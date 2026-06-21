Martha Higareda festeja el primer Día del Padre de Lewis Howes con un tierno video publicado en sus redes sociales. La actriz, quien fuera la musa de los romances juveniles en el cine mexicano, hoy se encuentra viviendo su papel más importante y retador: el de mamá.

Al lado de su esposo, el empresario, escritor y conferencista estadounidense Lewis Howes, la estrella ha conformado un hogar lleno de risas, pañales y muchísima inspiración que comparte constantemente con su comunidad de seguidores.

Para su primer Día del Padre, Martha, en compañía de sus tiernas gemelas, festejaron a Lewis, con una casa decorada con detalles, globos y mucho calor hogareño.

Martha Higareda festeja el primer Día del Padre de Lewis Howes Instagram @marthahigareda

Martha Higareda celebra el primer Día del Padre de su esposo Lewis Howes

Este Día del Padre de 2026, Martha Higareda compartió un video en sus redes sociales para celebrar el primer Día del Padre de su esposo Lewis Howes.

La actriz de 42 años se encargó de preparar una atmósfera íntima llena de amor para consentir al hombre de la casa en su primer festejo oficial como papá. En el video, Martha destacó su amor, apoyo y dedicación hacia la familia, agradeciéndole por ser un ejemplo de fortaleza, bondad y sabiduría.

En el mensaje del video, escribió:

Verte amar, guiar, apoyar y estar presente para nuestra familia cada día es uno de los mayores regalos de mi vida. Lideras con el ejemplo, amas incondicionalmente y nos recuerdas lo que realmente importa.

Hoy te celebramos, no solo por todo lo que haces, sino por quien eres. ¡Te amamos con todo el corazón!

El festejo incluyó momentos de relajación en familia y mucha ternura, pues Lewis Mowes sostiene a sus gemelas sin mostrar su rostro, un sello distintivo de la privacidad con la que cuidan la identidad de sus hijas mientras comparten su felicidad con el mundo.

Martha Higareda festeja el primer Día del Padre de Lewis Howes Instagram @marthahigareda

Fue a finales del año pasado, cuando la pareja confirmó el nacimiento de sus dos hijas. De acuerdo con lo compartido por los propios padres en aquel momento, tanto la actriz como una de las recién nacidas atravesaron por contratiempos de salud bastante delicados durante las labores de parto.

Afortunadamente, la fortaleza de Martha y la atención oportuna del equipo médico permitieron que la situación se estabilizara rápidamente. La noticia desató una ola masiva de felicitaciones por parte de amigos del medio artístico y fanáticos devotos, quienes sabían perfectamente lo mucho que la originaria de Villahermosa, Tabasco, deseaba convertirse en madre.

Martha Higareda festeja el primer Día del Padre de Lewis Howes Instagram @marthahigareda

¿Quién es Lews Howes, el esposo de Martha Higareda?

Lewis Howes ha consolidado un imperio multimedia gracias a su plataforma The School of Greatness, la cual figura de manera constante entre los podcasts de desarrollo humano y entrevistas más escuchados del planeta.

Como exjugador profesional de fútbol americano y miembro del equipo nacional de balonmano de los Estados Unidos, Howes siempre enfocó su energía en la alta competencia, la generación de modelos de negocio digitales y la publicación de libros que se convierten de inmediato en éxitos de ventas avalados.

En diversos fragmentos de video y publicaciones cotidianas compartidas en plataformas como Instagram, los internautas han podido presenciar la transformación del robusto empresario en un papá sumamente tierno y presente.