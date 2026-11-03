Los mejores looks de Mckenna Grace en la gira de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha

Mckenna Grace ha encontrado la fórmula para convertir una gira de promoción cinematográfica en una auténtica pasarela de moda. A pocos días del estreno de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping), la actriz ha sorprendido con una serie de estilismos que rinden homenaje al universo de Panem y a algunos de los momentos más memorables de la franquicia.

¿Quién es la estilista detrás de los looks de Mckenna Grace?

De la mano de su estilista Molly Dickson, la intérprete de Maysilee Donner ha llevado el method dressing a otro nivel. Esta tendencia consiste en construir los looks de una gira de prensa a partir de referencias visuales, personajes, símbolos y elementos narrativos de la película que se promociona.

Con ayuda de su estilista Molly Dickson, Mckenna Grace llevó el method dressing a otro nivel y demostró que cada alfombra roja puede contar una historia. IG mollyddickson

En su caso, cada vestido esconde un easter egg que los seguidores de la saga pueden reconocer. La propuesta también incluye guiños a Jennifer Lawrence, quien dio vida a Katniss Everdeen en las primeras entregas cinematográficas.

Así, entre vestidos de archivo, creaciones de alta costura y diseños personalizados, Mckenna ha convertido cada alfombra roja en una declaración de amor a la historia de Suzanne Collins. Estos son algunos de los looks más destacados de su recorrido por París, Berlín, Londres y Los Ángeles.

Los mejores looks de Mckenna Grace para la gira de Los Juegos del Hambre

1. Cong Tri: la transformación en la chica en llamas

Para la premiere de Berlín, celebrada el 2 de noviembre, Mckenna apostó por una de las referencias más reconocibles de la saga: el vestido de la chica en llamas de Katniss. El diseño personalizado de Cong Tri recuperó los colores negro, rojo, naranja y dorado que evocan el vestuario que Jennifer Lawrence lució durante el desfile de tributos en llamas.

Grace recreó el espíritu de la chica en llamas con un espectacular vestido rojo, negro y dorado inspirado en el icónico atuendo de Katniss en 'En llamas'. IG mckennagraceful

El corpiño estaba cubierto de lentejuelas y cuentas que simulaban lava incandescente, mientras que la falda de chiffon plisado degradaba del negro al rojo intenso, con destellos amarillos y naranjas.

Al levantarla con ambas manos, la actriz consiguió un efecto que recordaba unas alas de fuego. Una diadema dorada trenzada completó el estilismo, coordinado por Molly Dickson.

2. Monique Lhuillier: el inolvidable vestido de novia de Katniss

Uno de los momentos más especiales ocurrió el 6 de octubre en el Musée Rodin de París, durante la inauguración de la exposición Elegance Is Authority: The Story, Style and Power of Panem.

La actriz rindió homenaje al inolvidable vestido de novia de Katniss, aquel que se transforma en el símbolo del sinsajo frente a todo Panem. IG mollyddickson

Para la ocasión, Grace llevó una reinterpretación del vestido de novia que Katniss utiliza en llamas, aquel que se transforma en el símbolo del sinsajo frente a las cámaras de Panem. La versión de Monique Lhuillier combinó un corsé ajustado con una voluminosa falda blanca de tul y una pieza escultural plateada sobre el cuello, creada por el joyero Michael Ngo.

No se trató de una réplica exacta, sino de una lectura contemporánea de uno de los diseños más recordados de la franquicia.

3. Mônot: el homenaje a Jennifer Lawrence

El 17 de octubre, durante la Academy Museum Gala de Los Ángeles, la actriz salió del universo de Panem para rendir tributo a quien convirtió a Katniss en un fenómeno cinematográfico.

Un vestido rojo de escote halter permitió a Mckenna Grace recordar uno de los primeros grandes momentos de Jennifer Lawrence en la alfombra roja de los Oscar. Reuters

Grace eligió un vestido rojo personalizado de Mônot, de silueta columna, escote profundo en V y tirantes halter. La inspiración fue el diseño rojo de Calvin Klein Collection que Jennifer Lawrence llevó a los premios Oscar de 2011, cuando estaba nominada por Winter's Bone.

El guiño conectó dos etapas de la carrera de Lawrence: su primer gran momento de moda en Hollywood y el personaje que terminaría marcando su trayectoria internacional.

4. Nicole + Felicia: las mariposas de la arena

La belleza también puede esconder amenazas en Panem. Para el Newport Beach Film Festival, el 18 de octubre, Mckenna apareció con un vestido negro de Nicole + Felicia Couture, decorado con mariposas tridimensionales.

Las mariposas tridimensionales de su vestido negro escondieron una referencia a las aterradoras criaturas mutantes que aparecen en la arena de Amanecer en la cosecha. IG mollyddickson

La referencia apunta a las criaturas mutantes de color azul eléctrico que aparecen en la arena de Amanecer en la cosecha. Un detalle aparentemente delicado que, dentro de la historia, adquiere un significado mucho más inquietante.

5. Almée Couture: la arena convertida en alta costura

Para el evento con fans celebrado el 28 de octubre en el HMV Westfield de Londres, Grace llevó uno de los diseños más conceptuales de la gira.

La actriz convirtió el paisaje de la arena del Segundo Vasallaje de los Veinticinco en un vestido de alta costura con flores tridimensionales y bordados de colores. Grosby

El vestido de Almée Couture, perteneciente a la colección primavera-verano 2027, recreaba el paisaje de la arena del Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Sus bordados azules y plateados evocaban el cielo, mientras que las montañas moradas y los campos verdes recorrían la silueta hasta llegar a una larga cola.

Las flores tridimensionales y las aplicaciones brillantes completaron una creación que trasladó directamente el escenario de la película a la alfombra roja.

6. Gucci: el extravagante universo de Caesar Flickerman

El maximalismo también tuvo su momento. Para una de sus apariciones en Nueva York, Mckenna recuperó un vestido vintage de Gucci con mangas largas, cuello alto y lentejuelas multicolores.

Un vestido vintage cubierto de lentejuelas multicolores evocó el extravagante estilo del presentador más famoso de los Juegos del Hambre. IG mollyddickson

El estilismo evocó el particular sentido de la moda de Caesar Flickerman, el excéntrico presentador de los Juegos, conocido por sus trajes llamativos y combinaciones imposibles de ignorar.

7. Gucci: un guiño a Lucy Gray Baird

Otro diseño de archivo de Gucci apareció durante sus entrevistas. Se trató de un vestido de la colección otoño-invierno 2016, compuesto por capas de olanes en tonos verdes, rosas y magenta.

Los olanes verdes, rosas y magenta de un diseño de archivo recordaron el inolvidable vestido arcoíris de Lucy Gray Baird. IG thehungergames

Su movimiento y combinación de colores recordaron al vestido arcoíris que Rachel Zegler llevó como Lucy Gray Baird en Balada de pájaros cantores y serpientes, conectando así distintas generaciones de protagonistas de la franquicia.

8. Alexander McQueen: mariposas y polillas

Las criaturas de la arena volvieron a inspirar a la actriz con un vestido vintage de Alexander McQueen. Sobre una base color marfil, el diseño incorporaba estampados de mariposas y polillas, una referencia a los insectos que forman parte del inquietante universo de la nueva película y al gusto extravagante de Effie Trinket.

Mariposas y polillas estampadas sobre un vestido color marfil conectaron el vestuario de Mckenna con las criaturas de la nueva película y el universo de Effie Trinket. IG mollyddickson

9. Versace: las catarinas que esconden un peligro

Entre los detalles más interesantes para quienes conocen el libro está su guiño a las catarinas. Grace eligió un diseño de Versace que recuerda a estos insectos, aparentemente inofensivos, pero que adquieren un papel aterrador cuando Haymitch y Maysilee se enfrentan a sus versiones mutantes en la arena.

Entre los detalles más recordados sobre el libro está su guiño a las catarinas. IG mollyddickson

La referencia también conecta con la canción infantil Ladybug, Ladybug, Fly Away Home, que tiene un significado especial dentro de la historia de Maysilee.

10. Vera Wang y Chloé: jardines y recuerdos de Katniss

La selección de Molly Dickson también incluyó un vestido de archivo de Vera Wang que evocaba la belleza artificial de la arena de los 50.º Juegos del Hambre, donde las flores, los colores y las mariposas esconden peligros mortales.

La actriz ha rendido homenaje a los personajes de Panem con una colección de vestidos que esconden inesperados easter eggs. IG thehungergames

Por otro lado, un vestido negro vintage de Chloé, con detalles rojos en los hombros, recuperó la estética de uno de los estilismos de Katniss en ‘En llamas’. La referencia fue confirmada por la propia estilista, quien compartió una fotografía de Mckenna sosteniendo una imagen de Jennifer Lawrence con el atuendo original.

Con referencias al vestuario de Katniss, Mckenna Grace demostró que ningún detalle de su gira fue elegido al azar. IG mollyddickson

Con estas elecciones, Mckenna Grace demuestra que una gira de prensa puede convertirse en parte de la narrativa de una película. Su pasión por la franquicia, sumada al trabajo de Molly Dickson, ha dado como resultado una colección de looks que no solamente destacan por su diseño, sino por las historias que cuentan. Y si algo queda claro es que, en esta edición de los Juegos del Hambre, la actriz también está compitiendo por la corona de la moda.