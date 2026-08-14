Cristian Castro habla sobre la salud de Verónica Castro: ‘según yo estaba todo bien’

Cristian Castro fue cuestionado sobre la salud de su mamá, Verónica Castro, y el cantante sorprendió con su respuesta a la prensa.

Verónica Castro acaparó los reflectores en la graduación de su hijo Cristian, luego de aparecer en el evento con tanque de oxígeno. Además de que hubo reportes de que, durante la celebración, se le bajó la presión e incluso tuvo que retirarse debido a malestares físicos.

Verónica Castro con tanque de oxígeno en la graduación de su hijo

Cristian Castro habla sobre la salud de Verónica Castro. Camila Ayala Benabib

Fue el pasado miércoles 12 de agosto cuando Verónica Castro sorprendió al llegar a la graduación de Cristian utilizando un tanque de oxígeno.

La imagen, por supuesto, generó preocupación entre los fans y seguidores tanto de Verónica como de Cristian.

En el evento, realizado en el Teatro Royal Pedregal, Verónica Castro asistió, además de acompañante de su hijo, como madrina, por lo que entregó a los estudiantes un detalle especial: una veladora aromática acompañada de un rosario.

La actriz también dirigió un mensaje a los egresados sobre la importancia de continuar con sus estudios y perseguir sus objetivos.

Asimismo, recordó que su hijo siempre tuvo presente el deseo de terminar sus estudios y que incluso llegó a compararse con otros integrantes de su familia que ya habían concluido sus carreras. Sus palabras reflejaron el orgullo que siente por Cristian y por la perseverancia que tuvo para cumplir finalmente con una meta que había quedado pendiente.

Cristian Castro habla sobre la salud de Verónica Castro

Cristian Castro habla sobre la salud de Verónica Castro. Camila Ayala Benabib

Tras su graduación de la prepa, Cristian Castro se mantiene activo también en su faceta musical. Recientemente, tuvo un encuentro con los medios acompañado de su banda La Esfinge para hablar de las futuras presentaciones con dicho proyecto que inició en la secundaria.

Sin embargo, además de los cuestionamientos acerca de ese proyecto de metal progresivo que tiene Cristian Castro, la prensa aprovechó para preguntarle por el estado de salud de su mamá.

La respuesta de Cristian Castro generó más dudas que aclaraciones, puesto que dejó ver que no está enterado de lo que está pasando con la actriz.

No sé qué onda. La verdad que me sacó de onda me sacó de onda mi mamá, pues no sé, pero me sacó de onda”, dijo el cantante como primera respuesta.

En tanto, agregó que, durante su graduación, Verónica Castro dio muy buen discurso y que mantiene la esperanza de que ella se encuentre bien de salud.

Hizo muy buen discurso, le agradezco mucho, pero la verdad que me gustaría mucho ver qué sucede porque según yo estaba todo bien, espero que no sea nada grave, ¿no?”, enfatizó.

¿Qué le pasó a la actriz?

Ante las especulaciones por el uso de tanque de oxígeno de la actriz, su amiga y mánager Liliana Solana, con quien asistió a la graduación de Cristian Castro, explicó su estado de salud.

Solana aclaró que Verónica se encuentra bien y explicó que utilizó el oxígeno como medida preventiva para evitar sentirse mal durante la ceremonia.

Está muy bien de salud, lo que pasa es que también, imagínense la emoción como mamá de que hoy su hijo finalmente se recibe de prepa; es el inicio de otra carrera. Entonces Vero prefirió venir protegida y traer su oxígeno para evitar sentirse mal”, explicó.

En tanto, sobre Cristian reveló que también presentó un malestar después de la ceremonia y tuvo que recostarse unos momentos. Según la productora, posiblemente se le bajó la presión debido a la emoción y el desgaste físico.

¿Qué enfermedad tiene Verónica Castro?

Cristian Castro habla sobre la salud de Verónica Castro. Fotografía Cortesía

Aunque por ahora las declaraciones de sus allegados han traído calma a los seguidores de Verónica Castro, por su salud, es bien sabido que desde 2004 la actriz tiene ha tenido complicaciones.

Ese año sufrió una caída de un elefante durante una transmisión de Big Brother VIP. El accidente le provocó lesiones severas en la columna y el cuello, por las que ha requerido cirugías y procesos constantes de rehabilitación.

La actriz explicó que, desde aquel incidente, enfrenta dolores crónicos en las extremidades y dificultades para moverse. En distintas ocasiones ha tenido que ser hospitalizada de manera preventiva para someterse a terapias físicas y procesos de rehabilitación intensiva.

En tanto, el uso de dispositivos de apoyo, como la silla de ruedas y el tanque de oxígeno, se ha vuelto cada vez más habitual durante sus apariciones públicas.

Además de la lesión en la columna, la actriz también enfrenta problemas bronquiales. En enero de 2026, su hermano, Fausto Castro, explicó que su estado de salud se había complicado debido a estas dos condiciones, al señalar que ya presentaba afectaciones tanto en la columna como en los bronquios.