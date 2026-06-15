Así recordó Sylvia Pasquel el nacimiento de Michelle Salas en un emotivo mensaje

El cumpleaños número 37 de Michelle Salas estuvo acompañado de numerosas muestras de cariño por parte de familiares y amigos. Sin embargo, uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de su abuela, Sylvia Pasquel, quien decidió compartir un emotivo recuerdo sobre el día en que la modelo llegó al mundo.

A través de sus redes sociales, la actriz publicó un video en el que relató algunos de los momentos que vivió durante el nacimiento de Michelle, hija de Stephanie Salas y Luis Miguel. La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el cariño y orgullo que Sylvia siente por su nieta.

Foto: Instagram sylviapasqueloficial

El recuerdo del día en que nació Michelle Salas:

En el video, Sylvia Pasquel rememoró con detalle las horas previas al nacimiento de Michelle y cómo tuvo la oportunidad de acompañar a su hija durante ese momento tan importante.

Esa noche me acerqué a la panza de tu madre y te dije: 'Por favor no vayas a nacer, espérame. Voy a ir a trabajar, pero regreso en la madrugada'".

Foto: Instagram sylviapasqueloficial

La actriz continuó narrando cómo se desarrolló aquel día tan especial:

Y así lo hiciste, cuando llegué tu mamá estaba en trabajo de parto, así que nos fuimos al hospital. Y nada mas entrar me pusieron mi gorro, mi bata de doctor y mis zapatitos, ya sabes esas botitas que cubren los zapatos y directamente a la sala de parto".

Sylvia explicó que incluso llevó una cámara para registrar aquel acontecimiento familiar.

Yo con mi cámara en mano grabando ese momento tan especial, pero con mis ojos viendo lo más hermoso que he visto en mi vida: el nacimiento de primer nieta".

Foto: Instagarm sylviapasqueloficial

Orgullosa de la mujer en la que se convirtió:

Además de recordar el día de su nacimiento, la actriz aprovechó la ocasión para expresar la admiración que siente por Michelle y por todo lo que ha logrado a lo largo de los años.

Treinta y siete años después, me encuentro con una mujer hecha y derecha exitosa, guapa, elegante, culta, con un marido precioso y muy exitosa, te deseo todo lo mejor del mundo hijita. Te deseo que seas muy feliz y que sigas siendo tan exitosa como eres. Te ama, tu abuela".

Michelle no tardó en responder al mensaje y le dedicó unas breves pero cariñosas palabras a su abuela: