos.

Además, la defensa sostuvo que varios despachos jurídicos con altos niveles de remuneración habrían recibido importantes beneficios económicos provenientes directamente del patrimonio del cantante.

El tribunal ordena devolver 625 mil dólares

Después de revisar el caso, la corte determinó que las bonificaciones por un total de 625 mil dólares no fueron aprobadas de manera formal, por lo que ordenó que ese dinero sea reintegrado al patrimonio de Michael Jackson.

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Un portavoz de Paris Jackson aseguró que la resolución representa un avance importante en los esfuerzos de la artista por impulsar mayores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas dentro de la administración familiar.

La resolución no solo respaldó parte de los argumentos presentados por Paris Jackson, sino que también abrió nuevamente el debate sobre el manejo financiero de una de las herencias más importantes dentro de la industria musical.

Los ejecutores defendieron las bonificaciones

Frente a las acusaciones, John Branca y John McClain defendieron los pagos realizados a los despachos jurídicos externos. Según explicaron, tanto las tarifas como las bonificaciones otorgadas eran habituales dentro del sector y correspondían a servicios legales prestados para fortalecer el patrimonio del artista.

Los ejecutores también argumentaron que durante los años en cuestión se concretaron acuerdos comerciales relevantes que aumentaron de manera considerable los ingresos y el valor de la herencia de Michael Jackson.

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Incluso, el juez reconoció dentro de la resolución el crecimiento financiero que ha tenido el patrimonio desde la muerte del cantante en 2009. La corte destacó que la administración encabezada por Branca y McClain ayudó a construir una estructura económica sólida que ha generado riqueza para Paris Jackson y sus hermanos.

Ejecutores aceptarán la resolución judicial

Pese al reconocimiento obtenido por su trabajo administrativo, los ejecutores no lograron evitar que la corte ordenara la devolución de los recursos cuestionados. El tribunal dejó claro que las bonificaciones analizadas en este caso no cumplían con el proceso formal de aprobación requerido.

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Tras darse a conocer la decisión, representantes de los ejecutores señalaron que, aunque no están de acuerdo con el fallo, respetarán lo establecido por la corte y actuarán conforme a la resolución judicial.

También recordaron que en años anteriores otras bonificaciones similares sí habían recibido autorización judicial y aclararon que el dinero señalado en este proceso no fue entregado directamente a John Branca o John McClain, sino a firmas legales externas vinculadas con la administración del patrimonio.

Asimismo, indicaron que los despachos involucrados ya tenían conocimiento de que cualquier pago podía ser revisado por la corte y, en caso de no ser aprobado, debía devolverse al patrimonio.

PJG