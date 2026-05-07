“Todos lo hicieron”: Melissa Barrera rompe el silencio sobre Scream 7 y lanza crítica a compañeros

Melissa Barrera se pronunció en contra de sus compañeros que participaron en la película Scream 7, pese a las buenas críticas que recibió la película desde su estreno.

Y es que a tres años de su salida, la actriz dejó claro que el tema sigue siendo incómodo para ella. Durante una entrevista reciente con Variety, la mexicana habló sobre cómo vivió su despido y señaló que gran parte del elenco continuó respaldando a la producción después de lo ocurrido.

Melissa Barrera habla del elenco de Scream

Durante la entrevista, Barrera fue cuestionada sobre si sentía que sus compañeros de reparto le habían dado la espalda tras su salida de la franquicia.

“Oh, cien por ciento. Creo que todos lo hicieron. Y tienen que vivir con eso”, declaró.

La actriz no mencionó nombres específicos, pero sus palabras volvieron a poner sobre la mesa la polémica que vivió la producción de Scream 7 desde que Spyglass decidió despedirla.

Y es que hay que recordar que, al igual que Melissa, Jenna Ortega también abandonó el proyecto poco después. Aunque durante meses circularon distintas versiones sobre su salida, Ortega aclaró tiempo después que su decisión no estuvo relacionada con dinero ni conflictos de agenda.

Melissa Barrera habló sobre su despido de Scream 7 y lanzó críticas contra parte del elenco y la producción. IG melissabarreram

Melissa Barrera asegura que Scream 7 apostó a la nostalgia, pues no tenía de otra

Con la salida de Melissa Barrera, Jenna Ortega y posteriormente del director Christopher Landon, la gente llegó a pensar que sería el fin de la saga de Scream, pero no fue así.

La producción terminó reorganizando el proyecto y decidió recuperar personajes clásicos de la saga como Neve Campbell y Matthew Lillard.

Para Barrera, esa decisión dejó clara cuál era la estrategia del estudio.

“La única manera en que pudieron hacer esa película después de lo sucedido fue apelando a la nostalgia lo máximo posible”, comentó.

Asimismo, la actriz mexicana no solo habló del ambiente detrás de cámaras. También puso en duda las cifras de taquilla que compartieron los estudios luego del estreno de Scream 7.

Durante la entrevista con Variety, Barrera coincidió con el entrevistador en que la producción atravesó múltiples problemas y aseguró que no cree completamente en los números reportados por los estudios.

“Creo que mintieron sobre las cifras. No creo que haya recaudado tanto dinero”, dijo.

Aunque no profundizó más sobre el tema, sus comentarios comenzaron a circular entre fans de la franquicia y usuarios en redes sociales.

Melissa Barrera rompe el silencio sobre Scream 7 y lanza crítica a compañeros IG melissabarreram

¿Cuál era el papel de Melissa Barrera en las películas de Scream?

Melissa Barrera interpretó a Sam Carpenter en Scream 5 y Scream 6, personajes que ayudaron a relanzar la franquicia para una nueva generación.

Pese a todo lo ocurrido con la franquicia, Barrera afirmó que sigue recibiendo cariño de los seguidores de Scream y que eso ha sido una de las cosas más importantes para ella en los últimos años.

Actualmente, la actriz participa en el musical Titanique en Broadway, donde asegura que muchas personas continúan acercándose para pedirle autógrafos relacionados con las películas de terror.

“La gente que me admira por esas películas viene a ver el espectáculo, y eso nunca me lo podrán quitar”, expresó.