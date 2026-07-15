Khalifitas revela ser el verdadero Maradonio de La familia P. Luche: ¿Por qué se alejó de la TV?

El creador de contenido de 21 años, conocido como Khalifitas, rompió el silencio sobre su pasado actoral en la televisión nacional. El joven confirmó su identidad como el verdadero "Maradonio", el icónico hijo de "Excelsa" en la exitosa serie de comedia La familia P. Luche. El exactor infantil confesó los motivos reales que lo alejaron de los foros de grabación hace varios años.

El influencer detalló que abandonó la actuación simplemente por aburrimiento tras finalizar su participación en el exitoso programa. "Como niño malcriado, dije: ‘Ya no quiero hacer algo relacionado a esto’ y desaparecí", declaró de forma contundente. El joven descartó encontrar un beneficio a futuro dentro de la competida industria del entretenimiento en aquel momento.

Maradonio en la Familia P. Luche. Foto: Captura de pantalla

A sus escasos cinco años, el comediante confundió la ficción con la realidad durante las extenuantes jornadas laborales. El talento infantil asumió que los actores representaban a su verdadera familia lejana. El tiktoker admitió sufrir una distorsión de la realidad al convivir diariamente y de forma tan cercana con el elenco del programa.

Recuerdos del set y el destino de sus ganancias

El paso de los años borró gran parte de las memorias del actor dentro del famoso set de grabación. El creador digital aceptó su nulo conocimiento sobre los libretos y los procesos de casting de la época. El niño actor recibía aplausos y risas del equipo de producción sin comprender realmente el motivo detrás de su enorme popularidad.

El elenco, encabezado por figuras como Eugenio Derbez y Consuelo Duval, protegió al menor en todo momento. El joven destacó la sana convivencia que mantuvo con Bárbara Torres, su madre en la ficción. El ambiente de trabajo emuló las dinámicas de una familia mexicana tradicional, bloqueando cualquier rastro de presión para el niño.

Khalifitas en una foto de sus redes sociales. Foto de FB: Khalifitas

El influencer rechazó categóricamente los rumores sobre una posible pérdida de su infancia por culpa del trabajo televisivo. El creador de contenido capitalizó esa experiencia temprana para forjar un carácter fuerte y desarrollar su característico sentido del humor. Las grabaciones representaron un espacio seguro de juego en lugar de una obligación laboral estricta para el pequeño.

El dinero generado por el éxito televisivo corrió a cargo de la madre del ex talento infantil. La mujer administró los recursos con total transparencia e invirtió las ganancias para asegurar un colchón financiero. El comediante agradeció el manejo responsable de su patrimonio durante todos estos años alejado de los medios de comunicación masivos.

El multiverso del personaje y su salto a las redes

El aspecto físico del comediante cambió drásticamente durante su adolescencia, perdiendo las facciones características del querido personaje. Las plataformas digitales alojaron fuertes críticas y burlas hacia su nueva apariencia física. El joven utilizó sus estudios en Psicología para procesar los comentarios negativos, fortalecer su autoestima y reírse de la situación.

Recientemente, un joven parecido al personaje original protagonizó un encuentro viral con Bárbara Torres, asumiendo el rol frente a la actriz. Lejos de molestarse, el verdadero actor tomó la situación con humor y la catalogó como "el multiverso de Maradonio". El influencer descartó cualquier incomodidad ante la inminente aparición de más dobles del hijo de "Excelsa".

Barbara Torres con Brayan Gibrán Mateo, quien dijo ser 'Maradonio' Foto: Instagram

El camino hacia el estrellato digital incluyó una etapa de exploración personal y profesional lejos del ojo público. El joven transitó por diversas facetas, desde los estudios universitarios hasta empleos comunes, antes de encontrar su verdadera vocación. La necesidad de arrancar carcajadas a personas ajenas a su círculo cercano motivó su regreso definitivo a las pantallas.

Las redes sociales resucitaron la popularidad del joven talento bajo un formato completamente distinto. El influencer conquistó las plataformas con videos humorísticos donde ridiculiza sus propias vivencias cotidianas sin tapujos. Hoy en día, el creador acumula 348 mil seguidores en Instagram y supera los 800 mil fanáticos en su cuenta oficial de TikTok.