¿Más caro ver anime? Crunchyroll anuncia aumento; estos son los precios en México

El anime dejó de ser un contenido de pequeñas masas desde hace años. Hoy es una de las industrias más rentables dentro del entretenimiento global. Series como Attack on Titan, Demon Slayer o Jujutsu Kaisen han roto récords de audiencia, llenado salas de cine y generado comunidades gigantescas alrededor del mundo.

En este contexto, Crunchyroll se ha consolidado como la plataforma líder para los fans del anime, ofreciendo estrenos simultáneos con Japón, doblajes en español latino y un catálogo que no deja de crecer. Precisamente este crecimiento es uno de los argumentos detrás del reciente anuncio que no ha caído del todo bien entre los usuarios.

Crunchyroll anuncia aumento de precios en México

A través de su plataforma, Crunchyroll dio a conocer que habrá un ajuste en los precios de sus planes de suscripción. El aumento aplicará en México y otros países, como parte de una estrategia para seguir ampliando su biblioteca de contenidos.

De acuerdo con la información oficial, los nuevos precios entrarán en vigor a partir del 2 de febrero de 2026, y se verán reflejados en la facturación posterior al 4 de marzo de 2026. Es decir, los usuarios actuales notarán el incremento hasta su siguiente cobro después de esa fecha.

Crunchyroll logo. Foto: App Crunchyroll

¿Cuánto costará Crunchyroll en pesos mexicanos?

Estos serán los nuevos precios mensuales de Crunchyroll en México:

Plan Fan:

Pasará de $119 a$129 pesos mensuales.

Plan Mega Fan

Aumentará de $149 a 159 mensuales.

Aunque el incremento puede parecer moderado, para muchos usuarios representa otro ajuste más dentro del ya saturado mercado de plataformas de streaming.

Crunchyroll también recuerda que existe la opción de Plan Anual Fan, el cual permite pagar una tarifa menor en comparación con el costo mensual acumulado, una alternativa atractiva para quienes consumen anime de forma constante.

Jujutsu Kaisen en Crunchyroll MAPA

¿Qué incluyen los planes de Crunchyroll?

Uno de los puntos clave para decidir si el aumento vale la pena es conocer qué ofrece cada nivel de suscripción. Crunchyroll cuenta con diferentes planes diseñados para distintos tipos de usuarios.

Plan Admirador

Visualización con anuncios.

Visualización con anuncios. Acceso completo a la biblioteca de Crunchyroll .

Posibilidad de descargar contenido para verlo sin conexión en un dispositivo.

Este plan suele ser ideal para quienes quieren explorar el catálogo sin pagar una suscripción completa o no les molestan los anuncios.

Plan Mega Fan

Visualización sin anuncios.

Visualización sin anuncios. Acceso completo a todo el catálogo de Crunchyroll .

Streaming simultáneo en hasta cuatro dispositivos.

Descarga de contenido en HD para verlo sin conexión.

Acceso completo a Crunchyroll Game Vault, con videojuegos exclusivos para suscriptores.

Este nivel está pensado para verdaderos fans del anime que consumen contenido de forma diaria o comparten la cuenta con más personas.

segunda temporada de Frieren Crunchyroll

¿Vale la pena el aumento?

El anuncio ha generado opiniones divididas. Mientras algunos usuarios consideran que el incremento es mínimo frente a la cantidad de contenido que ofrece Crunchyroll, otros señalan que los aumentos constantes en plataformas de streaming comienzan a afectar el bolsillo.

Lo cierto es que, para los fans del anime, Crunchyroll sigue siendo una de las opciones más completas en México. La decisión final dependerá de cuánto consumas anime y qué tanto valor le des a la experiencia sin anuncios, las descargas offline y el acceso anticipado a nuevos estrenos.

