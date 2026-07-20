¡En la antigua mansión de Madonna! Así fue la espectacular boda de Matty Healy y Gabriette Bechtel

Matty Healy, vocalista de The 1975, y la modelo Gabriette Bechtel ya son esposos. La pareja celebró una ceremonia privada este fin de semana en Hollywood Hills, acompañada por familiares y amigos cercanos. Aunque decidieron mantener el enlace fuera del foco público, en redes sociales comenzaron a circular fotografías y videos que muestran algunos momentos de la celebración.

Hasta ahora, ni el cantante británico ni la modelo han compartido imágenes oficiales o un mensaje sobre su matrimonio.

Así fue la boda privada de Matty Healy y Gabriette Bechtel

De acuerdo con medios especializados, la ceremonia se llevó a cabo en el Castillo del Lago, una propiedad ubicada en Hollywood Hills que en el pasado perteneció a Madonna.

El evento reunió únicamente al círculo cercano de la pareja. Entre los invitados estuvieron Charli XCX y su esposo George Daniel, baterista de The 1975, además de Anastasia Karanikolaou, Fai Khadra, Alex Consani, Devon Lee Carlson, Sydney Lynn Carlson, Tyrell Hampton, Alex O'Connor y Quenlin Blackwell.

La boda se desarrolló de forma privada y sin cobertura oficial, por lo que los primeros detalles comenzaron a conocerse gracias a publicaciones hechas por algunos asistentes y cuentas de seguidores.

Aunque los recién casados no han publicado fotografías del enlace, varios videos y capturas de la celebración ya circulan en distintas plataformas.

En una de las imágenes más compartidas puede verse a Matty Healy y Gabriette Bechtel besándose mientras ingresan a la recepción. Otros clips muestran a la pareja posando para las fotografías oficiales y conviviendo con sus invitados durante la fiesta.

Por ahora, ese material es el único vistazo que existe de una ceremonia que la pareja prefirió mantener en privado.

Matty Healy y Gabriette Bechtel celebraron su boda en una ceremonia privada realizada en Hollywood Hills. X @itsbleekerxox

El vestido de Gabriette Bechtel mantuvo su estilo característico

Para su boda, Gabriette Bechtel eligió un vestido blanco diseñado por el dúo canadiense Matières Fécales.

La prenda apostó por una estética gótica, una de las señas de identidad de la modelo. El diseño incluía una espalda completamente descubierta, unida por varios listones que recorrían la parte posterior del vestido.

Además de su trabajo en la industria de la moda, Gabriette también forma parte de la banda de rock Nasty Cherry, donde participa como vocalista y compositora.

Gabriette Bechtel lució un vestido blanco de inspiración gótica diseñado por Matières Fécales. X @itsbleekerxox

Así fue la historia de amor de Matty Healy y Gabriette Bechtel

La relación entre Matty Healy y Gabriette Bechtel se hizo pública en 2024. Desde entonces realizaron pocas apariciones juntos y mantuvieron su vida privada lejos de los reflectores.

Meses después anunciaron su compromiso durante una reunión privada en Los Ángeles, dando el siguiente paso tras casi un año de noviazgo.

Antes de la boda, ambos celebraron sus despedidas de solteros por separado. En el caso del cantante, una página de fans compartió imágenes de una reunión con sus amigos, donde incluso asistió una banda tributo a The 1975 que interpretó "The Sound", uno de los temas más conocidos del grupo.

El matrimonio llega en un momento importante para Matty Healy, quien además de mantenerse al frente de The 1975, ha sido uno de los músicos más comentados en los últimos años por su vida personal.

Tras confirmar su relación con Gabriette Bechtel, ambos optaron por mantener un perfil discreto y hacer pocas apariciones públicas. Esa misma reserva se mantuvo durante los preparativos de la boda y también después de la ceremonia.