Sarah Pidgeon y Joe Alwyn son captados besándose en Nueva York

Sarah Pidgeon y Joe Alwyn encendieron los rumores de romance después de ser fotografiados juntos durante una salida nocturna en Nueva York. La actriz de Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette y el actor de Hamnet fueron vistos besándose, en un momento que rápidamente comenzó a circular entre medios y seguidores.

De acuerdo con People, ambos fueron captados con looks casuales, usando jeans y camisetas, mientras caminaban juntos por la ciudad. En una de las imágenes, Pidgeon aparece con el brazo alrededor de los hombros de Alwyn, lo que reforzó las especulaciones sobre una posible relación.

Sarah Pidgeon y Joe Alwyn son vistos juntos en Nueva York

La salida de Sarah Pidgeon y Joe Alwyn marca la primera vez que ambos son fotografiados juntos en un gesto abiertamente afectuoso. Aunque ya habían surgido reportes de supuestos avistamientos en Brooklyn durante los días previos, las nuevas imágenes elevaron la conversación alrededor de una posible relación.

Antes de las fotografías del beso ya circulaban versiones sobre una cena de varias horas en Brooklyn, donde ambos habrían permanecido juntos incluso después de que otros clientes se retiraran por la lluvia.

¿Quién es Sarah Pidgeon?

Sarah Pidgeon es una actriz estadounidense de 29 años que ha construido una carrera en televisión, teatro y streaming. Antes de su papel como Carolyn Bessette Kennedy, participó en producciones como The Wilds y Tiny Beautiful Things.

Su interpretación en Love Story la colocó en una etapa de mayor exposición mediática, especialmente por tratarse de una serie centrada en la relación de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, una de las parejas más observadas de los años 90.

A pesar de su creciente popularidad, Pidgeon ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores. Antes de los rumores con Joe Alwyn, algunos medios la habían relacionado con Caleb Harper, vocalista de Spacey Jane, aunque ella no ha hablado públicamente sobre su vida sentimental.

Joe Alwyn vuelve a generar atención por su vida amorosa

Joe Alwyn, de 35 años, también es una figura reservada respecto a su vida personal. El actor británico mantuvo una relación de varios años con Taylor Swift, que terminó en abril de 2023. En su momento, fuentes citadas por People señalaron que la separación no fue dramática y que ambos simplemente se habían distanciado.

En junio de 2024, Alwyn habló públicamente sobre el final de esa relación y describió como difícil atravesar una ruptura larga bajo el escrutinio público. Desde entonces, el actor ha procurado mantener su vida sentimental en privado.

La aparición con Sarah Pidgeon en Nueva York sería una de las primeras ocasiones en que Alwyn es vinculado públicamente con alguien después de su ruptura con Swift.