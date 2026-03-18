Fiscalía de Noruega pide más de 7 años de cárcel para el hijo de princesa heredera

La fiscalía de Noruega solicitó una condena de siete años y siete meses de prisión contra Marius Borg Høiby, acusado de violación, agresiones sexuales y violencia doméstica contra al menos cuatro mujeres. El caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y ha puesto bajo presión a la familia real noruega.

Durante el juicio en el tribunal de Oslo, el fiscal Sturla Henriksbø sostuvo que el acusado enfrenta 40 cargos, con una posible pena máxima de hasta 16 años de prisión.

Las acusaciones más graves señalan que Høiby habría cometido violaciones contra mujeres que no estaban en condiciones de resistirse, presuntamente mientras dormían o se encontraban inconscientes, en contextos relacionados con consumo de alcohol y estupefacientes.

El propio acusado, de 29 años, ha admitido algunos delitos menores, pero niega categóricamente los cargos de violación.

Pruebas clave, videos y mensajes

La investigación comenzó el 4 de agosto de 2024, cuando la policía detuvo a Høiby por presunta agresión a su pareja. Posteriormente, tras el análisis de dispositivos electrónicos, las autoridades encontraron videos y material audiovisual que documentarían posibles delitos.

Según la fiscalía, varias víctimas no eran conscientes de haber sido agredidas hasta que la policía les mostró dichas evidencias, lo que reforzó la gravedad del caso.

Mette-Marit, madre del acusado, está casada con el príncipe heredero Haakon de Noruega desde 2001. Aunque Høiby no es miembro oficial de la casa real, su cercanía ha provocado un impacto directo en la imagen de la monarquía.

El escándalo se agravó tras revelarse que algunas de las presuntas agresiones habrían ocurrido incluso en una residencia vinculada a la familia real.

Perfil del acusado según la fiscalía

En su alegato, el fiscal describió a Høiby como una persona con conductas impulsivas, episodios de ira y celos, especialmente bajo el efecto de sustancias.

Se mencionaron episodios de violencia física, amenazas, estrangulamientos y daños a la propiedad, además de otros delitos como:

tráfico de drogas (3.5 kg de marihuana), violación de órdenes de restricción, amenazas e infracciones de tránsito.

Durante el juicio, Høiby insistió en que todas las relaciones sexuales fueron consentidas y negó tener conductas abusivas hacia personas inconscientes.

En un testimonio emotivo, aseguró que la cobertura mediática lo ha convertido en un “blanco de odio”, afectando su salud mental y llevándolo a cuadros de ansiedad y depresión.

El proceso judicial, que se extendió por siete semanas, ha captado la atención nacional, no solo por la gravedad de los delitos, sino por el contexto de privilegio y cercanía con la monarquía.

El fiscal subrayó que el acusado debe ser juzgado como cualquier ciudadano, sin privilegios ni agravantes por su entorno.

No se espera un veredicto inmediato; este podría conocerse en semanas o incluso meses.

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