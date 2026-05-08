¡Westlife vuelve a México! La boyband anuncia gira por sus 25 años de carrera

Después de varios rumores entre sus seguidores, el regreso de Westlife ya es oficial. La agrupación irlandesa anunció una gira mundial que incluirá tres conciertos en México durante 2027.

El grupo integrado por Shane Filan, Nicky Byrne, Kian Egan y Mark Feehily decidió celebrar sus 25 años de trayectoria junto a todos sus fans mexicanos.

Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara podrán disfrutar de Westlife Westlife

¿Cuándo vendrá Westlife a México?

El famoso grupo pop irlandés anunció la serie de conciertos que ofrecerá alrededor del mundo a través de sus redes sociales.

Como era de esperarse, México es uno de los países que visitarán. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara podrán disfrutar de una noche llena de nostalgia y canciones nuevas como “Your Love Amazes Me”, tema que formará parte de su nuevo álbum 25 – The Ultimate Collection.

Las fechas de los conciertos son las siguientes:

24 de febrero de 2027 — Arena Monterrey

25 de febrero de 2027 — Arena Guadalajara

27 de febrero de 2027 — Arena CDMX

¿Cuándo y dónde comprar los boletos de Westlife en México?

La preventa exclusiva para clientes de Banco Azteca se realizará los días 12 y 13 de mayo de 2026 a partir de las 10:00 horas. Posteriormente, la venta general arrancará el 15 de mayo a través del sistema Superboletos y que cualquier tarjeta de crédito y débito podrá ser ingresada.

Hasta el momento, los organizadores no han dado a conocer el precio oficial de los boletos para las tres fechas en México.

La Arena CDMX está ubicada en Avenida de las Granjas 800, en la alcaldía Azcapotzalco.

Para llegar al recinto existen varias opciones de transporte. La estación Ferrería/Arena Ciudad de México de la Línea 6 del Metro es la más cercana, mientras que la estación Fortuna del Tren Suburbano también se encuentra a pocos minutos caminando.

Para quienes planean asistir en automóvil, el lugar cuenta con estacionamiento, aunque los espacios suelen ocuparse rápido durante eventos masivos, por lo que se recomienda llegar con tiempo.

Westlife en México: Fechas, preventa y dónde comprar boletos Cuartoscuro

¿Cuántas veces ha venido Westlife a México?

Son pocas las veces que Westlife ha venido a México. La primera vez que la banda pisó suelo mexicano fue en 2001, cuando formó parte de la celebración por el aniversario de Telehit.

En 2002, los integrantes regresaron para promocionar su música y convivir con fans durante una firma de autógrafos.

Después de un largo periodo lejos de los escenarios mexicanos, el grupo volvió en 2024 con The Wild Dreams Tour, presentación que marcó su esperado reencuentro con miles de fans en la Arena CDMX.

Westlife se convirtió en una de las boybands más exitosas de finales de los 90 y principios de los 2000 gracias a temas como “You Raise Me Up”, “Swear It Again” y “My Love”.

A lo largo de su carrera, la agrupación ha logrado mantenerse vigente entre varias generaciones de fans, por lo que su regreso a México ha provocado emoción en redes sociales, donde cientos de seguidores ya comenzaron a organizarse para asistir a los conciertos de 2027.