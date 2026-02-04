Channing Tatum es hospitalizado tras cirugía para reparar su hombro

Channing Tatum informó a sus seguidores que fue hospitalizado para someterse a una cirugía de hombro, intervención que, según explicó, buscó corregir una separación en la articulación. El propio intérprete dio a conocer la noticia a través de redes sociales, donde compartió una imagen donde aparece recostado en una cama de hospital, mostrando el antes y el después de la operación.

“Otro día más. Otro reto. Este va a ser difícil. Pero bueno. ¡Vamos a por todas!”, escribió Tatum junto a la fotografía, en la que se observa su hombro ya estabilizado con un tornillo quirúrgico, como parte del procedimiento médico al que fue sometido.

El actor no detalló cuánto tiempo requerirá su recuperación ni si esta cirugía afectará compromisos profesionales inmediatos.

Una lesión atendida de manera quirúrgica

De acuerdo con la información compartida por el propio actor, la cirugía tuvo como objetivo reparar un hombro separado, una lesión común en personas que han realizado actividades físicas intensas o trabajos que exigen esfuerzo corporal prolongado. Aunque Tatum no precisó cuándo ocurrió la lesión ni cuánto tiempo llevaba lidiando con ella, la imagen difundida sugiere que el procedimiento fue planificado y no derivado de una emergencia repentina.

El actor ha sido conocido a lo largo de su carrera por asumir papeles físicamente demandantes, especialmente en películas de acción y danza, lo que ha implicado entrenamientos constantes y un alto desgaste corporal.

Una carrera marcada por éxitos comerciales

Channing Tatum se consolidó como una de las figuras más reconocidas de Hollywood tras su aparición en Step Up (2006), cinta que lo posicionó como un actor con habilidades físicas y carisma frente a la cámara. A partir de ese momento, su carrera avanzó con rapidez en distintos géneros.

Entre los títulos más destacados de su filmografía se encuentran:

G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

(2009) Dear John (2010)

(2010) The Vow (2012)

(2012) 21 Jump Street (2012)

(2012) Magic Mike (2012) y su secuela Magic Mike XXL

(2012) y su secuela Jupiter Ascending (2015)

Más recientemente, Tatum participó en el proyecto Roofman, con el que continúa ampliando su trayectoria actoral.

La paternidad y un giro en su carrera reciente

En paralelo a su recuperación médica, el actor llamó la atención por su participación en Josephine, una película que compitió en el Sundance Film Festival y que aborda el trauma infantil desde una perspectiva íntima.

En esta cinta, Tatum interpreta a Damien, un padre protector cuya hija, Josephine —encarnada por la debutante Mason Reeves— es testigo de un crimen violento ocurrido en el Golden Gate Park.

Durante su paso por la alfombra roja del festival, el actor explicó que su experiencia como padre influyó directamente en la forma en que abordó el proyecto.

“Tener una hija de 12 años influyó en cómo negocié mi relación con Mason, tanto dentro como fuera de cámara”, señaló.

Tatum agregó que procuró que la menor tuviera una experiencia segura y contenida durante el rodaje, al tratarse de una historia compleja y emocionalmente exigente.

Un rodaje marcado por la sensibilidad

El actor subrayó que Josephine le exigió una atención especial no solo como intérprete, sino como adulto responsable dentro de una producción que retrata la violencia desde la mirada de una niña.

“Es una película dura de hacer, especialmente para alguien que no ha actuado antes”, explicó.

Por su parte, Mason Reeves relató que no conocía a Tatum antes de ser seleccionada para el proyecto y que la dinámica entre ambos fue cercana durante la filmación. Según contó, solían jugar entre escenas, lo que ayudó a aliviar la tensión de una historia con un trasfondo delicado.

La película fue producida por David Kaplan y está basada en la experiencia personal de su directora, Beth de Araújo, quien presenció de niña un episodio de violencia sexual junto a su padre, vivencia que inspiró el guion.

La recuperación de Channing Tatum

Aunque Channing Tatum no ha dado detalles médicos específicos ni fechas de alta, su mensaje sugiere que la recuperación será un proceso gradual. Por ahora, el actor permanece en observación y ha optado por mantener informados a sus seguidores a través de redes sociales, mientras continúa ligado a proyectos cinematográficos que reflejan una etapa más introspectiva de su carrera.