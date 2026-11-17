Madonna celebró sus cuatro nominaciones a los premios Grammy 2027 con una carta dedicada a sus seguidores, en la que reflexionó sobre el significado de la música, el baile y las conexiones humanas que buscó transmitir con su más reciente álbum, Confessions II.

La cantante de 68 años compartió un mensaje, un día después de que la Academia de la Grabación anunciara las candidaturas de la próxima ceremonia, que marcarán su regreso a los premios después de 16 años sin recibir una nominación.

En su publicación, la Reina del Pop recordó el proceso creativo que compartió con el productor Stuart Price, con quien retomó la colaboración que dio origen a Confessions on a Dance Floor (2005), uno de los discos más reconocidos de su trayectoria.

"El baile es el lenguaje oculto del alma", escribió Madonna al comenzar una reflexión sobre lo que la llevó a regresar a la música electrónica.

¿Qué dijo Madonna sobre Confessions II y sus nominaciones a los Grammy?

A través de Instagram, Madonna publicó una carta acompañada por una ilustración del gramófono de los Grammy, en la que explicó que su intención al crear Confessions II no era únicamente producir canciones para bailar.

La intérprete de Hung Up y Like a Prayer aseguró que, junto con Stuart Price, buscó construir una experiencia musical que permitiera a las personas relacionarse mediante el movimiento y las emociones.

"Cuando hice Confessions II con Stuart Price, nuestro objetivo no era solo hacer bailar a la gente, sino encontrar una conexión con otros seres humanos", expresó.

La cantante también relacionó el baile con las historias personales y la manera en que las personas pueden reencontrarse consigo mismas.

"Si contar historias es la forma en que encontramos el camino de regreso a nosotros mismos, entonces bailar es la forma de llegar hasta allí", escribió.

Madonna aprovechó el mensaje para agradecer a los productores, compositores y artistas que participaron en el proyecto, especialmente a los seguidores que la acompañaron desde el comienzo.

"Gracias por compartir este espacio sagrado conmigo. Estoy muy agradecida con todos ustedes", concluyó la artista.

¿En qué categorías está nominada Madonna a los Grammy 2027?

Madonna recibió cuatro nominaciones a la edición 69 de los premios Grammy, que se celebrará el próximo 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles.

Las candidaturas corresponden a su álbum Confessions II y a tres canciones incluidas en el proyecto:

Mejor álbum dance/electrónico: Confessions II .

Mejor grabación dance/electrónica: I Feel So Free .

Mejor grabación dance pop: Danceteria .

Mejor interpretación pop de dúo o grupo: Bring Your Love, junto a Sabrina Carpenter.

Las nominaciones representan el regreso de Madonna a los Grammy después de 16 años, pues su última candidatura había ocurrido en 2010 gracias a Celebration, que compitió en la categoría de mejor grabación dance.

Con estos cuatro reconocimientos, la cantante acumula 32 nominaciones a lo largo de su carrera, de las cuales ha conseguido siete premios.

Madonna gana Mejor Artista del Año en los MTV Video Music Awards Especial

También se trata de su mayor número de nominaciones relacionadas con un mismo álbum desde Ray of Light, producción que obtuvo cinco candidaturas en 1999.

Confessions II, el regreso de Madonna y Stuart Price después de 21 años

Confessions II llegó a las plataformas musicales el 3 de julio de 2026 como una continuación de Confessions on a Dance Floor, álbum que Madonna publicó en 2005 y que incluyó canciones como Hung Up, Sorry y Get Together.

Para desarrollar este nuevo proyecto, la cantante volvió a trabajar con Stuart Price, productor británico que participó en la creación del disco original y que ha mantenido una relación profesional con ella durante más de dos décadas.

La producción combina elementos del house, disco y dance pop, con canciones que retoman la energía de las pistas de baile, pero también abordan experiencias personales y relaciones humanas.

El lanzamiento tuvo una buena recepción comercial. Confessions II debutó en el primer lugar del Billboard 200, convirtiéndose en el décimo álbum de Madonna en alcanzar la cima de la clasificación estadounidense.

Madonna llenó de invitados sorpresa su presentación en los MTV Video Music Awards Especial

El disco también le permitió convertirse en la primera artista en conseguir álbumes número uno en esa lista durante cuatro décadas diferentes: los años ochenta, dos mil, dos mil diez y dos mil veinte.

Ahora, sus cuatro nominaciones a los Grammy representan un nuevo reconocimiento para esta etapa musical, que comenzó más de dos décadas después del lanzamiento de Confessions on a Dance Floor.

La ceremonia de los Grammy 2027 se celebrará el domingo 7 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde Madonna buscará ampliar su historial de siete premios obtenidos a lo largo de su carrera.