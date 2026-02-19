'Kill Bill: The Whole Bloody Affair' llega a cines; todo sobre la versión de 4 horas de Tarantino

¡La espera terminó para los fans de Quentin Tarantino! A partir de este 19 de febrero, las salas de Cinépolis proyectarán por primera vez la versión definitiva de la saga Kill Bill: The Whole Bloody Affair.

Esta no es simplemente una función doble de las películas que ya conocemos. Se trata de la visión original del director, un corte único de 4 horas y 35 minutos (275 minutos) que elimina la división entre el Volumen 1 y 2, presentando la historia como una sola epopeya continua de venganza, tal y como fue concebida antes de que las presiones del estudio obligaran a dividirla en 2003.

¿Qué hace especial a esta versión?

Más allá de la duración maratónica, los asistentes verán cambios sustanciales que justifican la visita al cine:

Sin censura y a color

La famosa batalla contra los "88 Locos" en la Casa de las Hojas Azules, que originalmente se mostró en blanco y negro para evitar una calificación restrictiva en cines, se presenta aquí en su versión original a todo color, elevando el nivel de sangre y violencia gráfica.

Secuencias extendidas

Incluye una secuencia de anime ligeramente más larga y violenta que profundiza en el pasado de O-Ren Ishii.

Transición fluida

Al no haber créditos finales del "Volumen 1", la película fluye orgánicamente hacia la segunda mitad, cambiando el ritmo de la narrativa.

Kill Bill llega a los cines mexicanos Especial

La experiencia en salas

Dada la extensa duración del filme, Cinépolis confirmó que la proyección contará con un intermedio, permitiendo a la audiencia un respiro (y una recarga de dulcería) sin perderse la acción. Además, para los coleccionistas, se anunció la entrega de una postal conmemorativa exclusiva en taquillas hasta agotar existencias.

La cinta tiene una clasificación "C" (Solo adultos), por lo que se requerirá identificación oficial para el ingreso.

Un evento histórico

Durante años, The Whole Bloody Affair fue una "leyenda urbana" del cine, proyectada solo en festivales selectos o en el cine propiedad de Tarantino en Los Ángeles (el New Beverly Cinema).

Su llegada a las pantallas comerciales de México marca un hito en la distribución de cine de culto en nuestro país, ofreciendo a una nueva generación —y a los veteranos— la oportunidad de ver a Uma Thurman blandir su katana Hattori Hanzo sin cortes, sin pausas y sin piedad.

La preventa comenzó desde principios de mes y se espera una alta afluencia en las funciones de este fin de semana.